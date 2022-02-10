Настоящая книга является частью большого труда Петра Петровича Гнедича (1855 –1925), посвященного всеобщей истории искусств. В легкой и общедоступной форме автор рассказывает о временах появления лучших образчиков мировой европейской культуры. Литератор, переводчик, искусствовед, П. П. Гнедич сумел показать изящество и совершенство античных пластических форм и увидеть через них создателей.

Мифопоэтический мир эллина был такой же реальностью, как и его повседневная жизнь — воспитание и образование детей, военные походы, Олимпийские игры. Поэтому в искусстве, рожденном в Древней Греции, нет вымысла — боги и герои соразмерны человеку, они живут и творят в диалоге. Искусство же Древнего Рима строже и воинственней, будто академичней, но и оно — отражение характера древнего римлянина. Римлянина, уверенного в своей победе, желающего «разделять и властвовать», требующего «хлеба и зрелищ, бесконечно преданного своей стране и своим пенатам. Еще в этом изложении присутствует свет, мягкий солнечный свет Эллады и Древнего Рима. И, ощущая его на обилии черно-белых графических иллюстраций, жизнь античного мира становится ярче и понятней. Вы когда-нибудь смотрели на античное искусство с такого ракурса? Попробуйте, тем более что поэтичный авторский слог и увлекательное изложение подкупают с первых страниц.

Петр Гнедич - Античное искусство

Москва: Издательство АСТ, 2020. 240 с.

Серия "Всеобщая история искусств"

ISBN 9 78-5-17-121368-8

Петр Гнедич - Античное искусство - Содержание

Предисловие

ЭЛЛАДА

Страна. — Религия. — Архитектура. — Пластика. — Живопись

РИМ