Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гнедич - Античное искусство

Петр Гнедич - Античное искусство
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art
Настоящая книга является частью большого труда Петра Петровича Гнедича (1855 –1925), посвященного всеобщей истории искусств. В легкой и общедоступной форме автор рассказывает о временах появления лучших образчиков мировой европейской культуры. Литератор, переводчик, искусствовед, П. П. Гнедич сумел показать изящество и совершенство античных пластических форм и увидеть через них создателей.
Мифопоэтический мир эллина был такой же реальностью, как и его повседневная жизнь — воспитание и образование детей, военные походы, Олимпийские игры. Поэтому в искусстве, рожденном в Древней Греции, нет вымысла — боги и герои соразмерны человеку, они живут и творят в диалоге. Искусство же Древнего Рима строже и воинственней, будто академичней, но и оно — отражение характера древнего римлянина. Римлянина, уверенного в своей победе, желающего «разделять и властвовать», требующего «хлеба и зрелищ, бесконечно преданного своей стране и своим пенатам. Еще в этом изложении присутствует свет, мягкий солнечный свет Эллады и Древнего Рима. И, ощущая его на обилии черно-белых графических иллюстраций, жизнь античного мира становится ярче и понятней. Вы когда-нибудь смотрели на античное искусство с такого ракурса? Попробуйте, тем более что поэтичный авторский слог и увлекательное изложение подкупают с первых страниц.

Петр Гнедич - Античное искусство

Москва: Издательство АСТ, 2020. 240 с.
Серия "Всеобщая история искусств"
ISBN 9 78-5-17-121368-8

Петр Гнедич - Античное искусство - Содержание

Предисловие
ЭЛЛАДА
  • Страна. — Религия. — Архитектура. — Пластика. — Живопись
РИМ
  • Страна. — Обряды и учреждения. — Архитектура. — Живопись
Views 242
Rating 5.0 / 5
Added 10.02.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books