Гнедич Петр - Всеобщая история искусств

Древнейшие из дошедших до нас памятников старины свидетельствуют, что за 5000 лет до нас жили народы, обладавшие высокой степенью культуры и ясным, определенно сложившимся взглядом на искусство. Очевидно, что такая культура не явилась сразу, но имела огромный подготовительный период времени, в течение которого крепла и созревала человеческая мысль. Период этот, когда гений человека вел, в полном смысле слова, борьбу за существование добиваясь путем невероятного труда некоторой жизненной обеспеченности, — период этот известен нам только по раскопкам, по тем остаткам, что мы находим в курганах, на отмелях, в старых пещерах, в обвалах берегов. При взгляде на эти зачатки цивилизации нас поражает сразу то стремление к эстетической форме, которое не чуждо было первобытному человеку на самых первых ступенях развития.

Человек был так жалок, так бесконечно слаб среди окружающей его гигантской фауны. Эти мастодонты, динотерии, колоссальные олени, тигры, плавающие ящерицы грозили ему на воде и на суше. У него не было никакого оружия, кроме суковатой палки с обожженным в огне концом. Но уже и эта палка несколько отличала его от прочих, одаренных инстинктом животных: он знал огонь, он хранил его. Он видел, как дуб загорается от удара молнии, как лава течет по склонам вулкана и воспламеняет дерево. Он унес этот огонь и поддерживал его между камней. До этого еще никто на земле не додумывался.

Человек видел, как бобры-великаны устраивали посреди речки селение и соединяли его плотиной с берегом. Хитрое подпирание домика сваями давало особенную прочность постройке. И вот появляются подобные же свайные человеческие деревни, застраиваются маленькими поселками, где живут семьи и роды, где постоянно поддерживается огонь, процветают те несложные мастерства, без которых немыслим самый незатейливый домашний обиход. Острые зубы и клыки, насаженные на палки, оберегают в крайнем случае от нападения неприятелей. Необходимость защиты от разных невзгод, так называемая борьба за существование, создает примитивное оружие и постройки.

Гнедич Петр - Всеобщая история искусств

Москва : Издательство АСТ, 2020, 592 с.

Серия "Иллюстрированная история (подарочная)"

ISBN 978-5-17-119159-7

Гнедич Петр - Всеобщая история искусств - Содержание

Предисловие

Введение

Глава первая. Египет

Глава вторая.Индия и Китай

Глава третья. Западная Азия

Глава четвертая. Эллада

Глава пятая. Рим

Глава шестая. Древнехристианская эпоха

Глава седьмая. Сасаниды

Глава восьмая. Арабы

Глава девятая. Русь

Глава десятая. Архитектура Запада

Глава одиннадцатая. Одежда XI–XVII веков

Глава двенадцатая. Италия в эпоху Возрождения

Глава тринадцатая. Нидерланды

Глава четырнадцатая. Германия, Испания, Франция

Глава пятнадцатая. Костюм XVIII–XIX веков

Заключение