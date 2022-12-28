Гнида Иван – Сияющий Христос
«Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина» (Евр. 7:14)
Приведенные слова являются одними из самых чудесных свидетельств апостола Павла о Христе. И у него были очень веские основания для этого свидетельства.
Когда он, еще будучи Савлом, направлялся в Дамаск с письмами от первосвященников, чтобы всех последователей учения Христова, связав, приводить в Иерусалим, то на пути его внезапно осиял свет с неба и он услышал голос Господа: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:2-6) — тотчас он духовно прозрел и последовал за Господом.
Апостол Павел видел Иисуса Христа в сиянии Отчей славы, и об этом он пишет в Послании к евреям: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его (Бога — И.Г.) и держа все словом силы Своей... воссел одесную (престола) величия на высоте» (Евр. 1:3).
Сияющий Христос! Проходят века, но Христос продолжает сиять, Его сияние становится все сильнее, озаряя все новые и новые души грешников. Конечно, сатана прилагает много стараний, чтобы скрыть сияние Христа от очей живущих на земле. Для этого он выдвигает других деятелей, помогая им достичь славы. Псалмопевец пишет о таковых: «В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами» (Пс. 48:12). Но на них сбываются слова Писания: «Всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал» (1 Пет. 1:24).
Несмотря на все усилия врага душ человеческих, сияние Христа всегда достигало людей. И однажды увидев его, люди начинают задумываться о Боге и искать Его.
Люди не прекращают повторять слова, которые прозвучали две тысячи лет тому назад из уст пришедших в Иерусалим еллинов: «Нам хочется видеть Иисуса» (Ин. 12:21). Апостолы Андрей и Филипп, услышав их просьбу, без промедления сказали об этом Иисусу Христу. И еллины увидели Господа и услышали чудные слова из Его уст.
В наши дни люди тоже имеют возможность увидеть сияние Христа.
Иван Семенович Гнида – Сияющий Христос
С.-Пб., «Библия для всех», 2003. – 580 с.
ISBN 5-7454-0763-8
Иван Семенович Гнида – Сияющий Христос – Содержание
Предисловие
Биография автора
Часть I. СИЯЮЩИЙ ХРИСТОС
- Сияющий Христос
- «Имя Ему — Чудный»
- Поклонение волхвов.
- Преображение Господне
- «Был Он тернием венчаем»
- «Пасха наша, Христос, заклан за нас»
- «Я создам церковь Мою»
- «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».
- «Роледенный от Духа есть дух»
- Христос — вождь спасения
- Что вы думаете о Христе?
- «Охраняй твердыни»
- Библия о дверях
- Спасай душу свою
- « Сотворите достойный плод покаяния»
- Что значит быть христианином?
- Слово Божие о благочестии (Сретение Господне)
- Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает
- Об искушениях
- О примирении детей Божиих
- Мир Божий в сердцах людей и мир на земле
- Исповедание грехов и молитвы об исцелении
- «Иди к твоему концу... и восстанешь»
- Трапеза для всех народов
- Божии дни
- Брак и семья в свете Слова Божия
- «И обручу тебя Мне навек»
- Слово молодежи
- Церковные установления
- Служитель церкви
- Служитель церкви — человек Божий
- Епафродит — пример служения
- К 130-летию русско-украинского евангельско-баптистского братства
- 115-летний юбилей первого съезда баптистов в России (1884 — 1999 годы, Ново - Васильевка)
- Духовное пробуждение в России
- Билли Грэму исполнилось восемьдесят лет
Часть II. ОТКРОВЕНИЕ — АПОКАЛИПСИС
- Предуведомление
- Глава первая
- Вторая и третья главы
- Четвертая глава
- Пятая глава
- Шестая глава
- Седьмая глава
- Восьмая глава
- Девятая глава
- Десятая глава
- Одиннадцатая глава
- Двенадцатая глава
- Тринадцатая глава
- Четырнадцатая глава
- Пятнадцатая глава
- Шестнадцатая глава
- Семнадцатая глава
- Восемнадцатая глава
- Девятнадцатая глава
- Двадцатая глава
- Двадцать первая глава
- Двадцать вторая глава
спасибо