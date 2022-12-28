Иван Семенович Гнида – Сияющий Христос

«Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина» (Евр. 7:14)

Приведенные слова являются одними из самых чудесных свидетельств апостола Павла о Христе. И у него были очень веские основания для этого свидетельства.

Когда он, еще будучи Савлом, направлялся в Дамаск с письмами от первосвященников, чтобы всех последователей учения Христова, связав, приводить в Иерусалим, то на пути его внезапно осиял свет с неба и он услышал голос Господа: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:2-6) — тотчас он духовно прозрел и последовал за Господом.

Апостол Павел видел Иисуса Христа в сиянии Отчей славы, и об этом он пишет в Послании к евреям: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его (Бога — И.Г.) и держа все словом силы Своей... воссел одесную (престола) величия на высоте» (Евр. 1:3).

Сияющий Христос! Проходят века, но Христос продолжает сиять, Его сияние становится все сильнее, озаряя все новые и новые души грешников. Конечно, сатана прилагает много стараний, чтобы скрыть сияние Христа от очей живущих на земле. Для этого он выдвигает других деятелей, помогая им достичь славы. Псалмопевец пишет о таковых: «В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами» (Пс. 48:12). Но на них сбываются слова Писания: «Всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал» (1 Пет. 1:24).

Несмотря на все усилия врага душ человеческих, сияние Христа всегда достигало людей. И однажды увидев его, люди начинают задумываться о Боге и искать Его.

Люди не прекращают повторять слова, которые прозвучали две тысячи лет тому назад из уст пришедших в Иерусалим еллинов: «Нам хочется видеть Иисуса» (Ин. 12:21). Апостолы Андрей и Филипп, услышав их просьбу, без промедления сказали об этом Иисусу Христу. И еллины увидели Господа и услышали чудные слова из Его уст.

В наши дни люди тоже имеют возможность увидеть сияние Христа.