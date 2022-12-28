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Гнида Иван – Сияющий Христос

Иван Семенович Гнида – Сияющий Христос
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History
«Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина» (Евр. 7:14)
Приведенные слова являются одними из самых чудесных свидетельств апостола Павла о Христе. И у него были очень веские основания для этого свидетельства.
Когда он, еще будучи Савлом, направлялся в Дамаск с письмами от первосвященников, чтобы всех последователей учения Христова, связав, приводить в Иерусалим, то на пути его внезапно осиял свет с неба и он услышал голос Господа: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:2-6) — тотчас он духовно прозрел и последовал за Господом.
Апостол Павел видел Иисуса Христа в сиянии Отчей славы, и об этом он пишет в Послании к евреям: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его (Бога — И.Г.) и держа все словом силы Своей... воссел одесную (престола) величия на высоте» (Евр. 1:3).
Сияющий Христос! Проходят века, но Христос продолжает сиять, Его сияние становится все сильнее, озаряя все новые и новые души грешников. Конечно, сатана прилагает много стараний, чтобы скрыть сияние Христа от очей живущих на земле. Для этого он выдвигает других деятелей, помогая им достичь славы. Псалмопевец пишет о таковых: «В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами» (Пс. 48:12). Но на них сбываются слова Писания: «Всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал» (1 Пет. 1:24).
Несмотря на все усилия врага душ человеческих, сияние Христа всегда достигало людей. И однажды увидев его, люди начинают задумываться о Боге и искать Его.
Люди не прекращают повторять слова, которые прозвучали две тысячи лет тому назад из уст пришедших в Иерусалим еллинов: «Нам хочется видеть Иисуса» (Ин. 12:21). Апостолы Андрей и Филипп, услышав их просьбу, без промедления сказали об этом Иисусу Христу. И еллины увидели Господа и услышали чудные слова из Его уст.
В наши дни люди тоже имеют возможность увидеть сияние Христа.

Иван Семенович Гнида – Сияющий Христос

С.-Пб., «Библия для всех», 2003. – 580 с.
ISBN 5-7454-0763-8

Иван Семенович Гнида – Сияющий Христос – Содержание

Предисловие
Биография автора
Часть I. СИЯЮЩИЙ ХРИСТОС
  • Сияющий Христос
  • «Имя Ему — Чудный»
  • Поклонение волхвов.
  • Преображение Господне
  • «Был Он тернием венчаем»
  • «Пасха наша, Христос, заклан за нас»
  • «Я создам церковь Мою»
  • «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».
  • «Роледенный от Духа есть дух»
  • Христос — вождь спасения
  • Что вы думаете о Христе?
  • «Охраняй твердыни»
  • Библия о дверях
  • Спасай душу свою
  • « Сотворите достойный плод покаяния»
  • Что значит быть христианином?
  • Слово Божие о благочестии (Сретение Господне)
  • Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает
  • Об искушениях
  • О примирении детей Божиих
  • Мир Божий в сердцах людей и мир на земле
  • Исповедание грехов и молитвы об исцелении
  • «Иди к твоему концу... и восстанешь»
  • Трапеза для всех народов
  • Божии дни
  • Брак и семья в свете Слова Божия
  • «И обручу тебя Мне навек»
  • Слово молодежи
  • Церковные установления
  • Служитель церкви
  • Служитель церкви — человек Божий
  • Епафродит — пример служения
  • К 130-летию русско-украинского евангельско-баптистского братства
  • 115-летний юбилей первого съезда баптистов в России (1884 — 1999 годы, Ново - Васильевка)
  • Духовное пробуждение в России
  • Билли Грэму исполнилось восемьдесят лет
Часть II. ОТКРОВЕНИЕ — АПОКАЛИПСИС
  • Предуведомление
  • Глава первая
  • Вторая и третья главы
  • Четвертая глава
  • Пятая глава
  • Шестая глава
  • Седьмая глава
  • Восьмая глава
  • Девятая глава
  • Десятая глава
  • Одиннадцатая глава
  • Двенадцатая глава
  • Тринадцатая глава
  • Четырнадцатая глава
  • Пятнадцатая глава
  • Шестнадцатая глава
  • Семнадцатая глава
  • Восемнадцатая глава
  • Девятнадцатая глава
  • Двадцатая глава
  • Двадцать первая глава
  • Двадцать вторая глава
Views 341
Rating 5.0 / 5
Added 28.12.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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