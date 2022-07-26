Томас Гоббс - Основы философии - о теле, о человеке, о гражданине - Человеческая природа

Английский мыслитель Томас Гоббс (1588-1679) — одна из самых неоднозначных и во многом загадочных фигур Нового времени. Его биография хорошо известна и почти не содержит лакун, однако это знание не дает ответа на вопрос: как в Англии после завершения эпохи Возрождения смогла сформироваться самобытная фигура философа, во многом стоявшая особняком по своему мировоззрению к большей части политической, конфессиональной и интеллектуальной элиты не только своей страны, но и Европы в целом. Более того, именно новаторские идеи Т. Гоббса заметно влияли на становление и развитие многих научных направлений в ведущих европейских государствах.

Вероятно, в основе самобытности этого исследователя, педагога и пропагандиста собственных воззрений сыграло главную роль совпадение его природных личностных качеств с получением блестящего образования. Выпускник Оксфордского университета, он совершенствовал свои знания путем общения и, нередко, острых дискуссий с гениальными учеными XVII века: Г. Галилеем, Р. Декартом, И. Кеплером. Т. Гоббс был не только любимым учеником выдающегося английского экономиста Ф. Бэкона, но и на протяжении пяти лет являлся его личным секретарем, по сути, правой рукой в научной и практической работе. Знание ведущих европейских языков, а также древнегреческого и латыни позволило талантливому англичанину прочитать и осмыслить колоссальный массив литературы, предшествовавшей процессу формирования революционных по своей сути научных знаний Нового времени. Именно во времена Т. Гоббса и его коллег Человек стал главным объектом науки, а его возможности, способности, предназначение получили невиданное до той поры осмысление. Человек из слуги Церкви, природы и государства стал превращаться в главную силу, способную эффективно влиять на все сферы жизни.

Современники Т. Гоббса, как, впрочем, и многие наши современники, пытались и пытаются уличить ученого в примитивности его теоретического наследия, в очевидности его утверждений. Но уязвимость взглядов философа состоит не в слабости его теорий, а в гениальной простоте его взгляда на мир. Разрушая стереотип представления о философии, как о чем-то запредельно сложном с точки зрения постижения истины, Томас Гоббс писал о том, что философия, как наука, отвергает «словесные белила и румяна», делая эту науку высокоточным инструментом объективного познания мира.

Томас Гоббс - Основы философии (о теле, о человеке, о гражданине); Человеческая природа; О свободе и необходимости; Левиафан

(Вся история в одном томе)

Москва : Издательство АСТ: ОГИЗ, 2022. — 944 с.

ISBN 978-5-17-149445-2

Томас Гоббс - Основы философии (о теле, о человеке, о гражданине); Человеческая природа; О свободе и необходимости; Левиафан - Содержание

Предисловие

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Часть первая. О ТЕЛЕ

Раздел первый. ИСЧИСЛЕНИЕ, ИЛИ ЛОГИКА

Раздел второй. ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Раздел третий. О ЗАКОНАХ ДВИЖЕНИЯ И ВЕЛИЧИН

Раздел четвертый. ФИЗИКА, ИЛИ О ЯВЛЕНИЯХ ПРИРОДЫ

Часть вторая. О ЧЕЛОВЕКЕ

Часть третья. О ГРАЖДАНИНЕ

СВОБОДА

ВЛАСТЬ

РЕЛИГИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА

О СВОБОДЕ И НЕОБХОДИМОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ

ЛЕВИАФАН, ИЛИ МАТЕРИЯ, ФОРМА И ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВА ЦЕРКОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО

ВВЕДЕНИЕ

Часть I. О ЧЕЛОВЕКЕ

ЧАСТЬ II. О ГОСУДАРСТВЕ

ЧАСТЬ III. О ХРИСТИАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Часть IV. О ЦАРСТВЕ ТЬМЫ

ОБОЗРЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ К «ЛЕВИАФАНУ»

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ