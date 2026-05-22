Годвин - Атлантида и циклы времени

Большинство книг об Атлантиде сосредоточены на вопросе её возможного местоположения. Джоселин Годвин предлагает иной подход: он рассматривает Атлантиду не столько как археологическую загадку, сколько как устойчивый культурный миф о прежних цивилизациях, забытых эпохах и катастрофических циклах человеческой истории.
Оставляя в стороне вопрос о «действительной» Атлантиде, автор исследует атлантологию как историю идей: от рационалистических гипотез до теософии, традиционализма, германской атлантологии, ченнелинга и нью-эйдж-откровений. Особое внимание уделено оккультной атлантологии и эзотерическим циклам времени.
Годвин Джоселин. Атлантида и циклы времени: Пророчества, традиции и оккультные откровения / Пер. А. А. Сидякиной; ред. Г. Форат. — Касталия, 2026. — 378 с.
ISBN 978-5-908110-35-8
Годвин Джоселин – Атлантида и циклы времени – Содержание
Предисловие и благодарности
Глава первая. Атлантида рационалистов
Глава вторая. Французская эзотерическая традиция
Глава третья. Е. П. Блаватская и ранние теософы
Глава четвёртая. Поздние теософы
Глава пятая. Германская атлантология
Глава шестая. Двое традиционалистов
Глава седьмая. Бритты
Глава восьмая. Некоторые независимые исследователи
Глава девятая. Ченнелинг в Новом Свете
Глава десятая. Ченнелинг в эпоху Нью-эйдж
Глава одиннадцатая. Четыре века
Глава двенадцатая. Прецессия равноденствий
Заключение
