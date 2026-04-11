Издание «Гоэтия и каталоги духов» представляет собой фундаментальный корпус текстов по западной церемониальной магии, основанный на наследии ордена Золотой Зари и работах Алистера Кроули. Центральное место в книге занимает «Lemegeton Clavicula Salomonis» — классический гримуар XVII века, содержащий описания 72 иерархов адской канцелярии. Кроули, получивший этот текст от своего наставника С. Л. Мазерса, дополнил его глубокими психологическими комментариями, интерпретируя вызываемых сущностей как проекции отделов человеческого мозга. Это издание является наиболее полным на русском языке, включая в себя не только канонические заклинания, но и обширные сравнительные каталоги духов из редких манускриптов.

Книга раскрывает практическую сторону магического искусства: от построения защитного круга и треугольника Соломона до изготовления медных кувшинов и магических перстней. Впервые под одной обложкой собраны такие редкие источники, как «Псевдомонархия демонов» Вира и фрагменты «Книги духов». Особую ценность представляют современные приложения с протоколами реальных магических экспериментов, включая эвокацию Оробаса и использование черного зеркала. Издание 2025 года исправлено и расширено, снабжено подробным предисловием Гименея Беты и научными комментариями Анны Блейз, что делает его незаменимым как для практикующих оккультистов, так и для историков эзотерики.

Гоэтия и каталоги духов (под ред. Алистера Кроули)

М. : ИП Красников Е.Н., ТГ «Телема», 2025. — 480 с. — (Магические гримуары).

ISBN 978-5-6051813-1-6. Пер. А. Блейз.

