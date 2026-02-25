Издание «Гоэтия» (2015) представляет собой фундаментальный гримуар западной магической традиции, переработанный и прокомментированный одной из самых одиозных фигур в истории оккультизма — Алистером Кроули. Книга является первой частью знаменитого манускрипта «Лемегетон» (Малый Ключ Соломона) и содержит подробное описание 72 верховных духов, их иерархии, печатей и способов их призывания. Особенностью данного издания является психологическая интерпретация магии: Кроули рассматривает демонов Гоэтии не как внешних сущностей, а как скрытые пласты человеческого подсознания, которыми маг учится управлять через ритуал.

Книга включает в себя не только классические заклинания и описания магических принадлежностей — круга, треугольника, гексаграмм и «медного кувшина», — но и знаменитое «Предварительное призывание», которое Кроули адаптировал из греческих папирусов. Второе исправленное издание от «Ганги» дополнено ценными приложениями современных практиков (Стив Сэйвдоу, Майло Дюкетт, Поук Раньон), которые делятся личным опытом эвокаций и раскрывают тайны использования черного зеркала. Текст предваряется обширным вступлением Гименея Бета, проливающим свет на историю создания книги и её роль в ордене «Золотой Зари».

Перевод Анны Блейз обеспечивает высокую терминологическую точность, что делает книгу незаменимым пособием как для серьезных исследователей истории оккультных наук, так и для практикующих церемониальных магов. Издание снабжено таблицами астрологических соответствий и подробными схемами, позволяющими глубоко изучить систему «Шемхамфораш». Эта работа остается золотым стандартом в изучении соломоновой магии, демонстрируя преемственность древних гримуарных знаний и их развитие в магических школах XX века.

Гоэтия: Малый ключ царя Соломона

М.: Ганга, 2015. — 304 с. (2-е изд.)

Пер. с англ. Анны Блейз; Коммент. Алистера Кроули

ISBN 978-5-9906742-6-4

