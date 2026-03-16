Ґофф - Любов діє

Книга Боба Ґоффа «Любов діє: бути приховано неймовірною людиною у звичайному світі» присвячена тому, як любов проявлятися у повсякденних вчинках і змінювати життя людей.

Автор ділиться особистими історіями, спостереженнями та досвідом, показуючи, що справжня любов — це не лише почуття або слова, а насамперед конкретні дії. На його думку, кожна людина може впливати на світ навколо себе через доброту, відкритість, щирість і готовність допомагати іншим.

У книзі розглядається, як жити простою, але глибокою вірою, проявляти співчуття, підтримувати людей у складних обставинах і не боятися робити добро навіть у звичайних життєвих ситуаціях.

Книга написана легкою та натхненною мовою і поєднує гумор, життєві історії та духовні роздуми. Вона заохочує читача жити активною любов’ю — такою, що проявляється в щоденних вчинках і здатна приносити світло та надію в життя інших людей.

Ґофф Боб - Любов діє - Бути приховано неймовірною людиною у звичайному світі

Пер. з англ. М. Федина

Львів : Свічадо, 2022, 264 с.

ISBN 978-966-938-575-8

Ґофф Боб - Любов діє – Зміст

Передмова Дональда Міллера

Вступ. ЛЮБОВ ДІЄ

1. Я З ТОБОЮ

2. СНАЙПЕРСЬКИЙ ВОГОНЬ

3. ЗАКОХАНИЙ РАЯН

4. НЕЗАБУТНЯ ВЕЧЕРЯ

5. ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ

6. «ІДИ КУПИ СВОЇ КНИЖКИ!»

7. КОХАНА МАРІЯ

8. ВЕСІЛЬНИЙ ТОРТ

9. ПРОСТО СКАЖІТЬ «ТАК»

10. ЗУСТРІЧІ

11. МІСЦЯ ЩЕ Є

12. ОГО! ЯКИЙ УДАР!

13. БІЛЬШЕ І КРАЩЕ

14. НОВИЙ ВИД ДІЄТИ

15. СЛОВО, ЯКЕ НЕ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ

16. ПОЛЮВАННЯ НА ВЕДМЕДІВ ГРИЗЛІ

17. ПРИНЦИП ЕКОНОМІКИ У КРАМНИЦІ НА РОЗІ

18. ПОДОРОЖ АВТОСТОПОМ

19. ДЖИПОЛОГІЯ

20. ПРИГОДИ ДЕСЯТИРІЧНИХ

21. СЛУХОВИЙ АПАРАТ

22. ЛЯЛЬКАР

23. ДРУЗІ, ЛАСКАВО ПРОСИМО ДОДОМУ

24. ЖОДНИХ НАКИДОК

25. БОГ ДОБРИЙ

26. ВТЕЧА З В’ЯЗНИЦІ

27. ІСТОРІЯ

28. РИЗИКОВАНИЙ ВНЕСОК

29. ЗАВЧИТИ ІСУСА НАПАМ’ЯТЬ

30. ДОЛОНЯМИ ДОГОРИ

31. ДВОЯРУСНИЙ ДЖОН

ЕПІЛОГ

ПОДЯКИ

ПРО АВТОРА

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З БОБОМ