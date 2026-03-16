Ґофф - Любов діє

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга Боба Ґоффа «Любов діє: бути приховано неймовірною людиною у звичайному світі» присвячена тому, як любов проявлятися у повсякденних вчинках і змінювати життя людей.

Автор ділиться особистими історіями, спостереженнями та досвідом, показуючи, що справжня любов — це не лише почуття або слова, а насамперед конкретні дії. На його думку, кожна людина може впливати на світ навколо себе через доброту, відкритість, щирість і готовність допомагати іншим.

У книзі розглядається, як жити простою, але глибокою вірою, проявляти співчуття, підтримувати людей у складних обставинах і не боятися робити добро навіть у звичайних життєвих ситуаціях.

Книга написана легкою та натхненною мовою і поєднує гумор, життєві історії та духовні роздуми. Вона заохочує читача жити активною любов’ю — такою, що проявляється в щоденних вчинках і здатна приносити світло та надію в життя інших людей.

Ґофф Боб - Любов діє - Бути приховано неймовірною людиною у звичайному світі

Пер. з англ. М. Федина

Львів : Свічадо, 2022, 264 с.

ISBN 978-966-938-575-8

Ґофф Боб - Любов діє – Зміст

Пер. з англ. М. Федина

Передмова Дональда Міллера

Вступ. ЛЮБОВ ДІЄ

  • 1. Я З ТОБОЮ

  • 2. СНАЙПЕРСЬКИЙ ВОГОНЬ

  • 3. ЗАКОХАНИЙ РАЯН

  • 4. НЕЗАБУТНЯ ВЕЧЕРЯ

  • 5. ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ

  • 6. «ІДИ КУПИ СВОЇ КНИЖКИ!»

  • 7. КОХАНА МАРІЯ

  • 8. ВЕСІЛЬНИЙ ТОРТ

  • 9. ПРОСТО СКАЖІТЬ «ТАК»

  • 10. ЗУСТРІЧІ

  • 11. МІСЦЯ ЩЕ Є

  • 12. ОГО! ЯКИЙ УДАР!

  • 13. БІЛЬШЕ І КРАЩЕ

  • 14. НОВИЙ ВИД ДІЄТИ

  • 15. СЛОВО, ЯКЕ НЕ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ

  • 16. ПОЛЮВАННЯ НА ВЕДМЕДІВ ГРИЗЛІ

  • 17. ПРИНЦИП ЕКОНОМІКИ У КРАМНИЦІ НА РОЗІ

  • 18. ПОДОРОЖ АВТОСТОПОМ

  • 19. ДЖИПОЛОГІЯ

  • 20. ПРИГОДИ ДЕСЯТИРІЧНИХ

  • 21. СЛУХОВИЙ АПАРАТ

  • 22. ЛЯЛЬКАР

  • 23. ДРУЗІ, ЛАСКАВО ПРОСИМО ДОДОМУ

  • 24. ЖОДНИХ НАКИДОК

  • 25. БОГ ДОБРИЙ

  • 26. ВТЕЧА З В’ЯЗНИЦІ

  • 27. ІСТОРІЯ

  • 28. РИЗИКОВАНИЙ ВНЕСОК

  • 29. ЗАВЧИТИ ІСУСА НАПАМ’ЯТЬ

  • 30. ДОЛОНЯМИ ДОГОРИ

  • 31. ДВОЯРУСНИЙ ДЖОН

ЕПІЛОГ

ПОДЯКИ

ПРО АВТОРА

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З БОБОМ

