Знакомьтесь: Боб Гофф. Человек, про которого почти ничего не написано в Википедии (имеется в виду англоязычная версия), но которого узнают сотрудники службы безопасности в аэропорту Сан-Диего. Он преподаёт право в одном из престижных университетов США и при этом принимает студентов не в своём кабинете, а на острове Тома Сойера в Диснейленде.

Будучи профессиональным юристом, Боб мог бы жить спокойной и размеренной жизнью представителя высшего слоя среднего класса и покидать Калифорнию лишь для того, чтобы побывать в каком-нибудь экзотическом месте в качестве туриста.

Но он предпочитает тратить свои деньги на поездки в зоны военных конфликтов, гражданских войн и гуманитарных катастроф, стараясь сделать то, что ему под силу, чтобы облегчить страдания людей в этих регионах. Бороться против человеческих жертвоприношений (да-да, в современном мире и такое встречается!). Помогать детям и взрослым учиться читать и писать. Отстаивать справедливость и служить мостом для примирения враждующих сторон.

Созданная им организация «Любовь в действии» работает в Ираке, Уганде, Индии, Непале, Афганистане и Сомали.

Боб Гофф - Каждого ближнего. Как научиться любить без условий даже тех, кто этого не заслуживает

М.: ООО «Издательство «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-099362-8

Боб Гофф - Каждого ближнего. Как научиться любить без условий даже тех, кто этого не заслуживает - Содержание

Пролог

Глава 1. Жуткие люди

Глава 2. Знакомство с Кэрол

Глава 3. Любите всех и всегда

Глава 4. Жёлтый пикап

Глава 5. Водитель лимузина

Глава 6. Прыжки с парашютом

Глава 7. День в музее

Глава 8. Пиццерия

Глава 9. Из окна маяка

Глава 10. Три зелёные лампочки

Глава 11. Последний – лучший

Глава 12. Три минуты за раз

Глава 13. Прыжок в воду

Глава 14. Посадите самолёт

Глава 15. Приветствие Уолтера

Глава 16. Цена благодати

Глава 17. Моя копилка

Глава 18. Упало – не пропало

Глава 19. Не бойтесь

Глава 20. Колдуны вуду и свидетельские трибуны

Глава 21. Мастерство Рэнди

Глава 22. Каби

Глава 23. Куда ты хочешь попасть?

Глава 24. Выпускной

Эпилог