Гофф - Каждого ближнего
Знакомьтесь: Боб Гофф. Человек, про которого почти ничего не написано в Википедии (имеется в виду англоязычная версия), но которого узнают сотрудники службы безопасности в аэропорту Сан-Диего. Он преподаёт право в одном из престижных университетов США и при этом принимает студентов не в своём кабинете, а на острове Тома Сойера в Диснейленде.
Будучи профессиональным юристом, Боб мог бы жить спокойной и размеренной жизнью представителя высшего слоя среднего класса и покидать Калифорнию лишь для того, чтобы побывать в каком-нибудь экзотическом месте в качестве туриста.
Но он предпочитает тратить свои деньги на поездки в зоны военных конфликтов, гражданских войн и гуманитарных катастроф, стараясь сделать то, что ему под силу, чтобы облегчить страдания людей в этих регионах. Бороться против человеческих жертвоприношений (да-да, в современном мире и такое встречается!). Помогать детям и взрослым учиться читать и писать. Отстаивать справедливость и служить мостом для примирения враждующих сторон.
Созданная им организация «Любовь в действии» работает в Ираке, Уганде, Индии, Непале, Афганистане и Сомали.
Боб Гофф - Каждого ближнего. Как научиться любить без условий даже тех, кто этого не заслуживает
М.: ООО «Издательство «Эксмо», 2019
ISBN 978-5-04-099362-8
Боб Гофф - Каждого ближнего. Как научиться любить без условий даже тех, кто этого не заслуживает - Содержание
Пролог
Глава 1. Жуткие люди
Глава 2. Знакомство с Кэрол
Глава 3. Любите всех и всегда
Глава 4. Жёлтый пикап
Глава 5. Водитель лимузина
Глава 6. Прыжки с парашютом
Глава 7. День в музее
Глава 8. Пиццерия
Глава 9. Из окна маяка
Глава 10. Три зелёные лампочки
Глава 11. Последний – лучший
Глава 12. Три минуты за раз
Глава 13. Прыжок в воду
Глава 14. Посадите самолёт
Глава 15. Приветствие Уолтера
Глава 16. Цена благодати
Глава 17. Моя копилка
Глава 18. Упало – не пропало
Глава 19. Не бойтесь
Глава 20. Колдуны вуду и свидетельские трибуны
Глава 21. Мастерство Рэнди
Глава 22. Каби
Глава 23. Куда ты хочешь попасть?
Глава 24. Выпускной
Эпилог
Книга - бестселлер.
Автор - не только основатель организации «Любовь в действии», а и сам есть таковым.
Советую всем возрастным категориям и деноминациям.