Парацельс - Гогенгейм - Собрание сочинений - 5 томов
Поскольку ничто не может быть понято без знания истоков и вещей, ставшими необходимыми [ими], уместно рекомендовать эту работу, названную Paramirum, с особым уважением Вам, Доктор Joachim von Watt, поскольку Вы единолично способствуете всякому пути привести к истине, а также тех, кто путешествует по нему. [Этому] действительно подобает выбрать такой путь сейчас дабы устранить медицинские заблуждения; ибо медицина - это область, в которой заслуженные признания доносятся Вами, кто не последний среди врачей нашей родины, [Швейцарской] Конфедерации: поэтому Вы надлежаще выбраны в качестве судьи этих вопросов. Ибо я надеюсь и знаю, что будете беспристрастны в таких вещах, поскольку Вы не невнимательны ни в избегании заблуждений, ни в отделении истины.
Поэтому, я перенёс рассмотрение этих вопросов с учётом Вас и, не тратить напрасно время, которое я в настоящее время провожу в Санкт-Галлене, а скорее вызвать похвалу и признание для Вас в природных вопросах, дабы быть оценёнными, чтобы Вы и я не были забыты среди многих, кто служит медицине. Действительно, Вы, кто не только хранитель истины и не менее значимый представитель в принятии [истины] и содействующий распространению её в отношении того, что является вечным - Вы не должны считаться менее хранителем [истины] в вопросах тела, в котором то, что вечно обитает.
Поэтому я соответствующим образом посвящаю Вам эту мою Paramiran работу, которая начинается следующим образом.
Прежде всего, врач должен знать, что человек создан (gesetzt) из трёх субстанций. Ибо, хотя человек сделан из ничто, он, однако, сделан в нечто: рассматриваемое нечто разделено тройственным способом. Эти три составляют всего человека и являются человеком непосредственно и он является ими; от них и в них он имеет всё свое хорошее и плохое в отношении physicum corpus. Из этого следует, что врач должен знать разделение их и распознавание их состава, содержания и расщепления. Ибо в этих трёх заключается целое, половина и наименьшая часть здоровья и болезни, так что ему,
А. T. фон Гогенгейм - Парацельс - Opus Paramirum
Пер. Зеников Г. H.- Μ.: 2019. - 318 с.
А. T. фон Гогенгейм - Парацельс - Opus Paramirum - Содержание
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвёртая
Глава пятая
Глава шестая
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвёртая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Заключение
Приложение I
Приложение II
Глоссарий
Библиография и руководство к дальнейшему чтению по данной теме
А. Т. фон Гогенгейм - Парацельс – Paragranum - Т. 2
М.: Издательство Александр и Константин, 2020. - 598 с.
ISBN 978-5-519-69111-6
А. Т. фон Гогенгейм – Paragranum - Т. 2 – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. ПАРАГРАНУМ
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- Первое Основание Медицины. Которое есть ФИЛОСОФИЯ
- Второе Основание Медицины. Которое есть АСТРОНОМИЯ
- Третье основание Медицины Которое есть АЛХИМИЯ
- Четвёртое основание Медицины. Которое есть PROPRIETAS
2. VOLUMEN MEDICINAE PARAMIRUM
- КНИГА ПЕРВАЯ ВВОДНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ О ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНЫ
- КНИГА ВТОРАЯ ВВОДНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ
- ТЕКСТ PARENTHESIS КАСАТЕЛЬНО ПЯТИ СИЛ
- КНИГА ПЕРВАЯ, ИМЕЮЩАЯ ДЕЛО С ВЫЗЫВАЮЩИМИ БОЛЕЗНЬ СИЛАМИ, И ПЕРВОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ СИЛОЙ
- О PARENTHESIS И ВЕЩАХ, СВЯЗАННЫХ С ЯЗЫЧЕСКИМИ ВОПРОСАМИ. КНИГА ВТОРАЯ
- О PARENTHESIS И ВЕЩАХ, СВЯЗАННЫХ С ЯЗЫЧЕСКИМИ ВОПРОСАМИ. КНИГА ТРЕТЬЯ
- КНИГА ЧЕТЫРЕ И ЧЕТВЁРТЫЙ ТИП ВЕЩЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕЛО С ЯЗЫЧЕСКИМИ ВОПРОСАМИ
- КНИГА ПЯТЬ. КОТОРАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЯЗЫЧЕСКОЙ
3. ОТВЕТ НА НЕКОТОРЫЕ ЛОЖНЫЕ ОБВИНЕНИЯ СВОИХ ВРАГОВ (СЕМЬ ЗАЩИТНЫХ РЕЧЕЙ (DEFENSIONES))
4. ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ АСТРОНОМИЯ
5. ФИЛОСОФИЯ К АФИНЯНАМ
- Первая КНИГА ФИЛОСОФИИ, написанная к Афинянам
- Вторая Книга
- Третья Книга
Парацельс А. Т. фон Гогенгейм - Т. 3. Архидоксии Теофраста Парацельса
М.: АиК; Издательская группа «Альма Матер», 2022. — 440 с.
ISBN 978-5-6047265-5-6 (Издательская группа «Альма Матер»)
Парацельс А. Т. фон Гогенгейм - Т. 3. Архидоксии Теофраста Парацельса – Содержание
От переводчика
ПЕРВАЯ КНИГА АРХИДОКСИЙ
Касательно мистерии микрокосма
ВТОРАЯ КНИГА АРХИДОКСИЙ ОТ ТЕОФРАСТИИ ПАРАЦЕЛЬСА ТЕОФРАСТА
Касательно сепарации элементов
ТРЕТЬЯ КНИГА АРХИДОКСИЙ ОТ ТЕОФРАСТИИ ПАРАЦЕЛЬСА ВЕЛИКОГО
О сепарациях элементов из металлов
Касательно сепараций элементов из марказитов
Касательно сепарации элементов из камней
Касательно сепарации элементов из маслянистых субстанций
Касательно сепарации элементов в телесных смолах
Касательно сепарации элементов из растений
Касательно сепарации элементов из плотских субстанций
Касательно сепарации элементов из водных субстанций
Касательно сепарации элементов из воды
Касательно сепарации элементов из стекол и тех субстанций, которые имеют природу стекла
Касательно сепарации элементов в фиксированных субстанциях
Касательно сепарации огня
Касательно сепарации воздуха
Касательно сепарации воды
Касательно сепарации земли
ЧЕТВЁРТАЯ КНИГА АРХИДОКСИЙ ОТ ТЕОФРАСТИИ ПАРАЦЕЛЬСА ВЕЛИКОГО
Касательно квинтэссенции
Касательно экстракции квинтэссенции из металлов
Касательно экстракции квинтэссенции из марказитов
Касательно экстракции квинтэссенции из солей.. 85 Касательноэкстракцииквинтэссенцииизкамней, из драгоценных камней и жемчужин
Касательно экстракции квинтэссенции из горючих вещей
Касательно экстракции квинтэссенции из растущих вещей
Касательно экстракции квинтэссенции из специй
Касательно экстракции квинтэссенции из съедобных и пригодных для питья вещей
ПЯТАЯ КНИГА АРХИДОКСИЙ ОТ ТЕОФРАСТИИ ПАРАЦЕЛЬСА ВЕЛИКОГО
Касательно arcana
Касательно arcanum первичной материи
Касательно arcanum камня философов
Касательно mercurius vitae
Касательно arcanum тинктуры
ШЕСТАЯ КНИГА АРХИДОКСИЙ ОТ ТЕОФРАСТИИ ПАРАЦЕЛЬСА ВЕЛИКОГО
Касательно magisteries
Касательно экстракции magisteries из теталлов
Касательно экстракции magisteries из жемчужин, кораллов и драгоценных камней
Касательно экстракции magisteries из марказитов
Касательно экстракции magisteries из жировых субстанций
Экстракция magistery из растущих вещей
Экстракция magisterie в вине
Касательно экстракции magistery из крови
СЕДЬМАЯ КНИГА АРХИДОКСИЙ ОТ ТЕОФРАСТИИ ПАРАЦЕЛЬСА ВЕЛИКОГО
Касательно specifics
Касательно пахучего specific
Касательно болеутоляющего specific
Касательно потогонного specific
Касательно слабительного specific
Касательно притягивающего specific
Касательно вяжущего specific
Касательно едкого specific
Касательно specific матки (matrix)
ВОСЬМАЯ КНИГА АРХИДОКСИЙ ОТ ТЕОФРАСТИИ ПАРАЦЕЛЬСА ВЕЛИКОГО
Касательно эликсиров
О сохранении и сбережении эликсирами
Касательно первого эликсира, то есть бальзама. 188 Касательно эликсира соли, силой которого тело сохраняется
Касательно третьего эликсира, а именно сладости
Касательно четвёртого эликсира, который является таковым квинтэссенции
Пятый эликсир, называемый утончённости
Шестой эликсир, который является таковым proprietatis
ДЕВЯТАЯ КНИГА АРХИДОКСИЙ ОТ ТЕОФРАСТИИ ПАРАЦЕЛЬСА ВЕЛИКОГО
Лекарственное средство для ран
Лекарственное средство для язвы
Лекарственное средство против пятен
Ключ Теофраста Парацельса Бомбаста фон Гогенгейма, или десятая книга архидоксий
Из немецкого рукописного кодекса глубокой древности
ДЕСЯТАЯ КНИГА АРХИДОКСИЙ ТЕОФРАСТА
Глава I Касательно сепараций элементов
Глава II Касательно квинтэссенции
Глава III Касательно magisteries
Приготовление циркулирующей соли
Глава IV Касательно первых сущностей; и прежде всего касательно экстракции квинтэссенции или первой сущности обычной ртути
Глава V Касательно arcana
Глава VI Касательно arcanum камня или небес металлов
Глава VII Касательно arcanum mercurius vitas
Глава VIII Касательно великого состава, пребывающего основной из наших тайн в медицине
Глава IX Касательно телесного бальзама или Меркурии Солнца
Глава X Касательно состава духовного бальзама и бальзама коагулированного тела
МАЛАЯ КНИГА О КВИНТЭССЕНЦИИ ВЕЛИКОГО ТЕОФРАСТА ПАРАЦЕЛЬСА, ДОСТОПОЧТЕННОГО ФИЛОСОФА И ДОКТОРА ОБОИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Касательно квинтэссенции из масла, а также соли того же самого
Касательно масла или квинтэссенции серебра и его соли
Масло Марса
Масло Сатурна
Масло и соль Юпитера
О квинтэссенции антимония
Касательно масла и соли из марказита
Масло из поваренной соли
Масло и соль кораллов, а также кристаллов
Масло и соль жемчужин
Об эссенции и соли вещей, растущих на земле
Метод сепарации масла и соли из масла олив
То, что красная вода из масла олив делается подобным способом
Соль делается следующим способом
Метод экстракции масла и соли из перца
Масло из смол
Приготовление колоцинта
РУКОВОДСТВО ИЛИ ТРАКТАТ КАСАТЕЛЬНО МЕДИЦИНСКОГО ФИЛОСОФИЧЕСКОГО КАМНЯ
Предисловие к читателю
Руководство касательно камня философов
Приготовление материи камня
Здесь следует оставшаяся часть приготовления
Здесь следует использование камня
АЛХИМИК ПРИРОДЫ, БУДУЧИ СПАГИРИЧЕСКОЙ ДОКТРИНОЙ КАСАТЕЛЬНО ENS ЯДА
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Параграф 1
Параграф II
Приложение Краткий лексикон алхимии, разъясняющий основные термины, используемые Парацельсом и другими герметическими философоми
Парацельс (А. Т. фон Гогенгейм) - Т. 4 - Книга касательно долгой жизни
М.: АиК; Издательская группа Альма Матер», 2022. — 424 с.
ISBN 978-5-6047270-4-1
Парацельс (А. Т. фон Гогенгейм) - Т. 4 - Книга касательно долгой жизни – Содержание
Книга касательно долгой жизни (вариант 1)
Книга касательно долгой жизни (вариант 2)
Книга первая
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Книга вторая
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV Касательно жемчуга
Глава V Касательно экстракции квинтэссенции из трав
Глава VI. Касательно антимония
Глава VII. Касательно серы
Глава VIII. Касательно Меркурия
Глава IX. Касательно духа вина
Глава X. Экстракция mumia
Глава XI. Экстракция satyrion
Глава XII. Экстракция первого металла
Книга третья
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Книга четвёртая
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Книга касательно обновления и восстановления
Первая ens минералов
Первая ens драгоценных камней
Первая ens трав
Первая ens жидкостей
Касательно алхимических градусов и составов рецептов и природных вещей
Книга первая
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
ГлаваХ
Книга вторая
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
ГлаваХ
Книга третья
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Градусы здоровья
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Яды в их градусах
Глава X
Книга четвёртая
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
ГлаваХ
Глава XI
Книга пятая
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Книга шестая
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Книга седьмая
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
О присущих качествах членов тела
Первая книга. О присущих качествах духовных членов
Глава I. О духе жизни
Глава II
Глава III
Глава IV О влиянии духа жизни
Глава V. О затруднении прохода, в общем
Вторая книга. О присущих качествах внутренних органов
Глава I. О присущих качествах сердца
Глава II
Глава III. О присущих качествах мозга
Глава IV
Глава V. О присущих качествах печени
Глава VI
Глава VII. О присущих качествах селезёнки
Глава VIII
Глава IX. О присущих качествах почек
ГлаваХ
Глава XI. О присущих качествах жёлчного пузыря
Глава XII
Глава XIII. О присущих качествах лёгких
Глава XIV
Bitiskius в своём послании к читателю
Третья книга. О внешних членах (тела)
Глава I. О желудке и его связностях
Четвёртая книга. О присущих качествах членов Хаоса
Из пятой книги. О четырёх элементах, как они защищены
Глава 1
Глава II
Шестая книга. О трёх первичных сущностях, из которых вещь порождённая составлена
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Касательно трёх первичных сущностей
Глава 1
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Labyrinthus Medicorum (глава из трактата)
Касательно книги алхимии, без которой никто не может стать врачом
Пророчества Парацельса
Вступление
Введение
I. О Парацельсе
II. О пророчествах Парацельса
III. Предисловие Элифаса Леви к Прогнозам
IV. Страсбургское издание Предисловия к Прогнозам
Первая фигура. Змей и жернова
Вторая фигура. Лилии (fleur-de-lys)
Третья фигура. Тринадцать копий
Четвёртая фигура Разделённый крест
Пятая фигура. Жернов, падающий на корону
Шестая фигура. Лавровая ветвь на камне
Седьмая фигура. Епископ, окружённый копьями
Восьмая фигура. Меч и корона (военная мощь)
Девятая фигура. Связанный лев
Десятая фигура. Монах в потоке
Одиннадцатая фигура. Медведь, сосущий свои лапы
Двенадцатая фигура. Перевёрнутый стул святого Петра
Тринадцатая фигура. Меченосец, поражающий землю
Четырнадцатая фигура. Грамота, разорванная над городом
Пятнадцатая фигура. Жернов, падающий на тройную корону
Шестнадцатая фигура. Порванные бумаги
Семнадцатая фигура. Каменщик
Восемнадцатая фигура
Штормовой удар. Три мешка, из которых высыпаются градины, бобы и саранча
Девятнадцатая фигура. Мёртвый Олень
Двадцатая фигура. Перевёрнутый крест
Двадцать первая фигура. Тонущий турок
Двадцать вторая фигура. Монах и сражённый рыцарь
Двадцать третья фигура. Три проповедника и вор
Двадцать четвёртая фигура. Странное предсказание
Двадцать пятая фигура. Проповедник в кольце
Двадцать шестая фигура. “F” на розе в короне
Двадцать седьмая фигура. Пять мечей
Двадцать восьмая фигура. Пять мужей на переговорах
Двадцать девятая фигура. Увенчанный митрой ягнёнок
Тридцатая фигура. Монах, проповедник и мистик
Тридцать первая фигура. Четверо танцующих детей
Тридцать вторая фигура. Спящий старик
Пояснения прогнозов и заключение доктора Парацельса
Другой прогноз Теофраста Парацельса
Эпилог
Интерпретация
Парацельс А. Т. фон Гогенгейм - Т. 5. О заболевании рудокопов и других горных болезных - Болезни, лишающие человека разума - О лекарственныхъ препаратах в алхимической медицине
М.: АиК. 2022. — 448 с.
ISBN 978-5-6051317-9-3
Парацельс А. Т. фон Гогенгейм - Т. 5. О заболевании рудокопов и других горных болезных – Содержание
О заболеваниии рудокопов и других горных болезнях
Введение
-
Первая книга, содержащая четыре трактата
- Первый трактат, первая глава
- Вторая глава. О зарождении и происхождении лёгочного заболевания
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Второй трактат. О происхождении и зарождении заболевания рудокопов
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Пятая глава
- Третий трактат первой книги, касающийся знаков и природы внешнего и внутреннего тела, а также того, как возникает болезнь
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Четвёртый трактат, касательно лечения заболеваний рудокопов и его неотъемлемых частей
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава. О предохранительном средстве молодёжи
- Четвёртая глава. О другом предохраняющем средстве против гниения
- Пятая глава. О природе диеты
- Шестая глава
- Седьмая глава
- Восьмая глава
-
Вторая книга о болезнях рудокопов касающихся плавильщиков, рафинерщиков и серебряных рафинерщиков и других, кто работает с металлическим огнём
- Первый трактат. О материи, которая вредит таким людям
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Пятая глава
- Второй трактат второй книги о металлическом дыме
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Пятая глава
- Третий трактат о болезнях соляных руд, природных и искусственных
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Пятая глава
- Четвёртый трактат о лечении
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Пятая глава
- Шестая глава
- Седьмая глава
-
Третья книга о болезнях рудокопов, в которой охвачены только ртутные болезни
- Первый трактат
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Второй трактат
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Пятая глава
- Третий трактат
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Четвёртый трактат
- Первая глава
- Вторая глава
- Третья глава
- Четвёртая глава
- Шестая глава
- Седьмая глава
- Восьмая глава
- Девятая глава
- Десятая глава
- Одиннадцатая глава
- Двенадцатая глава
- Тринадцатая глава
- Четырнадцатая глава
- Фрагменты и наброски к трем книгам о болезнях рудокопов
- Вторая глава
- Третья глава
- Болезни, лишающие человека разума, такие как пляска святого Витта, падучая болезнь, меланхолия и безумие, и их правильное лечение Теофраста фон гогенгейма, называемого Парацельс
- Введение. Место Парацельса в истории психиатрии
- Предисловие Парацельса
- Глава один. О падучей болезни
- Глава два. О мании
- Глава три. О происхождении воистину безумных людей
- Из третьей главы первой книги. О пляске святого Витта
- Из четвёртой главы первой книги. О происхождении suffocatio intellectus
- Второй метод Теофраста. Об успокоении и лечении падучей болезни Первая глава. De сига maniae
- Вторая глава
- Из пятой главы второй книги. Об излечении vesanias
- Из третьей главы второй книги. Об излечении пляски святого Витта или chorea lasciva или безрассудства ума
- Из четвёртой главы второй книги. Об удушье рассудка
- Из шестой главы второй книги. О профилактике
- Из «liber naturalium»
- О купоросе
- Виды купороса
- О присущих качествах купороса в медицине. О неочищенном купоросе и колькотаре
- Об использовании белого купороса при физических и хирургических болезнях
- О масле красного купороса
- О белом и зелёном купоросном масле
- О купоросе. О купоросном масле, используемом в алхимии
- О неочищенном масле
- Процесс и способы получения купоросного масла, посредством которого могут быть излечены четыре болезни: эпилепсия, водянка, пустулы и подагра, приготовлено таким способом, чтобы предотвратить ошибки, совершённые философами, мастерами (artists) и врачами
- Об алхимических присущих качествах серы
- О лекарственных препаратах в алхимической медицине
-
Книга первая. De mineralibus indigestis. О неперевариваемых минералах
- Трактат 1
- Касательно сурьмы
- Касательно свинцового глёта
- Касательно марказита
- Касательно thutia
- Касательно талька
- Касательно каламина
- Трактат II
- Касатеьно кровавика
- Касатеьно камнеломки
- Касатеьно мышьяка
- Касательно аурипигмента
- Касательно серы
- Трактат III
- Касательно кораллов
- Касательно магнита
- Касательно драгоценных камней
- Трактат IV
- Касательно солей
- Касательно купороса
- Касательно белого купороса
- Касательно entali
- Касательно anachthron
- Касательно sal gemmae
- Касательно sal peregrinorum
- Рецепт Гермеса
- Касательно sal nitri
- Трактат V
- Касательно металлов
- Касательно золота
- Касательно серебра
- Касательно олова
- Касательно меди
- Касательно железа
- Касательно satum
- Касательно ртути
-
Книга вторая. De hascentibus ex terra. О растениях, произрастающих из земли
- О препаратах терпентина и камеди
- Касательно терпентина
- Касательно mastice
- Алхимический процесс и приготовление spiritus vitrioli
- Процесс
- Дополнение о купоросе
- О масле крсного купороса
- Белое и зелёное масло купороса
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