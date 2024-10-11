Поскольку ничто не может быть понято без знания истоков и вещей, ставшими необходимыми [ими], уместно рекомендовать эту работу, названную Paramirum, с особым уважением Вам, Доктор Joachim von Watt, поскольку Вы единолично способствуете всякому пути привести к истине, а также тех, кто путешествует по нему. [Этому] действительно подобает выбрать такой путь сейчас дабы устранить медицинские заблуждения; ибо медицина - это область, в которой заслуженные признания доносятся Вами, кто не последний среди врачей нашей родины, [Швейцарской] Конфедерации: поэтому Вы надлежаще выбраны в качестве судьи этих вопросов. Ибо я надеюсь и знаю, что будете беспристрастны в таких вещах, поскольку Вы не невнимательны ни в избегании заблуждений, ни в отделении истины.

Поэтому, я перенёс рассмотрение этих вопросов с учётом Вас и, не тратить напрасно время, которое я в настоящее время провожу в Санкт-Галлене, а скорее вызвать похвалу и признание для Вас в природных вопросах, дабы быть оценёнными, чтобы Вы и я не были забыты среди многих, кто служит медицине. Действительно, Вы, кто не только хранитель истины и не менее значимый представитель в принятии [истины] и содействующий распространению её в отношении того, что является вечным - Вы не должны считаться менее хранителем [истины] в вопросах тела, в котором то, что вечно обитает.

Поэтому я соответствующим образом посвящаю Вам эту мою Paramiran работу, которая начинается следующим образом.

Прежде всего, врач должен знать, что человек создан (gesetzt) из трёх субстанций. Ибо, хотя человек сделан из ничто, он, однако, сделан в нечто: рассматриваемое нечто разделено тройственным способом. Эти три составляют всего человека и являются человеком непосредственно и он является ими; от них и в них он имеет всё свое хорошее и плохое в отношении physicum corpus. Из этого следует, что врач должен знать разделение их и распознавание их состава, содержания и расщепления. Ибо в этих трёх заключается целое, половина и наименьшая часть здоровья и болезни, так что ему,

А. T. фон Гогенгейм - Парацельс - Opus Paramirum

Пер. Зеников Г. H.- Μ.: 2019. - 318 с.

А. T. фон Гогенгейм - Парацельс - Opus Paramirum - Содержание

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвёртая

Глава пятая

Глава шестая

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвёртая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Заключение

Приложение I

Приложение II

Глоссарий

Библиография и руководство к дальнейшему чтению по данной теме