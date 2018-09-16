Продолжение работы «Драма Писания», вниманию читателя предлагается краткая история западной культуры с классического периода до эпохи постмодернизма.



Авторы рассматривают вопросы, связанные с христианским мировоззрением и неизбежности жизни на пересечении двух историй: библейской и светской. Заключительные главы посвящены практическому применению в области искусства, образования, науки, спорта, а также на политической арене.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Чему мы научились

О книге

Благодарность

Библиография

Библейский указатель

Гохин Майкл - Бартоломью Крейг - Жизнь на перепутье - О книге

Мировоззрение — понятие, уходящее корнями в европейскую философскую традицию, и оно ценно постольку, поскольку дает возможность лучше понять евангелие, находящееся в центре библейской истории, и, зная эту историю, разрешает жить более полной жизнью.

По этой причине изучение мировоззрения напрямую проистекает из нашей предыдущей книги «Драма Писания». Как преподаватели, мы обнаружили, что курс по мировоззрению приносит больше пользы, если следует за лекциями по библейской истории: мировоззрение отталкивается от Писания с тем, чтобы укрепить наше решение жить согласно библейской истории.

Существует еще одна причина, вследствие которой упоминание о том, что эта книга продолжает предыдущую, является важным.

Многие традиционные евангельские подходы к учению о мировоззрении описывают его интеллектуалистскими терминами, то есть они видят в этом просто рациональную систему. Мы же считаем, что учение о мировоззрении должно носить исторический, повествовательный характер, поскольку в таком жанре написана Библия. Мы часто цитируем высказывание Н. Т. Райта о том, что история — «лучший способ говорить о действительности».

Эта книга задумывалась только как введение в предмет мировоззрения. Мы осознаем, насколько сложно обобщить горы материала, содержащегося в богословских, философских и исторических трудах, касающихся настоящей темы. От простоты до упрощенчества один шаг, но одно не обязательно должно стать другим. Мы верим: подобная книга нужна для того, чтобы начинающие студенты и молодые прихожане церквей вдохновились глубиной евангелия и богатым спектром своего призвания. И если наш читатель сможет открыть для себя новые возможности, необходимые знания для их воплощения обязательно придут впоследствии.

После завершения «Драмы Писания» мы создали специальный вебсайт (http://www.biblicaltheology.ca), на котором можно найти слайды, статьи и многие другие пособия для изучения Библии как отдельной связной истории. Полученные нами многочисленные отзывы свидетельствует о том, что многие из наших читателей нашли его полезным.

Поэтому мы предлагаем похожий веб-сайт для настоящей книги (www.christian-worldview.ca). Там также будут размещены слайды для использования на занятиях, дополнительные статьи и многое другое для поддержания обсуждения вопроса христианского мировоззрения в целом. Мировоззрение касается самых основных, всеобъемлющих, религиозных убеждений о мироздании, так как они составляют часть единого повествования. Это значит, что христиане могут обсуждать учение Писания, но его нельзя отделять от культурного контекста, потому что евангелие всегда выражалось и воплощалось в культуре. Поэтому, изучая вопросы мировоззрения, мы должны попытаться понять основные убеждения окружающей культуры, в которой живет каждая христианская община, а также отметить отношение христианской веры к другим окружающим ее «верам», традициям и обычаям.

Это очень сложное предприятие, которое может закончиться плачевно.

Как показывает изучение контекстуализации в миссиологии, опасность опорочить евангелие, приспособить его к идолопоклонству той или иной культуры никогда не исчезает. Учение о мировоззрении в таком случае должно иметь дело как с библейскими основополагающими доктринами, так и с убеждениями окружающей культуры, а также и со сложным взаимодействием двух систем верований.