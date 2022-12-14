Гольцов - Петров - Новомученик Юрий Новицкий

В 2022 г. исполняется сто лет со времени печально известного Петроградского процесса, поводом к которому стало противодействие изъятию церковных ценностей для помощи голодающим Поволжья. На скамье подсудимых революционного трибунала оказался весь православный Петроград того времени: от митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского) до простых рабочих и буфетчиц. Особняком в этом списке стоит Юрий Петрович Новицкий (1882-1922) — юрист, профессор Петроградского университета.

Арест Юрия Петровича произошел в связи с его церковно-общественной деятельностью. Будучи прихожанином и казначеем церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной, Новицкий активно включился в жизнь Петроградской епархии на фоне тяжелых событий и разворачивавшихся гонений. В 1920 г. было организовано Общество православных приходов Петрограда и губернии, в частности для защиты интересов духовенства и мирян. Председателем его избрали Юрия Петровича. Как профессиональный юрист и верный сын Церкви, он не только отстаивал ее интересы перед Исполкомом, но и давал ценные советы митрополиту в правовых вопросах. Начавшаяся после февральского декрета 1922 г. кампания по изъятию церковных ценностей, в том числе необходимых для литургии, стала причиной репрессий против наиболее деятельных духовных лиц и мирян. Среди них оказался и Ю. П. Новицкий.

Для нас, однако, личность Новицкого интересна не только в контексте Петроградского процесса. В истории университета он остался как грамотный специалист, воспитанный дореволюционной школой отечественной юриспруденции. Прошедший стажировки в ведущих научных центрах Европы (Берлин, Бонн и Лейпциг), он был замечен ректором Петроградского университета Эрвином Давидовичем Гриммом, который способствовал переводу Новицкого из Киева в 1914 г. Кроме того, Юрий Петрович прославился своей книгой «Суды для малолетних», а также организацией при Киевском патронате приюта для детей ссыльнокаторжных и заключенных.

Никита Владимирович Гольцов, Иван Васильевич Петров - Новомученик Юрий Петрович Новицкий: служение праву и Правде

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2022. — 200 с.

ISBN 978-5-288-06135-6

Никита Владимирович Гольцов, Иван Васильевич Петров - Новомученик Юрий Петрович Новицкий: служение праву и Правде - Содержание

Н. М. Кропачев - Предисловие

Благодарности

Источники

Историография

Глава 1. Начало служения науке и Церкви. Умань, Киев

Глава 2. Служба преподавателем и чиновником. Императорский и советский Петроград

Глава 3. На пути к организации рабоче-крестьянского университета. Кострома

Глава 4. Церковно-общественная деятельность Ю. П. Новицкого

Глава 5. Юрий Петрович Новицкий и Петроградский процесс

Примечания

Список иллюстраций