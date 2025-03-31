Цель этой книги — помочь вам в самостоятельном изучении Святого Писания. Здесь мало рассказывается о том, что говорит Ветхий Завет и что говорят о Ветхом Завете ученые. В основном книга предоставляет необходимый справочный материал, рассказывает о подходах к толкованию, поднимает вопросы и предлагает различные способы ответов. Мне хотелось бы, чтобы эта книга стала пособием, составленным на основе материалов, которые, по моему мнению, были наиболее полезны, когда я преподавал курс по Ветхому Завету.

После Введения главы книги следуют традиционному для еврейской общины делению Ветхого Завета на три части: Тору (часть вторая), Пророков (часть третья) и Писания (часть четвертая); последняя, пятая часть этой книги оглядывается назад, делая выводы из всего Ветхого Завета. Полная информация обо всей используемой здесь литературе также включена в пятую часть книги. Все пять частей состоят из самодостаточных разделов, каждый из которых умещается на одном книжном развороте, и имеет нумерацию (101, 102 и т.д.). Таким образом, книгу можно открыть в любом месте и в большей или меньшей степени понять, о чем говорится в выбранном развороте. Нет необходимости сначала читать введение, чтобы разобраться во второй части. Также нет необходимости читать вторую часть, чтобы понять третью. Помимо этой книги, на моей веб-странице выложен достаточно большой объем материала, дополняющего главы этой книги (об этом см. на следующем развороте «Интернет-ресурсы»).

Джон Голдингей - Введение в Ветхий Завет

Москва: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», Нижний Новгород: Агапе, 2019 г.— 400 с.

ISBN 978-5-905340-26-0

Джон Голдингей - Введение в Ветхий Завет - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Интернет-ресурсы

Часть 1. Введение

Часть 2. Тора

Часть 3. Пророки

Часть 4. Писания

Часть 5. Оглядываясь назад

Именной указатель

Предметный указатель

Указатель ссылок на библейские тексты

Джон Голдингей - Введение в Ветхий Завет - Предисловие к русскому изданию

Я познакомился с автором этой книги, слушая его лекции, которые он читал в Фуллеровской богословской семинарии. Тогда меня поразила оригинальность подходов к толкованию ветхозаветных отрывков, но особенно — любовь доктора Голдингея к Ветхому Завету вообще. Именно благодаря ему я стал воспринимать Ветхий Завет не как предисловие к Новому Завету, а как полноценную часть Священного Писания, которое в том числе полезно и для нас с вами.

Идея издать эту книгу появилась, когда я работал над докторской диссертацией под руководством доктора Дэвида Фёрта (в то время он был директором исследовательской программы в колледже Св. Иоанна в Ноттингеме, то есть занимал ту же должность, которую до него занимал доктор Голдингей). Отвечая на мой вопрос, доктор Фёрт посоветовал издать на русском языке книгу своего предшественника, так как, по его словам, главная проблема студентов христианских колледжей сегодня не в том, что они не читают, но в том, что они читают все что угодно, кроме Библии, а книга доктора Голдингея учит обращаться прежде всего к Священному Писанию.

Совет научного руководителя я воспринял как руководство к действию и не ошибся. Джон Голдингей — безусловно, один из самых выдающихся ученых-ветхозаветников нашего времени. Хочу вас заранее предупредить: в книге вы найдете много непривычных подходов, что иногда вызывает подозрения в либерализме ученого. Но это не так. Джон Голдингей — хороший христианин, который разделяет все основные догматы христианства. Однако науку нельзя держать взаперти, она постоянно требует свежего воздуха. Как сказал автор в одной из своих лекций, часто студенты приходят учиться Ветхому Завету, чтобы услышать от преподавателя подтверждение того, что они и так уже знают. Но в чем же тогда смысл учебы, если не в открытии новых горизонтов?

Доктор Голдингей интересен не только оригинальностью своих взглядов, но и личным жизненным опытом и (не удивляйтесь) своей любовью к рок- музыке. Когда он собирался жениться, незадолго до свадьбы обнаружилось, что его будущая жена больна рассеянным склерозом. Тем не менее он не стал разрывать помолвку и женился, зная, что всю оставшуюся жизнь ему придется ухаживать за женщиной, жизнь которой будет постепенно угасать.

Думаю, нам всем есть чему поучиться у этого человека. Уверен, что вы получите огромное удовольствие от чтения его книги... и от чтения Библии.

Константин Назаров