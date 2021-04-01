Пейрец Гольдмахер – Отпусти народ мой

Серия – «Из пережитого и передуманного»

Серия «ИЗ ПЕРЕЖИТОГО И ПЕРЕДУМАННОГО» это три книги, в которых я собрал не только свои воспоминания, но и размышления о судьбе еврейского народа, исследования и гипотезы, мечты и проекты.

Первая книга «ОТПУСТИ НАРОД МОЙ! САГА ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. О ВОЗРОЖДЕНИИ ЕГО ЕВРЕЙСКОГО САМОСОЗНАНИЯ И ГЕРОИЗМА В СУДЬБОНОСНОМ ХХ ВЕКЕ» состоит из нескольких сравнительно небольших эссе и ряда интервью со мной и моей супругой под общим названием «ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ГОЛЬДМАХЕРА». Если материалы касаются моей общественной активности в США, то я добавляю дополнительный заголовок «ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО АРХИВА ПЕЙРЕЦА ГОЛЬДМАХЕРА». Такими архивами у меня заполнены 3 шкафа. Я рано женился, в 19 лет, на Басе Абрамовне Кишиневской, с которой прожил в счастливом браке 70 лет. Эти мои публикации я посвящаю памяти моей жены Баси и других близких членов моей семьи. Более подробно о них вы прочитаете в главе «Краткие биографические справки».

В моей первой книге много еврейской мудрости из семейной жизни. Там же рассказывается об активной общественной деятельности еврейской молодежи Центральной Европы в сионистских молодежных организациях. О том, как строилось еврейское и сионистское воспитание этой молодежи, чтобы превратить обычных еврейских ребят в «фанатичных молодых сионистов», преданных идеям возрождения еврейского государства на исторических землях Эрец Израэль, как этому «молодняку» приходилось бороться за получение почетного звания «халуцим» пионера сионистского движения.

Вторая книга «НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ УРОКИ «ПОЛИТИЧЕСКОГО СИОНИЗМА» ГЕРЦЛЯ» представляет собой исследование одной из самых фантастических утопий конца XIX века, а именно, «политический сионизм» Герцля и рассказывает, как Теодор Герцль — этот наш современный Моше Рабейну ХХ века, сумел объединить «необъединяемое», т.е. самые различные еврейские общественные движения XIX и ХХ веков под одно «крыло» ВСЕМИРНОГО СИОНИСТСКОГО КОНГРЕССА, чтобы сообща, кирпичик за кирпичиком, создать в Палестине мощный ишув, оживить запущенные земли исторического Израиля, возродить экономику страны, строить поселения, киббуцы, города, дороги, университетские и медицинские структуры, которые необходимы для существования государства. Главная идея написания второй книги была в том, чтобы наше новое поколение воспользовалось уроками Герцля, приспособив их к современным условиям.

Третья книга «СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР», в моем представлении, самая важная моя работа. Она описывает историю возникновения и развития новых еврейских общественно-политических движений в СССР, которые местные историки назвали «ОТПУСТИ НАРОД МОЙ!» и «ВААД» (Совет, ивр.). Это была открытая борьба с советской КГБешной властью, самой авторитарной и репрессивной властью в истории ХХ века. Произошло невиданное явление. До появления этих еврейских общественных организаций никто ранее не осмеливался и начать такое открытое сопротивление Советской власти. Самое удивительное, что с помощью и поддержкой мировой еврейской общественности им удалось добиться успеха! В моих книгах читатель найдет не только рассказ об этой борьбе, но и какие-то новые гипотезы о последствиях этой борьбы для всего еврейского мира в ХХ веке.

Я в своих книгах не только высказал «гипотезы», но и пытался доказать их право на существование. Для этой цели, совместно с д-ром Сэмом Клигером и его исследовательским институтом RINA, провел научное исследование, которое подтвердило мои выводы. Результаты этого исследования также публикуются в моих книгах. Одной из главных гипотез, которая вытекает из моих исследований, является уверенность, что именно эта борьба стала одним из главных факторов, изменивших к лучшему всю еврейскую историю ХХ века. Движения «ОТПУСТИ НАРОД МОЙ!» и «ВААД» оказали огромное влияние на укрепление еврейских общин свободного мира!

Пейрец Гольдмахер – Отпусти народ мой! – Том 1

Нью-Йорк – 2012г. / 318 с.

ISBN: 978-0-9882381-0-7

Пейрец Гольдмахер – Отпусти народ мой! – Том 1 – Содержание