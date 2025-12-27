Гольдмахер — Уроки политического сионизма
Перед тем как перейти к изучению исторического опыта созданных советскими евреями общественных движений под названиями «Отпусти народ мой!» и «Ваад», я посчитал нужным рассказать, хоть и коротко, о нескольких моих специфических выводах при изучении исторического опыта еврейского общественно-политического движения, созданного Герцлем в начале XX века, под названием «политический сионизм».
Я это решил сделать из целого ряда соображений. Во-первых, чтобы лучше понять, как влияют отдельные личности, их вера в правоту своих идей и стремлений, их решимость «бороться до конца» на успех указанного движения. Даже в таких случаях, когда эти идеи и пути их осуществления кажутся на первых порах абсолютно несбыточными, фантастическими. Ибо идеи возрождения исторической земли Израиля даже еще в XIX веке считались чисто символическими. Это были мечты из наших молитв, оторванные от реальной жизни. И осуществить их, казалось, мог только сам Бог, послав нам своего Машиаха (Мессию).
Во-вторых, есть ли в этом историческом опыте политического сионизма что-то схожее с историческим опытом движений советских евреев? Может, он в большей или меньшей мере даже был ими использован в «осуществлении неосуществимого»: объединении в одно совместное движение людей с самыми разными устремлениями под «одним знаменем», чтобы побороть советскую гэбэшную систему — «державу», которая была самым агрессивным и безжалостным государством по отношению к своим гражданам.
По истории сионистского движения начала XX века выпущено немало книг, но я решил дать небольшой исторический обзор этого движения специфическим образом — рассказать о нескольких ведущих общественно-политических деятелях. Используя такой метод, я надеюсь, будет легче проследить, как интеллектуальный потенциал и убежденность каждой отдельной личности повлияли на создание этого исторического движения.
Пейрец Гольдмахер — Уроки политического сионизма
Нью-Йорк: Liberty Publishing House, 2012. — 347 с.
ISBN 978-1-932-686-84-5
Пейрец Гольдмахер — Уроки политического сионизма — Содержание
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Благодарности. Посвящения. Предисловие
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Часть 1. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СИОНИЗМА ГЕРЦЛЯ
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1.1. Введение
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1.2. Кое-что из нашей древней истории
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1.3. Краткие биографические справки (Теодор Герцль и его «Еврейское государство», Базельская программа 1897 г.)
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Часть 2. ИСТОКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СИОНИЗМА ТЕОДОРА ГЕРЦЛЯ
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2.1. Процесс Дрейфуса
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2.2. Движение «Билу»
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2.3. Манифест к братьям и сестрам в изгнании
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2.4. Леон Пинскер
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2.5. Иосиф Трумпельдор
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Часть 3. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ ВЕДУЩИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
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Макс Нордау, Давид Гордон, Меир Яари, Бер Борохов, Нахман Сыркин, Владимир Жаботинский, Рав Рейнес, Рав Кук, Хаим Вейцман, Давид Бен-Гурион
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Часть 4. ИЗ ИСТОРИИ АЛИИ В ИЗРАИЛЬ
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Алия до и после провозглашения независимости
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Подвиг поколения и халуцианское движение
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История советского еврейства
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Часть 5. ИМЕЮТ ЛИ АРАБЫ ПАЛЕСТИНЫ ЗАКОННЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛИ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ?
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Арафат и КГБ (Ион Михай Пацепа)
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Пропагандистская политика СССР на Западе
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Герб и гимн Государства Израиль
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Часть 6. ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
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Оценка заслуг Герцля
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Start-Up Nation: экономическое чудо Израиля
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Приложение. Биографическая справка об авторе
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