Гольдмахер — Уроки политического сионизма

Перед тем как перейти к изучению исторического опыта созданных советскими евреями общественных движений под названиями «Отпусти народ мой!» и «Ваад», я посчитал нужным рассказать, хоть и коротко, о нескольких моих специфических выводах при изучении исторического опыта еврейского общественно-политического движения, созданного Герцлем в начале XX века, под названием «политический сионизм».

Я это решил сделать из целого ряда соображений. Во-первых, чтобы лучше понять, как влияют отдельные личности, их вера в правоту своих идей и стремлений, их решимость «бороться до конца» на успех указанного движения. Даже в таких случаях, когда эти идеи и пути их осуществления кажутся на первых порах абсолютно несбыточными, фантастическими. Ибо идеи возрождения исторической земли Израиля даже еще в XIX веке считались чисто символическими. Это были мечты из наших молитв, оторванные от реальной жизни. И осуществить их, казалось, мог только сам Бог, послав нам своего Машиаха (Мессию).

Во-вторых, есть ли в этом историческом опыте политического сионизма что-то схожее с историческим опытом движений советских евреев? Может, он в большей или меньшей мере даже был ими использован в «осуществлении неосуществимого»: объединении в одно совместное движение людей с самыми разными устремлениями под «одним знаменем», чтобы побороть советскую гэбэшную систему — «державу», которая была самым агрессивным и безжалостным государством по отношению к своим гражданам.

По истории сионистского движения начала XX века выпущено немало книг, но я решил дать небольшой исторический обзор этого движения специфическим образом — рассказать о нескольких ведущих общественно-политических деятелях. Используя такой метод, я надеюсь, будет легче проследить, как интеллектуальный потенциал и убежденность каждой отдельной личности повлияли на создание этого исторического движения.