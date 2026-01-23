По Божьему замыслу - Грэм Голдсуорси

Эта книга - своеобразный учебник для тех, кто не получил богословского образования. Если вы искренне хотите изучать Писание, вам будет достаточно первоначальных знаний. Книга может пригодиться и читателям, окончившим библейский или богословский колледж. Я уверен, что и многим проповедникам, пасторам, преподавателям и молодежным лидерам не помешало бы вернуться к основам библейского богословия. Итак, это учебник для начинающих в том смысле, что я постарался исследовать тему, не предполагая наличия у читателей большого объема базовых знаний. Моя книга предназначена для всех верующих в Иисуса Христа, имеющих общее представление о содержании и смысле Библии. Кроме того, я ограничился обсуждением самых основных тем Писания. Короткие главы, схемы и частое подведение итогов помогут даже неуверенному читателю шаг за шагом двигаться по пути изучения библейского богословия.

Голдсуорси Грэм. По Божьему замыслу. Введение в библейское богословие

Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2011. - 320 с.

ISBN 978-966-8957-21-5

Голдсуорси Грэм. По Божьему замыслу. Введение в библейское богословие - Содержание

Часть первая Цели библейского богословия

1. Трудные отрывки

Часть вторая Методы библейского богословия

2. Бог являет себя людям

3. Как познать Бога?

4. Христос явил нам Бога

5. Мы познаем Бога в Писании

6. Библия - Слово Бога и человека

7. Христос - наше начало и совершение

Часть третья Содержание библейского богословия

8. Я есмь Первый и Последний

9. Сотворение мира словом

10. Грехопадение

11. Первое откровение искупления

12. Отец наш Авраам

13. Исход - образ искупления

14. Новая жизнь. Дар и ответственность

15. Искушение в пустыне

16. В землю благодатную

17. Божье владычество в земле обетованной

18. Жизнь веры

19. Исчезающая тень

20. Новое творение

21. Второй исход

22. Новое творение для нас

23. Начатки нового творения в нас

24. Новое творение в нас

25. Исполнение нового творения

Часть четвертая Практика библейского богословия

26. Познание Божьей воли. Краткое библейское богословие Божьего водительства

27. Жизнь после смерти. Краткий обзор библейского учения о воскресении

Голдсуорси Грэм - По Божьему замыслу - Введение в библейское богословие - От автора

Один из моих знакомых как-то предложил мне написать книгу по библейскому богословию для рядовых прихожан церкви. Мы оба прекрасно знали, что на протяжении столетия было написано великое множество богословских трудов, посвященных Ветхому и Новому Заветам. Однако в большинстве своем они страдают по крайней мере одним из двух недостатков: либо тем, что их авторы не позволяют Библии говорить самой за себя, либо тем, что они посвящены только Ветхому или только Новому Завету.

Работу, где библейское богословие рассматривалось бы в целом, найти очень нелегко. При этом даже книги, написанные с позиции евангельского христианства, как правило, с трудом воспринимаются людьми, не имеющими богословского образования.

В этой работе я поставил перед собой такие основные задачи: прежде всего, мне хотелось представить вниманию читателей целостное библейское богословие. Своей отправной точкой я считаю веру в богодухновенность и авторитетность Библии как Божьего слова. И, наконец, поскольку моя книга адресована обычным христианам, я постарался избежать лишних технических деталей. Основой моего труда стала глубокая убежденность, что умение проследить единство Библии, ее полное содержание от Бытия до Откровения, совершенно необходимо для правильного понимания каждого отдельного отрывка.

17/06/2012