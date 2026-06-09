Голдсуорси - Сын Божий и новое творение

Наконец-то библейское богословие стало доступным для широкого круга христиан благодаря новой серии коротких исследований, в которой представлено поучительное и назидательное изучение титула Сына Божьего на страницах всего Писания. Грэм Голдсуорси помогает читателям связать воедино факты, которыми Библия пронизана от начала и до конца, помещая термин «Сын Божий» в контекст неудач предыдущих сыновей — Адама, Израиля и Соломона. Эта книга не только вызывает большую любовь к Библии и глубокое поклонение Христу, но и открывает превосходный пример здравого использования библейско-богословского метода.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы соединить академическое восстановление библейского богословия с повседневной жизнью верующих и показать Библию как богословски единое, ориентированное на Христа повествование об искупительном заветном труде Бога. Автор подробно прослеживает, как тема сыновства развивается от Книги Бытия до Откровения, закладывая основы нового творения, частью которого верующие могут стать уже здесь и сейчас. Книга адресована как мыслящим христианам без специальной подготовки, так и людям с семинарским образованием, стремящимся сформировать христоцентричное понимание Писания.

Голдсуорси Грэм – Сын Божий и новое творение – Краткие исследования по библейскому богословию

Пер. с англ. Д. Пинькевич. – Самара: «Благая Весть», 2026. – 152 с. – (Серия «Краткие исследования по библейскому богословию».) ISBN 978-5-7454-2016-0

Голдсуорси Грэм – Сын Божий и новое творение – Содержание