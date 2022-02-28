Адриан Голдсуорси - Юлий Цезарь

Драматическая история жизни Юлия Цезаря волновала воображение многих поколений. Она привлекла внимание Шекспира и Бернарда Шоу, не говоря уже о многочисленных романистах и сценаристах. Он был одним из величайших полководцев всех времен и оставил блестящие записки о своих военных кампаниях. В то же время Цезарь был политиком и государственным деятелем, который в конце концов стал олицетворением верховной власти в Римской республике и сделался монархом во всех отношениях, хотя и не имел официального царского титула. Цезарь не был жестоким правителем и выставлял напоказ милосердие к своим разгромленным противникам, но нашел смерть от рук заговорщиков, среди которых было много его бывших сторонников, возглавляемых двумя людьми, получившими его прощение.

Впоследствии приемный сын Цезаря Октавиан (полностью Гай Юлий Цезарь Октавиан) стал первым императором Рима. Род Цезаря пресекся со смертью Нерона в 68 г. н. э., но все следующие императоры брали имя «Цезарь», хотя и не были связаны с ним кровными узами. То, что раньше было именем одного аристократического рода — кстати говоря, далеко не самого знатного, — превратилось в титул, символизирующий верховную и законную власть. Эта ассоциация оказалась такой прочной, что в начале XX века правителями двух могущественных держав были кайзер и царь; каждый из этих титулов происходит от имени Цезаря.

В наши дни античная история утратила ведущую роль в системе западного образования, но тем не менее Юлий Цезарь остается одной из немногих фигур Древнего мира, чье имя известно каждому. Даже люди, не знающие латыни, вспоминают шекспировский вариант его предсмертных слов «И ты, Брут!», хотя на самом деле он скорее всего произнес нечто иное. Из других римлян лишь Нерон и, возможно, Марк Антоний пользуются такой же славой, а из других древних народов в общественном сознании сохранились имена Александра Великого, греческих философов, Ганнибала и Клеопатры. Последняя была любовницей Цезаря, а Антоний был одним из его главных полководцев, поэтому они тесно связаны с его историей.

Адриан Голдсуорси - Юлий Цезарь

М.: Эксмо, 2007. — 672 с.

ISBN 978-5-699-23148-5

Адриан Голдсуорси - Юлий Цезарь - Содержание

Благодарность автора

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. На пути к консульству 100-59 годы до н. э.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Проконсул 58-50 годы до н. э.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Гражданская война и диктатура 49-44 годы до н. э.

Эпилог

Хронология

Толковый словарь

Библиография

Список сокращений

Примечания