Гололоб - Изнанка «тайного» учения Христа

Обзор брошюры
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Эзотеризм

Брошюра «Изнанка "тайного" учения Христа» Геннадия Гололоба — это апологетическое исследование, направленное на разоблачение попыток внедрения оккультных практик в христианскую среду. Автор анализирует феномен «тайного знания» (эзотеризма), который часто маскируется под глубокую духовность, противопоставляя его библейскому принципу открытости Евангелия.

Поводом для написания работы послужили случаи среди верующих, заявляющих о внетелесных путешествиях и контактах с миром мертвых. Гололоб доказывает, что христианство принципиально анти-эзотерично: Божьи тайны — это не секреты для избранных, а истины, предназначенные для всенародного провозглашения «на кровлях».

Г. Гололоб - Изнанка «тайного» учения Христа - Содержание

  • Публичность Христа: Опровержение идеи о секретных доктринах. Ссылка на слова Иисуса: «Я тайно не говорил ничего» (Ин. 18:20).

  • Понятие «тайны» в Библии: Разъяснение того, что библейская «тайна» — это Божий план спасения, который ранее был скрыт, но теперь полностью явлен всем верующим, а не узкому кругу «посвященных».

  • Опасность «глубин»: Критика претензий на обладание «более глубокими истинами», которые якобы стоят выше обычного церковного учения (так называемое «молоко» для новообращенных).

  • Анализ оккультизма: Библейская оценка медиумизма, спиритизма и астральных путешествий как явлений, чуждых духу Писания.

Added 17.03.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

