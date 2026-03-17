Гололоб - Изнанка «тайного» учения Христа
Брошюра «Изнанка "тайного" учения Христа» Геннадия Гололоба — это апологетическое исследование, направленное на разоблачение попыток внедрения оккультных практик в христианскую среду. Автор анализирует феномен «тайного знания» (эзотеризма), который часто маскируется под глубокую духовность, противопоставляя его библейскому принципу открытости Евангелия.
Поводом для написания работы послужили случаи среди верующих, заявляющих о внетелесных путешествиях и контактах с миром мертвых. Гололоб доказывает, что христианство принципиально анти-эзотерично: Божьи тайны — это не секреты для избранных, а истины, предназначенные для всенародного провозглашения «на кровлях».
Б.в.д. — 19 с.
Г. Гололоб - Изнанка «тайного» учения Христа - Содержание
Публичность Христа: Опровержение идеи о секретных доктринах. Ссылка на слова Иисуса: «Я тайно не говорил ничего» (Ин. 18:20).
Понятие «тайны» в Библии: Разъяснение того, что библейская «тайна» — это Божий план спасения, который ранее был скрыт, но теперь полностью явлен всем верующим, а не узкому кругу «посвященных».
Опасность «глубин»: Критика претензий на обладание «более глубокими истинами», которые якобы стоят выше обычного церковного учения (так называемое «молоко» для новообращенных).
Анализ оккультизма: Библейская оценка медиумизма, спиритизма и астральных путешествий как явлений, чуждых духу Писания.
