Данная серия пособий, получившая название учебный курс «Самуил», предназначена для оказания помощи всем изучающим Библию. Будучи основанной на библейском комментарии Адама Кларка, она рассчитана на применение полученных знаний на практике. Курс назван в честь пророка Самуила, с именем которого связано появление в Древнем Израиле «пророческих школ». Эти школы заложили основание для появления образованных книжников, записывавших деяния царей и составлявших книги, вошедшие впоследствии в канон Священного Писания.

Толкование Адама Кларка сохраняет актуальность благодаря высокой степени научности. Кларк опирался на достижения текстолога Иоганна Якоба Грисбаха, который выделил три основные текстологические традиции: древнейшую Александрийскую (Ватиканский кодекс), отредактированную Западную (кодекс Безы) и Византийскую («текст большинства»). Грисбах предложил изучать не отдельные рукописи, а текстуальные традиции, и предпринял попытку создать критический текст Нового Завета, очистив «текст большинства» от поздних наслоений, но сохранив его основу.

Геннадий Гололоб - Изучение Послания к филиппийцам - Пособие для учителя

Дятлик Н., 2018. — 64 с.

ISBN 978-617-515-267-6

Геннадий Гололоб — Изучение Послания к филиппийцам — Содержание

Введение к учебному курсу «Самуил» (Пророческие школы и методы Адама Кларка)

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Занятие 6

Данная серия пособий, получившая название учебный курс «Самуил», предназначена для оказания помощи всем изучающим Библию. Будучи основанной на Библейском комментарии Адама Кларка, она рассчитана на применение полученных знаний на практике в современных условиях. Данная серия пособий, получившая название учебный курс «Самуил», предназначена для оказания помощи всем изучающим Библию. Будучи основанной на Библейском комментарии Адама Кларка, она рассчитана на применение полученных знаний на практике в современных условиях.

ЗАНЯТИЕ 1. Обстоятельства написания Послания к филиппийцам. В рамках изучения рассматриваются вопросы авторства и адресата послания. Особое внимание уделяется уникальности города Филиппы в контексте Римской империи и событиям, сопровождавшим первое посещение города апостолом Павлом (согласно 16-й главе книги Деяний).

Также анализируется время написания послания. Опираясь на исследования д-ра Пейли, Адам Кларк предполагает, что текст был создан в конце римского заключения Павла, приводя в подтверждение три ключевых довода.

Геннадий Гололоб — Изучение Послания к филиппийцам. Рабочая тетрадь учащегося

Дятлик Н., 2018. — 24 с.

ISBN 978-617-515-266-9

Геннадий Гололоб — Изучение Послания к филиппийцам — Содержание