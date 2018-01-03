Гололоб - Твою присутність бачу всюди
Від автора
Не мечем, не силою,
А сказавши «милую»,
Бог здобув мене
В царство неземне.
І не муки пекла, ні,
І не вічність у вогні
Віри є причина -
Кров Його невинна.
Гололоб Світлана - Твою присутність бачу всюди
Одеса, 2017. 120 с.
ISBN 978-5-8404-0270-2
Гололоб Світлана - Твою присутність бачу всюди - Зміст
Від автора
-
Розділ перший Вірші для дорослих християн
- Витає в небі пісня лебедина
- Ще не зіткала зоряне панно
- Хай по цю сторону небес
- Я до Тебе, Господь, як до неба пташина
- Та зірка безіменною була
- Соломія на банкеті танцювала
- Схиляю коліна свої перед Богом
- Як смиренна вівця, що в покорі
- Ти зі мною йдеш незримо
- Ти - повітря, що подих слабкий наш живить
- Мій друг не бачить світла дня
- Входив до храму старий Симеон
- Твою присутність бачу всюди
- Вернись додому, блудний сину
- Прийшла весна в кульбабовім віночку
- Послухайте, що Біблія нам каже
- Ми для Бога не чужі
- Життя, як квітка, розквітає, потім в’яне
- Не забудь ніколи, не забудь
- Вимовляю ім’я Твоє трепетно й ніжно
- На далекій могилі в цю ніч
- Я мусила б померти, не з’явившись
- Подивися, чудовий який день Господній
- На горі три хрести
- Є в кожній квіточці колиска дивовижна
- Розмова з Богом
- Введи мене в Свої сади
- Болить душа, де взяти ліки?
- Хто сказав, що Голгофи на світі немає?
- Людиною бути і важко і просто
- Довіра - вона, як сполохана пташка
- Голосом ніжним мене Ти покликав
- Не обіцяй мені ні вічності, ні раю
- Дивуюсь часто з сонечка, що в небі
- Наснилось літо... Дівчинка у полі
- Плачуть верби жовтокосі
- Вона ввійшла в світлицю непомітно
- У дворі Кайяфи горіло багаття
- Якби можна було все почати спочатку
- Якщо любиш - люби без обману
- Далека дорога до отчого дому
- Навчися у сонця світити і гріти
- Не спіткнися, бо впадеш
- Все мовчки й мовчки
- Під час посту
- Діамантові зорі у небі розсипала ніч
- Прибиті до хреста і руки й ноги
- Сліпий Вартимей на узбіччі сидів
- Щомиті хочу славити Тебе
- Бог усе створив прекрасним
- Останню ніч Варавва у темниці
- Не посягайте на чуже, щоб не грішити
- Мені більшого щастя не треба
- «Бідні ви, християни» - слова ці хоч раз
- Брата не стало... Сумна новина
- Якби на світі не було нічого, крім небес
- Душі, як пташці, хліба треба
- Схилилась в храмі Анна перед Богом
- Було так сумно у палаті
-
Розділ другий Вірші для маленьких християн
-
Мутить кит холодну воду
-
Цілий день ходила хмара
-
Про Тебе, про Тебе співаю я нині
-
А у Толі й Лілі - свято
-
У хліві, де спить ягнятко
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Мене чекає небо
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Де прихилити голову Христу?
-
В країні далекій у домі вельможі
-
Був один юнак - Євтих
-
За дверима хлівця
-
Літо-літечко плеще в долоні
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На світі є віршів багато
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Чи йду я, Спаситель зі мною іде
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Стараюся не забувати
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Із комори сіра мишка
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Брати
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«Мирославо! Лягай спати
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Ніч (колискова)
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Світлячок
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Осінь всюди побувала
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Бджілка
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Квочка
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Каша
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Песик
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Федір
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Заболіло серденько у мами
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Хочу бути, як тато - великим і дужим
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Хмарка
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На землі жив багач... За життя
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Скільки різної їжі стоїть на столі!
-
Ти слухати мене готовий
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Ілія за кілька кроків
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Поспішаю в Божий дім
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Авігея - мудра жінка
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Абетка
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Гололоб Світлана - Твою присутність бачу всюди - Витає в небі пісня лебедина
Витає в небі пісня лебедина,
Несе спокій на білому крилі.
Мій Боже! Я не пташка, я людина,
Почуй моє моління від землі.
Літа крокують швидко й невблаганно -
Настане час мені збиратись в путь.
У вічності урочисті органи
Всіх вірних до престолу позовуть.
І я там буду, Боже милостивий,
Не в темряву жахливу я піду,
В раю чудеснім стомлена й щаслива
До ніг Твоїх пронизаних впаду.
Зітреш сльозу, що запеклась на віях,
Торкнеш душі незірвану струну,
І тільки там я мабуть зрозумію
Любов Твою велику й неземну!
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