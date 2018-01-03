Від автора

Не мечем, не силою,

А сказавши «милую»,

Бог здобув мене

В царство неземне.

І не муки пекла, ні,

І не вічність у вогні

Віри є причина -

Кров Його невинна.

Гололоб Світлана - Твою присутність бачу всюди

Одеса, 2017. 120 с.

ISBN 978-5-8404-0270-2

Гололоб Світлана - Твою присутність бачу всюди - Зміст

Від автора

Розділ перший Вірші для дорослих християн Витає в небі пісня лебедина Ще не зіткала зоряне панно Хай по цю сторону небес Я до Тебе, Господь, як до неба пташина Та зірка безіменною була Соломія на банкеті танцювала Схиляю коліна свої перед Богом Як смиренна вівця, що в покорі Ти зі мною йдеш незримо Ти - повітря, що подих слабкий наш живить Мій друг не бачить світла дня Входив до храму старий Симеон Твою присутність бачу всюди Вернись додому, блудний сину Прийшла весна в кульбабовім віночку Послухайте, що Біблія нам каже Ми для Бога не чужі Життя, як квітка, розквітає, потім в’яне Не забудь ніколи, не забудь Вимовляю ім’я Твоє трепетно й ніжно На далекій могилі в цю ніч Я мусила б померти, не з’явившись Подивися, чудовий який день Господній На горі три хрести Є в кожній квіточці колиска дивовижна Розмова з Богом Введи мене в Свої сади Болить душа, де взяти ліки? Хто сказав, що Голгофи на світі немає? Людиною бути і важко і просто Довіра - вона, як сполохана пташка Голосом ніжним мене Ти покликав Не обіцяй мені ні вічності, ні раю Дивуюсь часто з сонечка, що в небі Наснилось літо... Дівчинка у полі Плачуть верби жовтокосі Вона ввійшла в світлицю непомітно У дворі Кайяфи горіло багаття Якби можна було все почати спочатку Якщо любиш - люби без обману Далека дорога до отчого дому Навчися у сонця світити і гріти Не спіткнися, бо впадеш Все мовчки й мовчки Під час посту Діамантові зорі у небі розсипала ніч Прибиті до хреста і руки й ноги Сліпий Вартимей на узбіччі сидів Щомиті хочу славити Тебе Бог усе створив прекрасним Останню ніч Варавва у темниці Не посягайте на чуже, щоб не грішити Мені більшого щастя не треба «Бідні ви, християни» - слова ці хоч раз Брата не стало... Сумна новина Якби на світі не було нічого, крім небес Душі, як пташці, хліба треба Схилилась в храмі Анна перед Богом Було так сумно у палаті

Розділ другий Вірші для маленьких християн Мутить кит холодну воду Цілий день ходила хмара Про Тебе, про Тебе співаю я нині А у Толі й Лілі - свято У хліві, де спить ягнятко Мене чекає небо Де прихилити голову Христу? В країні далекій у домі вельможі Був один юнак - Євтих За дверима хлівця Літо-літечко плеще в долоні На світі є віршів багато Чи йду я, Спаситель зі мною іде Стараюся не забувати Із комори сіра мишка Брати «Мирославо! Лягай спати Ніч (колискова) Світлячок Осінь всюди побувала Бджілка Квочка Каша Песик Федір Заболіло серденько у мами Хочу бути, як тато - великим і дужим Хмарка На землі жив багач... За життя Скільки різної їжі стоїть на столі! Ти слухати мене готовий Ілія за кілька кроків Поспішаю в Божий дім Авігея - мудра жінка Абетка



Гололоб Світлана - Твою присутність бачу всюди - Витає в небі пісня лебедина

Витає в небі пісня лебедина,

Несе спокій на білому крилі.

Мій Боже! Я не пташка, я людина,

Почуй моє моління від землі.

Літа крокують швидко й невблаганно -

Настане час мені збиратись в путь.

У вічності урочисті органи

Всіх вірних до престолу позовуть.

І я там буду, Боже милостивий,

Не в темряву жахливу я піду,

В раю чудеснім стомлена й щаслива

До ніг Твоїх пронизаних впаду.

Зітреш сльозу, що запеклась на віях,

Торкнеш душі незірвану струну,

І тільки там я мабуть зрозумію

Любов Твою велику й неземну!