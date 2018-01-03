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Гололоб - Твою присутність бачу всюди

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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature
Від автора
Не мечем, не силою,
А сказавши «милую»,
Бог здобув мене
В царство неземне.
І не муки пекла, ні,
І не вічність у вогні
Віри є причина -
Кров Його невинна.

Гололоб Світлана - Твою присутність бачу всюди

Одеса, 2017. 120 с.
ISBN 978-5-8404-0270-2

Гололоб Світлана - Твою присутність бачу всюди - Зміст

Від автора
  • Розділ перший Вірші для дорослих християн
    • Витає в небі пісня лебедина
    • Ще не зіткала зоряне панно
    • Хай по цю сторону небес
    • Я до Тебе, Господь, як до неба пташина
    • Та зірка безіменною була
    • Соломія на банкеті танцювала
    • Схиляю коліна свої перед Богом
    • Як смиренна вівця, що в покорі
    • Ти зі мною йдеш незримо
    • Ти - повітря, що подих слабкий наш живить
    • Мій друг не бачить світла дня
    • Входив до храму старий Симеон
    • Твою присутність бачу всюди
    • Вернись додому, блудний сину
    • Прийшла весна в кульбабовім віночку
    • Послухайте, що Біблія нам каже
    • Ми для Бога не чужі
    • Життя, як квітка, розквітає, потім в’яне
    • Не забудь ніколи, не забудь
    • Вимовляю ім’я Твоє трепетно й ніжно
    • На далекій могилі в цю ніч
    • Я мусила б померти, не з’явившись
    • Подивися, чудовий який день Господній
    • На горі три хрести
    • Є в кожній квіточці колиска дивовижна
    • Розмова з Богом
    • Введи мене в Свої сади
    • Болить душа, де взяти ліки?
    • Хто сказав, що Голгофи на світі немає?
    • Людиною бути і важко і просто
    • Довіра - вона, як сполохана пташка
    • Голосом ніжним мене Ти покликав
    • Не обіцяй мені ні вічності, ні раю
    • Дивуюсь часто з сонечка, що в небі
    • Наснилось літо... Дівчинка у полі
    • Плачуть верби жовтокосі
    • Вона ввійшла в світлицю непомітно
    • У дворі Кайяфи горіло багаття
    • Якби можна було все почати спочатку
    • Якщо любиш - люби без обману
    • Далека дорога до отчого дому
    • Навчися у сонця світити і гріти
    • Не спіткнися, бо впадеш
    • Все мовчки й мовчки
    • Під час посту
    • Діамантові зорі у небі розсипала ніч
    • Прибиті до хреста і руки й ноги
    • Сліпий Вартимей на узбіччі сидів
    • Щомиті хочу славити Тебе
    • Бог усе створив прекрасним
    • Останню ніч Варавва у темниці
    • Не посягайте на чуже, щоб не грішити
    • Мені більшого щастя не треба
    • «Бідні ви, християни» - слова ці хоч раз
    • Брата не стало... Сумна новина
    • Якби на світі не було нічого, крім небес
    • Душі, як пташці, хліба треба
    • Схилилась в храмі Анна перед Богом
    • Було так сумно у палаті
  • Розділ другий Вірші для маленьких християн
    • Мутить кит холодну воду
    • Цілий день ходила хмара
    • Про Тебе, про Тебе співаю я нині
    • А у Толі й Лілі - свято
    • У хліві, де спить ягнятко
    • Мене чекає небо
    • Де прихилити голову Христу?
    • В країні далекій у домі вельможі
    • Був один юнак - Євтих
    • За дверима хлівця
    • Літо-літечко плеще в долоні
    • На світі є віршів багато
    • Чи йду я, Спаситель зі мною іде
    • Стараюся не забувати
    • Із комори сіра мишка
    • Брати
    • «Мирославо! Лягай спати
    • Ніч (колискова)
    • Світлячок
    • Осінь всюди побувала
    • Бджілка
    • Квочка
    • Каша
    • Песик
    • Федір
    • Заболіло серденько у мами
    • Хочу бути, як тато - великим і дужим
    • Хмарка
    • На землі жив багач... За життя
    • Скільки різної їжі стоїть на столі!
    • Ти слухати мене готовий
    • Ілія за кілька кроків
    • Поспішаю в Божий дім
    • Авігея - мудра жінка
    • Абетка

Гололоб Світлана - Твою присутність бачу всюди - Витає в небі пісня лебедина

Витає в небі пісня лебедина,
Несе спокій на білому крилі.
Мій Боже! Я не пташка, я людина,
Почуй моє моління від землі.
Літа крокують швидко й невблаганно -
Настане час мені збиратись в путь.
У вічності урочисті органи
Всіх вірних до престолу позовуть.
І я там буду, Боже милостивий,
Не в темряву жахливу я піду,
В раю чудеснім стомлена й щаслива
До ніг Твоїх пронизаних впаду.
Зітреш сльозу, що запеклась на віях,
Торкнеш душі незірвану струну,
І тільки там я мабуть зрозумію
Любов Твою велику й неземну!
Views 229
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2018
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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