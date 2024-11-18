Что явилось причиной для исследования и написания этой книги? Мы с вами живём в период высокообразованных и умных людей, так как человек добывает себе ум в школах (8-10 лет), затем в специальных средних и высших учебных заведениях (3-6 лет), а также многие и в ординатурах, аспирантурах, докторантурах (2-6 лет). Поэтому в массе своей люди стали гораздо умнее, чем 70-100 лет назад. Возможно, широта ума значительно уменьшила у людей разум, которому никто не учит и которого почти никто не ищет. Это привело к тому, что люди стали считать, что ум и разум - одно и то же (Советский энциклопедический словарь), хотя это совершенно разные категории интеллектуального развития человека. Также не отличают ум от разума и многие учёные, в том числе доктора наук, профессора и даже академики.

Люди также перестали различать и отличать душевную мудрость от духовной, думая, что это одно и то же, хотя это совершенно противоположные категории интеллекта человека. Нет также чёткого представления и о премудрости. Вот по этим причинам мы и решили написать эту маленькую книжечку, чтобы при публикации своих работ авторы правильно ссылались на ум и разум, на мудрость духовную и душевную.

В работе над данной книгой принимали участие многие люди, которым автор выражает глубокую признательность и уважение, т.к. без их труда работа не могла быть завершена и опубликована. Хочется сказать огромное спасибо моей супруге Галине и дочери Елене за консультацию наших исследований. Автор выражает большую благодарность брату Григорию с семьёй, его дочери Евгении, её супругу Сергею и их сыну Александру за работу в оформлении и издании этой книги. За постоянную и безотказную помощь в редактировании нашего труда автор искренне благодарит Поздняковых Наталью и Дмитрия, Кузнецову Наталью.

Голощапов Ηиколай - Библия о судах и судьях духовного мира

Тюмень, 2019

Голощапов Ηиколай - Библия о судах и судьях духовного мира - Содержание

Предисловие

Введение

КНИГА ПЕРВАЯ ПРЕМУДРОСТЬ, МУДРОСТЬ, РАЗУМ И УМ ЧЕЛОВЕКА

КНИГА ВТОРАЯ БИБЛИЯ О СУДАХ И СУДЬЯХ ДУХОВНОГО МИРА

КНИГА ТРЕТЬЯ ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ И ПОЛУЧАЮЩАЯ У БОГА ВСЕ ЕГО ОБЕЩАНИЯ

Литература