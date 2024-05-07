Голощапов - Дары, даяния и обетования Бога человеку

Вначале предоставим читателю значение ключевых слов (Бог, Господь, дар, даяние и обетование) со страниц различных словарей и энциклопедий.

Советский энциклопедический словарь. Москва, 1979г.

Бог - в религиозных верованиях сверхъестественное существо, и Ему принадлежит абсолютная власть над миром. Вера в Бога - основа всякой религии.

Господь, дар, даяние и обетование - этих слов нет.

Полный православный богословский энциклопедический словарь, 1992г.

Богопознание - в Боге, по отношению к познаваемости Его ограниченным разумом, по неизменному и постоянному учению православной церкви должно различать две стороны: сторону непостижимую для ограниченного разума, и не только для человеческого, но и ангельского, и сторону постижимую, которую Он открыл нам в делах Своего творения и промышления через закон и пророков и через Единородного Сына Своего.

Господь - соответствует древнеиндийскому слову «джас» и обозначает «владыка рода».

Дары Святые - хлеб и вино, приносимые в церковь для совершения божественной литургии и затем освященные и пресуществленные в Тело и Кровь Христовы.

Даяния, обетования - нет.

Краткий библейский толкователь Г. Геллея, Торонто, 1984г.

Бог - творец неба, земли и всей вселенной.

Господь, дар и даяние - нет.

Обетования - обещания Бога всем народам земли.

Библейская энциклопедия, Москва, 1891г.

Бог - Творец неба и земли и Промыслитель вселенной. В Писании имеет различные наименования: Иегова - Сущий - существо самобытное, независимое, неизменяемое, безусловное, вечное. Всемогущий, Господь, Всевышний. Бог един по существу, но троичен в лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Троица единосущная и нераздельная. Всем приписываются в Писании одинаковые божественные свойства и действия, хотя они существенно и различаются между собою личными свойствами: Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица Троицы, Бог Сын предвечно рождается от Отца, Бог Дух исходит от Отца. Главнейшая наша обязанность - жить для Бога, так как мы живём Им. Говорить, что всё есть Бог в сущности вовсе отвергать бытие Божие.

Голощапов Н.М.- Дары, даяния и обетования Бога человеку

Тюмень: Вектор Бук, 2011. – 272 с.

Голощапов Н.М.- Дары, даяния и обетования Бога человеку - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Дары, даяния и обетования Бога человеку

Глава первая. Дары, даяния и обетования Бога человеку в период Ветхого Завета

Глава вторая. Дары, даяния и обетования Бога человеку в период Нового Завета

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Как получает человек дары, даяния и обетования у Бога, Иисуса Христа и Духа Святого

Глава третья. Духовная рука возрождённого человека (Вера, действующая любовью)

Глава четвёртая. Слово Бога человеку

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Что должен знать познать и делать человек, захотевший стать ожидающим даров от Бога, Иисуса Христа и Духа Святого

Глава пятая. Что должен знать и познать человек, захотевший стать ожидающим даров от Бога, Иисуса Христа и Духа Святого

Глава шестая. Что должен делать человек, получивший знание и познание

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ.

Глава седьмая. О духовном человеке и его жизнедеятельности

Заключение

Послесловие

Литература

Содержание