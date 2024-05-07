Голощапов - Дары, даяния и обетования Бога человеку
Вначале предоставим читателю значение ключевых слов (Бог, Господь, дар, даяние и обетование) со страниц различных словарей и энциклопедий.
Советский энциклопедический словарь. Москва, 1979г.
Бог - в религиозных верованиях сверхъестественное существо, и Ему принадлежит абсолютная власть над миром. Вера в Бога - основа всякой религии.
Господь, дар, даяние и обетование - этих слов нет.
Полный православный богословский энциклопедический словарь, 1992г.
Богопознание - в Боге, по отношению к познаваемости Его ограниченным разумом, по неизменному и постоянному учению православной церкви должно различать две стороны: сторону непостижимую для ограниченного разума, и не только для человеческого, но и ангельского, и сторону постижимую, которую Он открыл нам в делах Своего творения и промышления через закон и пророков и через Единородного Сына Своего.
Господь - соответствует древнеиндийскому слову «джас» и обозначает «владыка рода».
Дары Святые - хлеб и вино, приносимые в церковь для совершения божественной литургии и затем освященные и пресуществленные в Тело и Кровь Христовы.
Даяния, обетования - нет.
Краткий библейский толкователь Г. Геллея, Торонто, 1984г.
Бог - творец неба, земли и всей вселенной.
Господь, дар и даяние - нет.
Обетования - обещания Бога всем народам земли.
Библейская энциклопедия, Москва, 1891г.
Бог - Творец неба и земли и Промыслитель вселенной. В Писании имеет различные наименования: Иегова - Сущий - существо самобытное, независимое, неизменяемое, безусловное, вечное. Всемогущий, Господь, Всевышний. Бог един по существу, но троичен в лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Троица единосущная и нераздельная. Всем приписываются в Писании одинаковые божественные свойства и действия, хотя они существенно и различаются между собою личными свойствами: Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица Троицы, Бог Сын предвечно рождается от Отца, Бог Дух исходит от Отца. Главнейшая наша обязанность - жить для Бога, так как мы живём Им. Говорить, что всё есть Бог в сущности вовсе отвергать бытие Божие.
Голощапов Н.М.- Дары, даяния и обетования Бога человеку
Тюмень: Вектор Бук, 2011. – 272 с.
Голощапов Н.М.- Дары, даяния и обетования Бога человеку - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Дары, даяния и обетования Бога человеку
- Глава первая. Дары, даяния и обетования Бога человеку в период Ветхого Завета
- Глава вторая. Дары, даяния и обетования Бога человеку в период Нового Завета
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Как получает человек дары, даяния и обетования у Бога, Иисуса Христа и Духа Святого
- Глава третья. Духовная рука возрождённого человека (Вера, действующая любовью)
- Глава четвёртая. Слово Бога человеку
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Что должен знать познать и делать человек, захотевший стать ожидающим даров от Бога, Иисуса Христа и Духа Святого
- Глава пятая. Что должен знать и познать человек, захотевший стать ожидающим даров от Бога, Иисуса Христа и Духа Святого
- Глава шестая. Что должен делать человек, получивший знание и познание
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ.
- Глава седьмая. О духовном человеке и его жизнедеятельности
Заключение
Послесловие
Литература
Содержание
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