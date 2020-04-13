Голосова - Преподобный Венедикт Нурсийский
Начинать новый проект всегда не просто, особенно если он посвящен такой сложной и мало раскрытой теме как жития христианских святых первого тысячелетия. Издание, которое Вы держите в руках, открывает серию книг, посвященных святым, совершавшим свой христианский подвиг в западной части Римской империи. Они малоизвестны большинству православных христиан, несмотря на то, что их имена включены в святцы Православной Церкви. Мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что упоминание имен западных подвижников веры: преподобного Венедикта Нурсийского (Бенедикта в латинской транскрипции), блаженного Августина, святителя Григория Двоеслова, Папы Римского, священномученика Климента, Папы Римского и многих других, — вызывало недоуменные вопросы или даже некоторый испуг среди верующих: а являются ли они святыми для Русской Православной Церкви? Можно ли им молиться? Так возникла необходимость разъяснения, что их жизненный подвиг и творения являются величайшим сокровищем Православной Церкви.
Первая книга серии «Святые неразделенной Церкви» рассказывает о жизни и духовном наследии преподобного Венедикта Нурсийского, подвижника веры, жившего в V-VI вв. на территории современной Италии и личным примером обращавшего к Богу людей разных сословий и национальностей. Почему мы приняли решение посвятить первую книгу именно преподобному Венедикту? Все очень просто! Любой человеческий диалог начинается с открытого к восприятию сердца, с желания слушать и слышать. Мое знакомство с христианским миром Запада началось с общения с монахами, принадлежащими к католическому монашескому ордену бенедиктинцев. Их гостеприимство и радушие, которые они неукоснительно оказывают по Уставу преподобного Венедикта, уклад жизни их общин привели меня к изучению жизни и творений их святого покровителя.
Иеромонах Сергий (Филиппов)
Голосова Ольга - Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет Темных веков
М.: Лепта Книга, 2018. 392 с.
Серия «Святые неразделенной Церкви»
ISBN 978-5-91173-557-9
Голосова Ольга - Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет Темных веков - Содержание
Вступительное слово иеромонаха Сергия (Филиппова)
Предисловие
Европа Темных веков
- 1. Нашествия варваров
- 2. Культура и религия
- 3. Власть Церкви
- 4. Новый порядок: время и пространство
- 5. Натуральное хозяйство
- 6. Королевская власть и варварские законы
Начало монашества
- 1. Аскетизм
- 2. Истоки
- 3. Монашество на Западе
Призвание
- 1. Отрочество и юность
- 2. Вечный город
- 3. Рим христианский
- 4. Рим публичный
- 5. Развлечения римлян
- 6. Рим студенческий
Отшельничество
- 1. В поисках одеяния
- 2. Анахорет
- 3. Светильник под спудом
Опыт настоятельства
- 1. Настоятель двенадцати монастырей
- 2. Двенадцать по двенадцать
- 3. Чудеса в Субиако
Монте-Кассино
- 1. Устроение обители
- 2. Уклад монастырской жизни
- 3. Распорядок дня
- 4. Аббат
- 5. О приеме новоначальных и об одеянии монашеском
- 6. Скапулярий
- 7. Обеты: целомудрие, постоянство, бедность и послушание
- 8. О молчании
- 9. Молитва
- 10. Чтение Божественного: lecto divina
- 11.0 богослужении и молитвенном правиле: opus Dei
- 12. Библиотека, школа и скрипторий
- 13. Обвинительный капитул
- 14. Покаяние и дисциплина
- 15. Личность и монастырь
- 16. Час смертный
- 17. Пища, посты и воздержание
- 18. Молитва есть работа: Ora et Labora
- 19. Монастырское хозяйство
- 20. «В силе и славе»
- 21. Дар чудотворения в христианстве
- 22. Дух ведения: пророчества и прозорливость
- 23. Опыт смирения и любви
- 24. Видения
- 25. Мистика
Преставление св. Венедикта. Его последователи
Устав: значение в христианстве, влияние на развитие монашества на Востоке и Западе
- 1. Аскетическое учение
- 2. Богослужение
- 3. Организация монашеской жизни
Дальнейшая судьба обители Монте-Кассино
- 1. Лев Марсиканский (Леон Остийский)
- 2. Моне Кассино в наши дни
Орден бенедиктинцев
- 1. Монашеский орден
- 2. Григорианское пение
Преподобный Венедикт: образ в искусстве и иконографии
Значительные исторические вехи эпохи преподобного Венедикта
Библиография
Голосова Ольга - Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет Темных веков - Предиловие
С большим удовольствием я приступаю к написанию этих строк в поддержку начинания, с таким энтузиазмом воплощаемого в жизнь о. Сергием (Филипповым) и заключающегося в том, чтобы познакомить русского читателя с духовным образом прп. Венедикта Нурсийского, опубликовав на русском языке его житие и деяния. Почерпнув живительную воду учения из источников восточного монашества, прп. Венедикт положил на Западе начало такому способу монашеской жизни, который на протяжении веков — особенно в период Средневековья — способствовал глубинному формированию европейской этики, наполняя ее христианским содержанием. По этой причине, кроме того, что прп. Венедикт считается Отцом западного монашества, католики почитают его и как Основного Покровителя Европы, — того континента, жителям которого его последователи в значительной мере привили образование и культуру и принесли проповедь Евангелия посредством молитвы, труда и занятий наукой. Отсюда происходит бенедиктинский девиз: «Молись, работай и читай».
Наряду с этим значение образа прп. Венедикта и характерного для него типа духовности приобретает еще большее значение в связи с укорененностью в традиции неразделенной Церкви той модели христианской и монашеской жизни, которой он следовал. Это придает особую важность его проповеди и свидетельству, которые способны говорить сердцам и умам всех тех христиан, кто искренне ищет Бога и каждый день совместно работает во имя возрастания Его Царства любви и мира в нашем мире. В связи с этим выражаю пожелание, чтобы данная публикация о прп. Венедикте нашла широкое признание среди братьев и сестр Русской Православной Церкви; в надежде на то, что она не только познакомит православных читателей с этим великим «человеком Божиим», но и будет способствовать еще большему укреплению духовной связи, существующей между русскими православными монахами и монахами бенедиктинскими во всем мире, благодаря братской дружбе и взаимной молитве. В завершение, как аббат «школы служения Господня», которая уже 15 веков существует в аббатстве Монте-Кассино, — в монастыре, в котором прп. Венедикт жил и написал «Устав для монахов», и где покоятся его честные останки, — как его смиренный последователь, я преисполнен желания призвать на всех нас его благословляющее заступничество. Benedictus benedicat!
(Да благословит нас Венедикт!)
Донат Ольяри O.S.B. (орден прп. Венедикта) Архиаббат Монте-Кассино
Благодарю! Прочитал, узнал много нового. Книга богато иллюстрирована, так же порадовали выписки из " Диалогов" папы Григория Великого, одной из любимых мною книг прочитанных еще в юности.