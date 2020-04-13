Начинать новый проект всегда не просто, особенно если он посвящен такой сложной и мало раскрытой теме как жития христианских святых первого тысячелетия. Издание, которое Вы держите в руках, открывает серию книг, посвященных святым, совершавшим свой христианский подвиг в западной части Римской империи. Они малоизвестны большинству православных христиан, несмотря на то, что их имена включены в святцы Православной Церкви. Мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что упоминание имен западных подвижников веры: преподобного Венедикта Нурсийского (Бенедикта в латинской транскрипции), блаженного Августина, святителя Григория Двоеслова, Папы Римского, священномученика Климента, Папы Римского и многих других, — вызывало недоуменные вопросы или даже некоторый испуг среди верующих: а являются ли они святыми для Русской Православной Церкви? Можно ли им молиться? Так возникла необходимость разъяснения, что их жизненный подвиг и творения являются величайшим сокровищем Православной Церкви.

Первая книга серии «Святые неразделенной Церкви» рассказывает о жизни и духовном наследии преподобного Венедикта Нурсийского, подвижника веры, жившего в V-VI вв. на территории современной Италии и личным примером обращавшего к Богу людей разных сословий и национальностей. Почему мы приняли решение посвятить первую книгу именно преподобному Венедикту? Все очень просто! Любой человеческий диалог начинается с открытого к восприятию сердца, с желания слушать и слышать. Мое знакомство с христианским миром Запада началось с общения с монахами, принадлежащими к католическому монашескому ордену бенедиктинцев. Их гостеприимство и радушие, которые они неукоснительно оказывают по Уставу преподобного Венедикта, уклад жизни их общин привели меня к изучению жизни и творений их святого покровителя.

Иеромонах Сергий (Филиппов)

Голосова Ольга - Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет Темных веков

М.: Лепта Книга, 2018. 392 с.

Серия «Святые неразделенной Церкви»

ISBN 978-5-91173-557-9

Голосова Ольга - Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет Темных веков - Содержание

Вступительное слово иеромонаха Сергия (Филиппова)

Предисловие

Европа Темных веков

1. Нашествия варваров

2. Культура и религия

3. Власть Церкви

4. Новый порядок: время и пространство

5. Натуральное хозяйство

6. Королевская власть и варварские законы

Начало монашества

1. Аскетизм

2. Истоки

3. Монашество на Западе

Призвание

1. Отрочество и юность

2. Вечный город

3. Рим христианский

4. Рим публичный

5. Развлечения римлян

6. Рим студенческий

Отшельничество

1. В поисках одеяния

2. Анахорет

3. Светильник под спудом

Опыт настоятельства

1. Настоятель двенадцати монастырей

2. Двенадцать по двенадцать

3. Чудеса в Субиако

Монте-Кассино

1. Устроение обители

2. Уклад монастырской жизни

3. Распорядок дня

4. Аббат

5. О приеме новоначальных и об одеянии монашеском

6. Скапулярий

7. Обеты: целомудрие, постоянство, бедность и послушание

8. О молчании

9. Молитва

10. Чтение Божественного: lecto divina

11.0 богослужении и молитвенном правиле: opus Dei

12. Библиотека, школа и скрипторий

13. Обвинительный капитул

14. Покаяние и дисциплина

15. Личность и монастырь

16. Час смертный

17. Пища, посты и воздержание

18. Молитва есть работа: Ora et Labora

19. Монастырское хозяйство

20. «В силе и славе»

21. Дар чудотворения в христианстве

22. Дух ведения: пророчества и прозорливость

23. Опыт смирения и любви

24. Видения

25. Мистика

Преставление св. Венедикта. Его последователи

Устав: значение в христианстве, влияние на развитие монашества на Востоке и Западе

1. Аскетическое учение

2. Богослужение

3. Организация монашеской жизни

Дальнейшая судьба обители Монте-Кассино

1. Лев Марсиканский (Леон Остийский)

2. Моне Кассино в наши дни

Орден бенедиктинцев

1. Монашеский орден

2. Григорианское пение

Преподобный Венедикт: образ в искусстве и иконографии

Значительные исторические вехи эпохи преподобного Венедикта

Библиография

Голосова Ольга - Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет Темных веков - Предиловие

С большим удовольствием я приступаю к написанию этих строк в поддержку начинания, с таким энтузиазмом воплощаемого в жизнь о. Сергием (Филипповым) и заключающегося в том, чтобы познакомить русского читателя с духовным образом прп. Венедикта Нурсийского, опубликовав на русском языке его житие и деяния. Почерпнув живительную воду учения из источников восточного монашества, прп. Венедикт положил на Западе начало такому способу монашеской жизни, который на протяжении веков — особенно в период Средневековья — способствовал глубинному формированию европейской этики, наполняя ее христианским содержанием. По этой причине, кроме того, что прп. Венедикт считается Отцом западного монашества, католики почитают его и как Основного Покровителя Европы, — того континента, жителям которого его последователи в значительной мере привили образование и культуру и принесли проповедь Евангелия посредством молитвы, труда и занятий наукой. Отсюда происходит бенедиктинский девиз: «Молись, работай и читай».

Наряду с этим значение образа прп. Венедикта и характерного для него типа духовности приобретает еще большее значение в связи с укорененностью в традиции неразделенной Церкви той модели христианской и монашеской жизни, которой он следовал. Это придает особую важность его проповеди и свидетельству, которые способны говорить сердцам и умам всех тех христиан, кто искренне ищет Бога и каждый день совместно работает во имя возрастания Его Царства любви и мира в нашем мире. В связи с этим выражаю пожелание, чтобы данная публикация о прп. Венедикте нашла широкое признание среди братьев и сестр Русской Православной Церкви; в надежде на то, что она не только познакомит православных читателей с этим великим «человеком Божиим», но и будет способствовать еще большему укреплению духовной связи, существующей между русскими православными монахами и монахами бенедиктинскими во всем мире, благодаря братской дружбе и взаимной молитве. В завершение, как аббат «школы служения Господня», которая уже 15 веков существует в аббатстве Монте-Кассино, — в монастыре, в котором прп. Венедикт жил и написал «Устав для монахов», и где покоятся его честные останки, — как его смиренный последователь, я преисполнен желания призвать на всех нас его благословляющее заступничество. Benedictus benedicat!

(Да благословит нас Венедикт!)

Донат Ольяри O.S.B. (орден прп. Венедикта) Архиаббат Монте-Кассино