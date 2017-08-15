Кроме того, ценные документальные свидетельства цитировались и использовались в качестве приложений в таких работах, как: Рождественский А. Южнорусский штундизм. СПб. 1889. Недзельницкий И. Штундизм, причины его появления и разбор учения СПб., 1899; Ясевич-Бородаевская В.И. Борьба за веру. СПб.,1912. Во второй половине нашего столетия - это известная работа А.И. Клибанова "История религиозного сектантства в России (60-е гт XIX - 1917 г.)

Несомненно, назрела потребность в составлении сборника документов по данной тематике, который был бы не просто переизданием и повторением прежних, но в какой-то мере дополнял бы имеющиеся материалы, вводя в научный оборот новые архивные материалы и документы. Попыткой удовлетворить эту потребность является данный сборник под названием "История евангельско-баптистского движения в Украине. Материалы и документы". Без преувеличения, это первое систематизированное издание архивных материалов по истории евангельско-баптистского движения, изданное в Украине и России, по крайней мере, во второй половине этого столетия.

Сборник вместил материалы, собранные в ходе осуществления исследовательского проекта "История евангельско-баптистского движения в Украине" в течение 1994-1996 гг. Этот проект явил собой едва ли не первый плодотворный результат сотрудничества светских и церковных исследователей на постсоветском пространстве. Это стало особенно важным в обществе, которое, несмотря на часто повторяющиеся декларации лояльности в отношении Церкви, ритуальные обрядодействия официальных лиц и даже попытки использовать религиозный фактор в политической борьбе, лишь только начинает постепенно изживать предубежденность и недоверие относительно верующих.

Нынешнее собирание архивных материалов по истории евангельско-баптистского - протестантского движения означало не только вклад в реконструкцию определенного пласта отечественной истории. Это означало прежде всего утверждение его равностепенной с иными пластами важности. Иными словами, это было еще одним подтверждением исторического равноправия всех духовных традиций, которые сформировали основу сегодняшнего религиозного многообразия Украины и соседних с ней государств. Возможно, многим покажется, что признание подобного равноправия весьма уязвимо и даже "неправильно" с точки зрения конфессиональ-ности, борьбы за истинность и чистоту "своего" вероучения. Однако такое признание бесспорно в нравственном и духовном отношении - когда Истина неотделима от Любви, ибо они и есть Путь и Жизнь, подлинно утверждающиеся не "огнем и мечом", а Словом и Благодатью.

Весьма знаменательна инициатива евангельско-баптистского братства Украины в исследовании своей истории, организации архивных поисков и, наконец, в издании этого сборника. Открытость миру, многообразные проявления духовной, культурно-просветительской, социальной активности, возможные в последние годы, восполняют существование братства как полноценного церковного организма, единого со всем своим народом. Поиски корней в отечественной истории означают для Церкви начало национально-культурной самоидентификации, важной и необходимой сегодня, в условиях динамичного национального становления в рамках украинской государственности. Эти поиски также можно рассматривать как первые шаги в формировании собственной церковной традиции, своего рода Предания - не в смысле ревизии или интерпретации ве-роучительных основ, данных в Писании, а в смысле утверждения исторической преемственности евангельского провозвестия на этой земле и его органичности народной жизни.

Представленные документы хронологически охватывают главным образом вторую половину XIX -10-е гг. XX ст. Документы помещены в тематические разделы, где в той или иной степени отражены: история зарождения, причины и условия распространения евангельского движения в Украине; взаимоотношения с государственной властью и обществом в целом; духовно-религиозная жизнь евангельских верующих, устройство и организация деятельности их общин; благотворительная и культурно-просветительская деятельность. Представлен значительный массив статистических данных, отразивших особенности развития евангельского движения в разные периоды XIX - начала XX ст. Интерес представляют также личные письменные свидетельства верующих и руководителей общин, свидетельства о тех или иных событиях церковной и государственной истории. Заслуживают внимания приложения к сборнику. Это важнейшие государственно-правовые акты, регулировавшие религиозную жизнь Российской империи в XIX - начале XX ст. Это также тексты исповеданий веры и вероучений различных течений евангельского и духовного христианства, существовавших в Украине. Некоторые из этих текстов не переиздавались с начала века, большая же часть их издается в печатном виде впервые. Наконец, в примечаниях представлена библиография христианских периодических изданий евангельского направления второй половины XIX -первой половины XX ст., выходивших на территории Украины, России и в диаспоре - в Европе и Америке.

Особенностью многих документов, найденных в архивах Украины, было то, что они представляли из себя официально заверенные копии с подлинников, отправлявшихся в центральные инстанции на территории России. Еще одной особенностью, определившей некоторую односторонность представленного в сборнике материала, стала концентрация на содержимом архивов Юга Украины, Киева, Харькова, и некоторых других архивов Севера и Центра Украины (например, архивов Волыни). Оправданием подобной концентрации внимания может в некоторой степени служить довод о том, что именно эти районы (особенно Юг) были в прошлом центрами возникновения и распространения евангельско-баптистского движения. Однако гораздо более серьезным препятствием для полного отражения всей географии движения в Украине стали сложности с обработкой документов и архивов Юго-Зал ада и Запада Украины (Галичина, Закарпатье, Буковина), составленных в основном на польском, немецком и румынском языках. Преодоление этих сложностей является важнейшей задачей при составлении последующих сборников. Это поможет более полно отразить в документах историю баптизма-евангелизма во всех землях Украины, независимо от их государственной принадлежности в прошлом. Концентрация же на архивах бывшей Российской империи, имеющая место в данном сборнике, не означает приверженности составителя взгляду на религиозную историю Украины как часть российской. Скорее, это отражение определенной неполноты, фрагментарности приведенного здесь материала и необходимости продолжения начатой работы.