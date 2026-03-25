Головин - Библия и политика

Книга Сергея Головина «Библия и политика. Основания гражданского общества» представляет собой учебное пособие по правовой апологетике, в котором автор исследует неразрывную связь между библейскими принципами и формированием современных институтов права и государственности. Головин ставит задачу развенчать миф о том, что вера и политика — это полностью изолированные сферы, показывая, что концепции личной свободы, прав человека и разделения властей имеют глубокие теологические корни. Основная идея произведения заключается в том, что устойчивое гражданское общество возможно лишь на прочном этическом фундаменте, который исторически был заложен иудео-христианской традицией.

Содержательная часть пособия детально анализирует происхождение государства, закона и власти с точки зрения библейской антропологии. Автор последовательно разбирает ключевые понятия: суверенитет Бога, греховность человеческой природы (требующая системы «сдержек и противовесов») и достоинство личности как образа Божьего. Головин уделяет значительное внимание анализу исторических документов — от Великой хартии вольностей до американской Декларации независимости, — демонстрируя, как библейское мировоззрение ограничивало произвол правителей и защищало права подданных. В книге глубоко исследуются вопросы гражданского неповиновения, роли церкви в обществе и ответственности каждого гражданина за созидание общего блага на основе библейской справедливости.

Текст написан в строгом, логичном и дидактически выверенном стиле, что делает его ценным ресурсом для студентов, юристов и лидеров общественного мнения. Сергей Головин мастерски соединяет экзегезу Писания с политической философией и правоведением, превращая академический курс в захватывающее исследование основ нашей цивилизации. Работа служит фундаментальным инструментом для тех, кто стремится к осознанному участию в общественной жизни, понимая духовные истоки правопорядка. Это чтение помогает осознать, что защита демократических ценностей начинается с признания высшего Авторитета, перед которым подотчетны как подданные, так и правители.

К.: Книгоноша, 2015. — 144 с.

ISBN 978-617-7248-09-4

1. Происхождение власти и закона

1.1. Кодекс Хаммурапи и Закон Моисеев - 1.2. Первозданные отношения власти - К слову: Происхождение гендерной иерархии - 1.3. Ноев завет - 1.4. Нравственное основание Закона

2. Четыре законодательные сферы в Библии

2.1. Нравственный закон - 2.2. Церемониальный закон - 2.3. Общественный закон - 2.4. Юридический закон - 2.5. Единство законодательных сфер в Торе

3. Четыре правовые сферы в Библии

3.1. Иерархия правовых сфер - 3.2. Распределение функций общества по правовым сферам - 3.3. Неотъемлемые права

4. Естественное право и позитивное право

4.1. Основные положения теории естественного права - 4.2. Законодательное закрепление естественного права - 4.3. Теория позитивного права - К слову: Библейский коммунизм - 4.4. Естественное право в международном законодательстве

5. Естественный нравственный закон

5.1. Существование естественного нравственного закона - 5.2. Обоснование естественного нравственного закона - 5.3. Происхождение естественного нравственного закона - 5.4. Возражения о происхождении естественного нравственного закона

6. Церковь и государство

6.1. «Образ и начертание» - К слову: Печальный прецедент - 6.2. Роль Церкви в обществе - 6.3. Отношение государства к Церкви - 6.4. Разделение Церкви и государства - 6.5. Верующие и власть

7. Формы государственного правления

7.1. Анархия - К слову: Об анархизме - 7.2. Теократия - 7.3. Монархия - 7.4. Тоталитаризм - 7.5. Олигархия - 7.6. Демократия - 7.7. Республика

8. Политический контекст евангельских событий

8.1. Становление политической системы античного Израиля - 8.2. Основания государственности Израиля - 8.3. Политические течения античного Израиля

9. Принципы гражданского правления

9.1. Бог - Творец человечества - 9.2. Всякий человек грешен - К слову: Библия и самозащита - 9.3. Власти должны быть покорны Богу - 9.4. Власти должны служить народу - 9.5. Власти должны поощрять добро и наказывать зло - 9.6. Власти должны защищать права и свободы граждан - 9.7. Власти не в силах изменить сердца людей - 9.8. Граждане должны быть покорны властям - 9.9. Граждане должны быть покорны Богу - 9.10. Бог нелицеприятен

10. Власть Христова