Головин - По ту сторону смерти
То, что в миру называют родовым проклятьем, мы, православные, этого термина избегаем. Почему? Потому, что, как понимают в миру это слово, такого явления не существует.
Когда мы проявляем любовь к усопшим через молитву, то что происходит?
Языком нецерковным, но близким к православному по выводам, можно сказать так: происходит нейтрализация последствий греха на нас, на потомках. То есть получается: не только за предков своих молимся, но за себя тоже. С большей любовью молимся за таких усопших, с большим страхом за их участь, если считаем, что по их вине в роду происходят какие-то страшные последствия.
Протоиерей Владимир Головин - По ту сторону смерти. Ответы на вопросы
М., Фонд поддержания духовно-нравственных ценностей «Тренды и традиции», 2017
Протоиерей Владимир Головин - По ту сторону смерти. Ответы на вопросы - Содержание
Предисловие
- Как пережить смерть близких людей, особенно детей?
- Бывают ли случайные смерти?
- Если идёт родовое проклятье за грехи предков, как нужно молиться, чтобы вымолить свой род?
- Как человек живёт, так и умирает. Правильны ли эти слова?
- Как помочь умирающему человеку? Что делать в первые часы после смерти?
- Какие действия должны совершать близкие усопшего человека?
- Обязательно ли по усопшим читать Псалтирь?
- Как правильно держать траур по усопшим?
- Как быть, если за живого человека подали записку как за усопшего?
- В своих проповедях Вы говорите о том, что наша молитва об усопших может им помочь. И подчеркиваете – с любовью. В какой форме может быть эта молитва в церкви, дома?
- С любовью можно молиться за тех, кого любил при жизни, кого знаешь. А если по наследству остался список умерших людей, которых ты совершенно не знал при жизни, что можно сделать для их души?
- Можно ли обращаться к усопшим родственникам с молитвой?
- Как узнать посмертную участь усопших?
- Могут ли усопшие являться живым?
- Могут ли усопшие душой находиться рядом с нами, видеть и слышать нас?
- Почему усопших поминают на третий, девятый, сороковой день?
- Как часто нужно поминать усопших?
- Есть ли в православном календаре такие дни, когда усопшие не поминаются? Почему?
- Можно ли молиться акафистом «За единоумершего» за несколько человек сразу?
- Как молиться за усопших, умерших без покаяния?
- Как молиться за умерших некрещёных младенцев?
- Можно ли в церкви поминать некрещёных усопших?
- Почему в Церкви не отпевают самоубийц?
- Какие суеверия связаны с обрядом погребения? Как к ним относиться?
- Можно ли принимать за истину описания рая и ада людей, переживших клиническую смерть? Что в большинстве своем они видят?
- Нужно ли на могильный крест помещать фотографию?
- Каково православное отношение к кремированию умерших?
- Есть такое мнение, что после смерти люди находятся как бы в состоянии сна, так ли это?
- Каково православное отношение к реинкарнации (переселению душ)?
- Что такое мытарства?
- Чем занимаются в раю?
- Как люди в раю могут радоваться, когда их близкие находятся в аду?
- Действительно ли муки грешников вечные?
- Какой смысл быть второму суду Божьему?
- После всеобщего воскресения мы наследуем те же самые тела или новые? Говорится ли где-то об этом?
- Как Вы относитесь к смерти?
- Были ли в Вашей жизни случаи, когда Вы на себе почувствовали близость смерти?
- Как избавиться от страха смерти?
Протоиерей Владимир Головин - По ту сторону смерти. Ответы на вопросы - Предисловие
Рано или поздно каждый из нас начинает задумываться: что будет со мной, когда я умру? От этого вопроса чаще всего на душе становится неприятно, холодно, некомфортно. Пугает мысль: а вдруг там пустота, и меня больше не будет?
Неизбежно сталкиваясь со смертью любимых, близких или просто знакомых людей, переживая их потерю, мы задаемся вопросами: Как они там? Где они есть? Что будет со мной? И часто становится страшно. Страшно за них и за себя.
Православный опыт в веках свидетельствует о непреложной истине: после смерти жизнь не заканчивается, вратами смерти входим мы в иную жизнь.
В данной книге собраны ответы отца Владимира Головина на вопросы о жизни после смерти, о том, как нам, православным, относиться к смерти, как молиться за усопших и многие другие, относящиеся к данной теме.
Передавая личный духовный опыт отца Владимира, мы постарались максимально сохранить живое слово батюшки, звучащее на его проповедях и в беседах со своими духовными чадами и паломниками.
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