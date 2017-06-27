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Головин - По ту сторону смерти

Протоиерей Владимир Головин - По ту сторону смерти. Ответы на вопросы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Family, Ethics
То, что в миру называют родовым проклятьем, мы, православные, этого термина избегаем. Почему? Потому, что, как понимают в миру это слово, такого явления не существует.
Когда мы проявляем любовь к усопшим через молитву, то что происходит?
Языком нецерковным, но близким к православному по выводам, можно сказать так: происходит нейтрализация последствий греха на нас, на потомках. То есть получается: не только за предков своих молимся, но за себя тоже. С большей любовью молимся за таких усопших, с большим страхом за их участь, если считаем, что по их вине в роду происходят какие-то страшные последствия.

Протоиерей Владимир Головин - По ту сторону смерти. Ответы на вопросы

М., Фонд поддержания духовно-нравственных ценностей «Тренды и традиции», 2017

Протоиерей Владимир Головин - По ту сторону смерти. Ответы на вопросы - Содержание

Предисловие
  • Как пережить смерть близких людей, особенно детей?
  • Бывают ли случайные смерти?
  • Если идёт родовое проклятье за грехи предков, как нужно молиться, чтобы вымолить свой род?
  • Как человек живёт, так и умирает. Правильны ли эти слова?
  • Как помочь умирающему человеку? Что делать в первые часы после смерти?
  • Какие действия должны совершать близкие усопшего человека?
  • Обязательно ли по усопшим читать Псалтирь?
  • Как правильно держать траур по усопшим?
  • Как быть, если за живого человека подали записку как за усопшего?
  • В своих проповедях Вы говорите о том, что наша молитва об усопших может им помочь. И подчеркиваете – с любовью. В какой форме может быть эта молитва в церкви, дома?
  • С любовью можно молиться за тех, кого любил при жизни, кого знаешь. А если по наследству остался список умерших людей, которых ты совершенно не знал при жизни, что можно сделать для их души?
  • Можно ли обращаться к усопшим родственникам с молитвой?
  • Как узнать посмертную участь усопших?
  • Могут ли усопшие являться живым?
  • Могут ли усопшие душой находиться рядом с нами, видеть и слышать нас?
  • Почему усопших поминают на третий, девятый, сороковой день?
  • Как часто нужно поминать усопших?
  • Есть ли в православном календаре такие дни, когда усопшие не поминаются? Почему?
  • Можно ли молиться акафистом «За единоумершего» за несколько человек сразу?
  • Как молиться за усопших, умерших без покаяния?
  • Как молиться за умерших некрещёных младенцев?
  • Можно ли в церкви поминать некрещёных усопших?
  • Почему в Церкви не отпевают самоубийц?
  • Какие суеверия связаны с обрядом погребения? Как к ним относиться?
  • Можно ли принимать за истину описания рая и ада людей, переживших клиническую смерть? Что в большинстве своем они видят?
  • Нужно ли на могильный крест помещать фотографию?
  • Каково православное отношение к кремированию умерших?
  • Есть такое мнение, что после смерти люди находятся как бы в состоянии сна, так ли это?
  • Каково православное отношение к реинкарнации (переселению душ)?
  • Что такое мытарства?
  • Чем занимаются в раю?
  • Как люди в раю могут радоваться, когда их близкие находятся в аду?
  • Действительно ли муки грешников вечные?
  • Какой смысл быть второму суду Божьему?
  • После всеобщего воскресения мы наследуем те же самые тела или новые? Говорится ли где-то об этом?
  • Как Вы относитесь к смерти?
  • Были ли в Вашей жизни случаи, когда Вы на себе почувствовали близость смерти?
  • Как избавиться от страха смерти?

Протоиерей Владимир Головин - По ту сторону смерти. Ответы на вопросы - Предисловие

Рано или поздно каждый из нас начинает задумываться: что будет со мной, когда я умру? От этого вопроса чаще всего на душе становится неприятно, холодно, некомфортно. Пугает мысль: а вдруг там пустота, и меня больше не будет?
Неизбежно сталкиваясь со смертью любимых, близких или просто знакомых людей, переживая их потерю, мы задаемся вопросами: Как они там? Где они есть? Что будет со мной? И часто становится страшно. Страшно за них и за себя.
Православный опыт в веках свидетельствует о непреложной истине: после смерти жизнь не заканчивается, вратами смерти входим мы в иную жизнь.
В данной книге собраны ответы отца Владимира Головина на вопросы о жизни после смерти, о том, как нам, православным, относиться к смерти, как молиться за усопших и многие другие, относящиеся к данной теме.
Передавая личный духовный опыт отца Владимира, мы постарались максимально сохранить живое слово батюшки, звучащее на его проповедях и в беседах со своими духовными чадами и паломниками.
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Rating 3.5 / 5
Added 27.06.2017
Author brat Andron
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3.5/5 (3)

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