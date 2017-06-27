То, что в миру называют родовым проклятьем, мы, православные, этого термина избегаем. Почему? Потому, что, как понимают в миру это слово, такого явления не существует.

Когда мы проявляем любовь к усопшим через молитву, то что происходит?

Языком нецерковным, но близким к православному по выводам, можно сказать так: происходит нейтрализация последствий греха на нас, на потомках. То есть получается: не только за предков своих молимся, но за себя тоже. С большей любовью молимся за таких усопших, с большим страхом за их участь, если считаем, что по их вине в роду происходят какие-то страшные последствия.

Протоиерей Владимир Головин - По ту сторону смерти. Ответы на вопросы

М., Фонд поддержания духовно-нравственных ценностей «Тренды и традиции», 2017

Протоиерей Владимир Головин - По ту сторону смерти. Ответы на вопросы - Содержание

Предисловие

Как пережить смерть близких людей, особенно детей?

Бывают ли случайные смерти?

Если идёт родовое проклятье за грехи предков, как нужно молиться, чтобы вымолить свой род?

Как человек живёт, так и умирает. Правильны ли эти слова?

Как помочь умирающему человеку? Что делать в первые часы после смерти?

Какие действия должны совершать близкие усопшего человека?

Обязательно ли по усопшим читать Псалтирь?

Как правильно держать траур по усопшим?

Как быть, если за живого человека подали записку как за усопшего?

В своих проповедях Вы говорите о том, что наша молитва об усопших может им помочь. И подчеркиваете – с любовью. В какой форме может быть эта молитва в церкви, дома?

С любовью можно молиться за тех, кого любил при жизни, кого знаешь. А если по наследству остался список умерших людей, которых ты совершенно не знал при жизни, что можно сделать для их души?

Можно ли обращаться к усопшим родственникам с молитвой?

Как узнать посмертную участь усопших?

Могут ли усопшие являться живым?

Могут ли усопшие душой находиться рядом с нами, видеть и слышать нас?

Почему усопших поминают на третий, девятый, сороковой день?

Как часто нужно поминать усопших?

Есть ли в православном календаре такие дни, когда усопшие не поминаются? Почему?

Можно ли молиться акафистом «За единоумершего» за несколько человек сразу?

Как молиться за усопших, умерших без покаяния?

Как молиться за умерших некрещёных младенцев?

Можно ли в церкви поминать некрещёных усопших?

Почему в Церкви не отпевают самоубийц?

Какие суеверия связаны с обрядом погребения? Как к ним относиться?

Можно ли принимать за истину описания рая и ада людей, переживших клиническую смерть? Что в большинстве своем они видят?

Нужно ли на могильный крест помещать фотографию?

Каково православное отношение к кремированию умерших?

Есть такое мнение, что после смерти люди находятся как бы в состоянии сна, так ли это?

Каково православное отношение к реинкарнации (переселению душ)?

Что такое мытарства?

Чем занимаются в раю?

Как люди в раю могут радоваться, когда их близкие находятся в аду?

Действительно ли муки грешников вечные?

Какой смысл быть второму суду Божьему?

После всеобщего воскресения мы наследуем те же самые тела или новые? Говорится ли где-то об этом?

Как Вы относитесь к смерти?

Были ли в Вашей жизни случаи, когда Вы на себе почувствовали близость смерти?

Как избавиться от страха смерти?

Протоиерей Владимир Головин - По ту сторону смерти. Ответы на вопросы - Предисловие

Рано или поздно каждый из нас начинает задумываться: что будет со мной, когда я умру? От этого вопроса чаще всего на душе становится неприятно, холодно, некомфортно. Пугает мысль: а вдруг там пустота, и меня больше не будет?

Неизбежно сталкиваясь со смертью любимых, близких или просто знакомых людей, переживая их потерю, мы задаемся вопросами: Как они там? Где они есть? Что будет со мной? И часто становится страшно. Страшно за них и за себя.

Православный опыт в веках свидетельствует о непреложной истине: после смерти жизнь не заканчивается, вратами смерти входим мы в иную жизнь.

В данной книге собраны ответы отца Владимира Головина на вопросы о жизни после смерти, о том, как нам, православным, относиться к смерти, как молиться за усопших и многие другие, относящиеся к данной теме.

Передавая личный духовный опыт отца Владимира, мы постарались максимально сохранить живое слово батюшки, звучащее на его проповедях и в беседах со своими духовными чадами и паломниками.