Сергей Головин – Принципы финансирования миссии или Подайте нищему духом. Несистематизированные рекомендации по изысканию финансов для служения

Семинар проведен в рамках программы FD‐222

Христианский научно-аполегетический центр, 2012 г. – 32 с.

Сергей Головин, Ph. D., D. Min.

Ничто не бесплатно. Тот, у кого это заявление вызывает внутреннее возмущение, кто готов воскликнуть: «А как же Божий дар спасения по благодати?» (а слышать подобные возгласы приходилось), ничего не понял в Благой Вести и не научился отличать Божий дар от яичницы, а благодать от халявы.

К дару вечной жизни привязана ценовая бирка: «возмездие за грех – смерть» (Римлянам 6:23). Слово «возмездие» означает не «месть», как считают некоторые, а заведомо назначенную плату, определенную мзду. Этим словом в древности обозначалась выдача заслуженного жалованья. Цена спасения по благодати велика несказанно. Только заплатил ее за нас Некто другой – в полной мере, как и предписывается вышеуказанным духовным законом. Так что, планируя получить или использовать что-либо безвозмездно, заранее подумайте: а кто за это будет платить? И узнайте – разделяет ли он ваши планы на этот счет. А то нехорошо получится, лукаво.