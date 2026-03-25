Головин - Введение в систематическую апологетику

Учебное пособие Сергея Головина «Введение в систематическую апологетику» (3-е издание) представляет собой фундаментальный труд, закладывающий методологическую базу для разумной защиты христианского мировоззрения. Автор, признанный эксперт в области научной апологетики, ставит задачу перевести дискуссию о вере из эмоциональной плоскости в интеллектуальную, опираясь на логику, факты и здравый смысл. Основная идея книги заключается в том, что библейское христианство не требует «слепой веры», а предлагает наиболее последовательное и полное объяснение реальности, выдерживающее строгую проверку научными и философскими критериями истинности.

Содержательная часть пособия детально разбирает структуру апологетического свидетельства, начиная с определения целей и задач дисциплины. Головин последовательно анализирует три уровня доказательств: существование Бога (теистическая апологетика), достоверность Библии как исторического документа (библиологическая апологетика) и уникальность личности и воскресения Иисуса Христа (христианологическая апологетика). Автор уделяет значительное внимание анализу мировоззренческих систем, противопоставляя теизм натурализму, пантеизму и релятивизму, и показывая внутреннюю противоречивость атеистических концепций. В книге глубоко исследуются вопросы происхождения вселенной, жизни и сознания, превращая учебный курс в мощный инструмент для ведения аргументированного диалога в современном академическом и общественном пространстве.

Текст написан в строгом, логически выверенном и вместе с тем живом стиле, характерном для 3-го, дополненного издания, учитывающего новейшие научные открытия и современные философские вызовы. Сергей Головин мастерски соединяет богословскую глубину с данными естественных наук и законами логики, делая пособие незаменимым ресурсом для студентов, служителей и каждого верующего, стремящегося «дать отчет в своем уповании». Работа служит фундаментальной опорой для формирования целостного христианского сознания, способного не только защищать свои убеждения, но и активно свидетельствовать об истине в мире интеллектуального плюрализма. Это чтение помогает осознать, что истинная вера — это всегда разумный отклик на Божье самооткровение.

К.: Книгоноша, 2016. — 232 с.

ISBN 966-8180-01-1 (1-е изд.)

ISBN 978-966-491-387-1 (2-е изд.) ISBN 978-617-7248-42-1 (3-е изд.)

Издание осуществлено по заказу Христианского научно-апологетического центра (ScienceAndApologetics.org)

При оформлении обложки использована репродукция картины А. Дюрера «Иисус среди книжников» (1508, Тиссен)

Предисловие

Часть 1 - Необходимость христианской апологетики

1.1. Скрытый смысл знакомой притчи - 1.2. Пробуждение или иллюзия? - 1.3. Библейская классификация мировоззрений - 1.4. Что же произошло с урожаем? - 1.5. Что дальше? - 1.6. Подход Иисуса к благовестию - 1.7. Подход первых христиан к благовестию - 1.8. Шкала мировоззрений - 1.9. Апологетика и проповедь Слова Божьего - 1.10. Скажи мне Весть Благую

Часть 2 - Основы христианской апологетики

2.1. Понятие систематической христианской апологетики - 2.2. Традиционная классификация типов христианской апологетики - 2.3. Систематический подход к христианской апологетике - 2.4. Возражения против христианской апологетики - 2.5. Необходимость христианской апологетики

Часть 3 - Христианская апологетика и логика

3.1. Логика и действие Святого Духа - 3.2. Корректность применения логики в апологетике - 3.3. Основополагающие принципы и критерии апологетических аргументов - 3.4. Характеристики апологетических аргументов - 3.5. Неформальные логические ошибки - 3.6. Логика и атеизм - 3.7. Применение логики - 3.8. Ограничения логики

Часть 4 - Опасности и ограничения христианской апологетики

4.1. Попытки «защитить Бога» - 4.2. Попытки «доказать Бога» - 4.3. Попытки «сбыть Бога» - 4.4. Попытки «навязать Бога»

Приложение А Что такое Библия

Приложение Б Апологетика и личное свидетельство

Приложение В Рекомендации христианским апологетам Литература

Об авторе