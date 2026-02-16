Книга «Исцеляющий Импульс» представляет авторскую методику физического и духовного оздоровления, разработанную Голтисом (Владимиром Вукстаном) — профессиональным путешественником, экспертом по выживанию и спортсменом. Система позиционируется не просто как комплекс упражнений, а как целостная философия жизни, направленная на раскрытие внутреннего потенциала организма, укрепление иммунитета и достижение активного долголетия. В основе методики лежит глубокое понимание физиологии человека в сочетании с христианским мировоззрением автора, который рассматривает тело как «храм Духа», требующий бережного и осознанного отношения.

Методика строится на пяти базовых принципах, среди которых ключевое место занимают специальные физические упражнения, воздействующие на клетки организма на глубоком уровне. Голтис предлагает уникальную технику выполнения движений с акцентом на «включение» максимального количества мышечных волокон и активизацию гормональной системы. Важными составляющими системы также являются правила сочетаемости продуктов, режимы периодического голодания для очистки организма, закаливание и, что наиболее важно, контроль эмоционального состояния и духовная гигиена.

Особое внимание в книге уделяется практическим аспектам: детальному описанию техники упражнений, графику тренировок и рекомендациям по питанию. Автор утверждает, что «Исцеляющий Импульс» доступен людям любого возраста и уровня подготовки, помогая не только избавиться от хронических недугов, но и значительно повысить выносливость и жизненный тонус. Книга призывает читателя взять на себя ответственность за свое здоровье, предлагая инструменты для гармоничного развития тела и души в согласии с законами природы и Божьим замыслом.

Голтис - Исцеляющий Импульс: жизнь без болезней и старости

Москва, «Издательство АСТ», 2021

ISBN 978-5-17-127566-2

Голтис - Исцеляющий Импульс: жизнь без болезней и старости - Содержание

Предисловие

Открытое сердце

Исцеляющий Импульс

Подготовительный этап

Немного теории

Правила выполнения упражнений

Построение тренировочного процесса

Тренировочный процесс в режиме на один подход

Питание для «Исцеляющего Импульса»

Закаливание

Исповедь смертника. Автобиографическая повесть

Предисловие автора

В могиле

В Карпатах

В плену

Дома

Послесловие

Примечания