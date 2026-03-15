«Голубчики мои!..» - Памяти Марины Сергеевны Каретниковой

Книга «Голубчики мои!..» представляет собой глубоко личный и трогательный мемориальный сборник, посвященный памяти Марины Сергеевны Каретниковой — выдающегося историка евангельского движения, доктора богословия и яркого просветителя. Составители книги поставили перед собой задачу запечатлеть образ женщины, ставшей «мамой» для нескольких поколений студентов Санкт-Петербургского христианского университета и духовным ориентиром для тысяч верующих. Название книги — характерное для Марины Сергеевны ласковое обращение — отражает главную идею издания: христианство — это не только академические знания или сухая история, но прежде всего жертвенная любовь и внимание к каждому отдельному человеку.

Содержательная часть книги объединяет в себе воспоминания коллег, учеников и друзей, а также редкие архивные фотографии и неопубликованные фрагменты из личных записей самой Каретниковой. Читатель проходит через основные вехи её долгого и непростого пути: от жизни в советском Ленинграде до становления как ведущего эксперта по истории русского баптизма и протестантизма. В сборнике детально описывается её уникальный метод преподавания, в котором исторические факты оживали благодаря её таланту рассказчика и глубокой личной вере. Особое внимание уделяется её роли в возрождении духовного образования в постсоветской России и её неустанному труду по сохранению памяти о новомучениках и исповедниках веры ХХ века.

Текст книги пропитан искренней благодарностью и светлой печалью, создавая живой портрет человека необычайной эрудиции и одновременно поразительной скромности. Марина Сергеевна предстает перед читателем как «живая летопись» евангельского движения, чья жизнь сама стала яркой страницей истории. Работа служит не только данью памяти великому учителю, но и мощным духовным стимулом для современных христиан, призывая к верности своему призванию и любви к ближнему. Это чтение помогает осознать преемственность поколений и важность сохранения своих духовных корней в быстро меняющемся мире.

Составители: Татьяна Никольская, Алексей Синичкин. – Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2018. – 82 с.

ISBN 978-5 -7454 -1502-9

