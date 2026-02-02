Книга Марины Голубевой «Демонология и охота на ведьм» — это масштабное историческое исследование одного из самых мрачных и загадочных периодов европейской и российской истории. Автор приглашает читателя заглянуть за занавес средневековых суеверий, где высокая теология соседствовала с примитивным страхом перед силами зла, а костры инквизиции освещали путь к «спасению душ» через невыносимые страдания.

Издание анализирует феномен ведовства комплексно: от теоретических основ средневековых гримуаров и некромантии до реальных судебных протоколов. Марина Голубева исследует трансформацию образа ведьмы — от деревенской знахарки до «бесовской жонки», заключившей пакт с Сатаной. Особую ценность представляет четвертая часть книги, посвященная специфике «охоты на ведьм» в России, которая имела свои уникальные черты, отличные от классических европейских процессов.

Опираясь на труды великих историков прошлого (от Г. Ч. Ли до А. Я. Гуревича), автор не просто пересказывает ужасы инквизиции, но и пытается осмыслить коллективную психологию эпохи. Это книга о том, как рождаются мифы, как система судопроизводства может превратиться в инструмент массового террора и почему отголоски этих событий до сих пор вызывают у нас столь сильные эмоции.

Марина Голубева — Демонология и охота на ведьм. Средневековые гримуары, шабаши и бесовские жонки

Науч. ред. А. Паламарчук. — Москва : МИФ, 2026. — 288 с. (Серия «Страшно интересно»)

ISBN 978-5-00250-759-7

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