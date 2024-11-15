Голубева, Марина - Культ зверя и славянские оборотни - От лютичей и берендеев до волкодлаков и заклятых сорок

Голубева - Культ зверя и славянские оборотни
Вам когда-нибудь хотелось побегать по лесу в облике волка или орлом подняться под облака? А еще можно было бы превратиться в дельфина и целый день резвиться в море, а к ночи обернуться снова человеком... Впрочем, все понимают, что это — просто фантазии. А вот в древности верили, что некоторые люди — оборотни и могут превратиться в дикого зверя, птицу и даже рыбу. Правда, отношение к такой способности было неоднозначное.
У большинства народов представления об оборотнях существуют с глубокой древности. Облик разных существ могли принимать языческие боги, духи и демоны, что подчеркивало их сверхъестественную силу. Так, древнегреческий бог Зевс во время своих любовных похождений побывал в разных обличиях: чтобы жениться на своей сестре Гере, он превратился в кукушку, Леду соблазнил в образе лебедя. Чтобы похитить Европу, бог-громовержец принял облик быка, ради Персефоны обернулся змеей, а чтобы оплодотворить Данаю, вообще стал золотым дождем. Другой древнегреческий бог — повелитель морей Посейдон — в надежде на благосклонность Данаи предстал перед ней прекрасным жеребцом.
Принимали звериный облик и боги других народов. Например, хитроумный Локи (полубог-полувеликан) из скандинавских мифов мог превращаться в волка, ворона, лосося, муху, а обернувшись кобылой, даже родил чудесного восьминогого коня Слейпнира, на котором стал ездить верховный бог Один.
Оборотнем был и славянский бог Велес, способный превращаться в медведя, а по некоторым поверьям, и в волка. Облик зверей, птиц, рыб, змей могли принимать лешие и водяные, русалки и кикиморы.
Разнообразные оборотни, населявшие мифы Индии и Юго-Восточной Азии, тоже были сверхъестественными существами, которые могли превращаться в тигров, львов и леопардов. Популярный персонаж японской мифологии — лиса-оборотень кицунэ, а в озерах Шотландии по поверьям обитали духи, способные принимать облик лошади или юноши.
Голубева, Марина - Культ зверя и славянские оборотни - От лютичей и берендеев до волкодлаков и заклятых сорок
Москва : МИФ, 2025. — 288 с. : ил. — (Мифы от и до. Россия).
ISBN 978-5-00214-946-9
Голубева, Марина - Культ зверя и славянские оборотни – Содержание
Введение
ЧАСТЬ I. Из глубины веков
- Глава 1. Культ зверя у древних славян
- Глава 2. Легендарные славянские оборотни
- Глава 3. От былин до быличек
ЧАСТЬ II. Разнообразие славянских оборотней
- Глава 1. В союзе с нечистой силой
- Глава 2. Когда человек превращался в оборотня
ЧАСТЬ III. Магия оборота
- Глава 1. Под чужой шкурой
- Глава 2. Словом и действием
- Глава 3. Как вернуть человеческий облик
ЧАСТЬ IV. Метаморфозы сверхъестественного
- Глава 1. Маски смерти
- Глава 2. Многоликий мир сверхъестественных сущностей
- Глава 3. Странные оборотни
- Глава 4. Как защититься от беса-оборотня
- Глава 5. Из мифа в сказку
ЧАСТЬ V. Взгляд из современности
- Глава 1. Попытки рационального объяснения
- Глава 2. Современные оборотни: кто они?
Заключение
Примечания
Библиография
Источники иллюстраций
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