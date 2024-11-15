Вам когда-нибудь хотелось побегать по лесу в облике волка или орлом подняться под облака? А еще можно было бы превратиться в дельфина и целый день резвиться в море, а к ночи обернуться снова человеком... Впрочем, все понимают, что это — просто фантазии. А вот в древности верили, что некоторые люди — оборотни и могут превратиться в дикого зверя, птицу и даже рыбу. Правда, отношение к такой способности было неоднозначное.

У большинства народов представления об оборотнях существуют с глубокой древности. Облик разных существ могли принимать языческие боги, духи и демоны, что подчеркивало их сверхъестественную силу. Так, древнегреческий бог Зевс во время своих любовных похождений побывал в разных обличиях: чтобы жениться на своей сестре Гере, он превратился в кукушку, Леду соблазнил в образе лебедя. Чтобы похитить Европу, бог-громовержец принял облик быка, ради Персефоны обернулся змеей, а чтобы оплодотворить Данаю, вообще стал золотым дождем. Другой древнегреческий бог — повелитель морей Посейдон — в надежде на благосклонность Данаи предстал перед ней прекрасным жеребцом.

Принимали звериный облик и боги других народов. Например, хитроумный Локи (полубог-полувеликан) из скандинавских мифов мог превращаться в волка, ворона, лосося, муху, а обернувшись кобылой, даже родил чудесного восьминогого коня Слейпнира, на котором стал ездить верховный бог Один.

Оборотнем был и славянский бог Велес, способный превращаться в медведя, а по некоторым поверьям, и в волка. Облик зверей, птиц, рыб, змей могли принимать лешие и водяные, русалки и кикиморы.

Разнообразные оборотни, населявшие мифы Индии и Юго-Восточной Азии, тоже были сверхъестественными существами, которые могли превращаться в тигров, львов и леопардов. Популярный персонаж японской мифологии — лиса-оборотень кицунэ, а в озерах Шотландии по поверьям обитали духи, способные принимать облик лошади или юноши.

Голубева, Марина - Культ зверя и славянские оборотни - От лютичей и берендеев до волкодлаков и заклятых сорок

Москва : МИФ, 2025. — 288 с. : ил. — (Мифы от и до. Россия).

ISBN 978-5-00214-946-9

Голубева, Марина - Культ зверя и славянские оборотни – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. Из глубины веков

Глава 1. Культ зверя у древних славян

Глава 2. Легендарные славянские оборотни

Глава 3. От былин до быличек

ЧАСТЬ II. Разнообразие славянских оборотней

Глава 1. В союзе с нечистой силой

Глава 2. Когда человек превращался в оборотня

ЧАСТЬ III. Магия оборота

Глава 1. Под чужой шкурой

Глава 2. Словом и действием

Глава 3. Как вернуть человеческий облик

ЧАСТЬ IV. Метаморфозы сверхъестественного

Глава 1. Маски смерти

Глава 2. Многоликий мир сверхъестественных сущностей

Глава 3. Странные оборотни

Глава 4. Как защититься от беса-оборотня

Глава 5. Из мифа в сказку

ЧАСТЬ V. Взгляд из современности

Глава 1. Попытки рационального объяснения

Глава 2. Современные оборотни: кто они?

Заключение

Примечания

Библиография

Источники иллюстраций