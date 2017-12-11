В сознании любого гражданина Российской Федерации укоренилось, что Россия с исторически давних времен является федеративным многонациональным и многоконфессиональным государством. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Российской Федерации проживают представители 193 этнических общностей. Сосуществование такого большого количества народов в рамках одного государства, безусловно, требует от него значительных усилий, выраженных в определенной национальной и языковой политике, по сопряжению совпадающих, разнящихся, а порой и противостоящих друг другу национальных интересов. XXI век многие исследователи называют эпохой «нового Великого переселения народов».

Затронули эти процессы и нашу страну. Так, в 2014 г. на территорию Российской Федерации въехало около 12 миллионов иностранных граждан. Более 60 % мигрантов составляют выходцы их стран Средней Азии — Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Достаточно велик процент приезжих из стран Закавказья, а также Украины и Молдовы. В то же время увеличивается количество въезжающих из стран дальнего зарубежья — Китая, Вьетнама, Турции. Высшие органы государственной власти, как и органы субъектов Российской Федерации, в качестве целей внутренней национальной и религиозной политики преследуют гармонию межнациональных, межрелигиозных отношений, предотвращение конфликтов на межнациональной и религиозной основе.

Голубовский В. Ю., Кунц Е. В. - Межнациональные, религиозные отношения и будущее России: конфликты и потенциал гражданского общества

монография

Москва : Проспект, 2017. 144 с.

ISBN 978-5-392-23549-0

Голубовский В. Ю., Кунц Е. В. - Межнациональные, религиозные отношения и будущее России: конфликты и потенциал гражданского общества - Оглавление

Введение

Глава 1 Основы правового регулирования межнациональных и религиозных отношений

§ 1. Нормативно-правовое регулирование межнациональных и религиозных отношений

§ 2. Правовая природа конфликтов на межнациональной и религиозной основе

§ 3. Юридическая защита межнациональных и религиозных отношений в актах международного права

Глава 2 Формы и методы реагирования на межнациональные и религиозные конфликты

§ 1. Институты гражданского общества как инструмент влияния на охрану межнациональных и религиозных отношений

§ 2. Проблемы привлечения к ответственности и расследования преступлений на межнациональной и религиозной основе

§ 3. Правовые формы и практика регулирования межнациональных и религиозных отношений в зарубежных странах

Заключение

Библиографический список

Нормативные правовые акты

Научные труды

Научные публикации

Диссертационные исследования

Приложения

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Голубовский В. Ю., Кунц Е. В. - Межнациональные, религиозные отношения и будущее России: конфликты и потенциал гражданского общества - Введение

Каждый хочет изменить человечество,

но никто не задумывается о том, как изменить себя.

Л. Н. Толстой (1828-1910)

На рубеже XX-XXI вв. преступления, совершаемые на почве межнациональных и религиозных отношений, из разряда достаточно нечасто совершаемых преступлений перешли в достаточно распространенный вид. Преступления на этой почве обладают повышенной общественной опасностью, часто непрогнозируемые, посягают как на права личности, так и на общественный порядок и общественную безопасность, основы конституционного строя. Эти преступления чаще всего носят политический оттенок, что и объясняет особую деликатность при их изучении и расследовании.

Радикальные преобразования в российском обществе периода 90-х гг. XX в. значительно изменили мировоззренческие ориентации. В частности, при отсутствии официальной государственной идеологии в современной России у многих граждан наблюдается совпадение национальной и конфессиональной самоидентификации, религиозного и национального самосознания, что несет в себе угрозу стабильности поликонфессионального общества, каковым является Российская Федерация. При этом наиболее заметный рост национальнорелигиозной нетерпимости отмечается именно у лиц подрастающего и молодого поколения.

Этот показатель у него в несколько раз выше, чем у лиц старшего поколения, что в условиях глобального мирового кризиса является достаточно тревожным симптомом для общества с нестабильно функционирующими социально-экономическими показателями. В современной России принцип равноправия по-прежнему яйляется актуальнейшим, общество призвано постоянно утверждать и поддерживать этот принцип, который нарушается достаточно часто на практике и ослабляется преимуществами и льготами, предоставляемыми некоторым группам или слоям, в том числе пропагандирующим превосходство одной нации или народа над другой.

В многонациональной России, где традиционно были развиты межнациональные браки, перемещение населения в рамках территории Российской Федерации, большинство людей проживало вне своих территорий, огромное значение имеет положение о том, что каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Это положение, которое закреплено в Конституции Российской Федерации, не означает недооценку фактора национальности или тенденцию к ассимиляции.

Конституция Российской Федерации в полном объеме предоставляет и гарантирует свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или иные убеждения. В России гарантирована каждому гражданину свобода мысли и слова. Это основная предпосылка демократии имеет пределы, приемлемые для любого цивилизованного общества: исключается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Российская Федерация — это многонациональное государство, которое характеризуется многообразием языков, традиций, этносов и культур, следовательно, для нее национальное и религиозное согласие является вопросом фундаментальным. Президент РФ В. В. Путина отмечает, что одним из главных условий самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие.

Все мы становимся свидетелями того, что происходит в мире, какие здесь копятся серьезнейшие риски. Реальность сегодняшнего дня — рост межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национализм, религиозная нетерпимость становятся идеологической базой для самых радикальных группировок и течений. Разрушают, подтачивают государства и разделяют общества. С нерешенными вопросами национального и религиозного характера столкнулись самые развитые и благополучные страны, которые прежде гордились своей толерантностью, это и США, Сирия, Украина, ФРГ, Франция, Турция. Во многих странах существуют национально-религиозные общины, которые отказываются адаптироваться к местным устоям, не учитывают национальные особенности.

Сотрудничество Российской Федерации со средствами массовой информации, международными, иными организациями является адекватным отражением природы современного межнационального, религиозного, этнического напряжения, имеющего по преимуществу националистический, этнорелигиозный или международный характер. Эффективное противодействие проявлениям такого рода явлений невозможно без взаимодействия власти с институтами гражданского общества, международными и иными организациями. В этом многократно убеждает как зарубежный, так и отечественный опыт предупреждения межнациональных и религиозных конфликтов.

Россия сегодня — страна открытая и объективно все больше интегрируется в мировое сообщество и его культуру. Но в этом процессе должен присутствовать здравый смысл, особенно в том, что касается интеграции идеологий, нравственных ценностей. Государство должно заботиться о гуманитарной, духовной, интеллектуальной безопасности народа. К сожалению, российская культура не противостоит достаточно активно и целенаправленно экспансии голливудских культурных «суррогатов». По этой причине многие граждане в большинстве своем оказались дезориентированы, у многих россиян ностальгия по прошлым временам сочетается с раздражением от настоящей ситуации, порождающей нравственный, душевный дискомфорт, поиском в этой жизни своей ниши, которую нередко находят в преступной среде, особенно если это касается массового проявления культуры, традиций отдельного народа.

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации отмечается, что криминализация общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение масштабов терроризма образуют спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны. Следовательно, национальными интересами России являются стабильность конституционного строя, институтов государственной власти, обеспечение гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, единства правового пространства, правопорядка и завершение процесса становления демократического общества, а также нейтрализация причин и условий, способствующих возникновению политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий — социальных, межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма.

Авторы монографии, используя свой богатый практический опыт работы в правоохранительных органах и занятия научно-педагогической деятельностью, постарались направить усилия на решение части вопросов одной достаточно серьезнейшей проблемы, которая касается всех стран без исключения, поскольку нет ни одного государства, где проживали бы представители только одной нации либо ее граждане представляли интересы одной конфессии, религии, а достижение межнационального, религиозного согласия — это залог благополучного развития современного демократического государства.