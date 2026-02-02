Гомер - Илиада - Одиссея - Гомер в переводе Шуйского
Хрис, священник Аполлона, приходил к месту стоянки греческих кораблей, желая выкупить свою дочь Хрисеиду; не получив ее и будучи оскорблен надменностью Агамемнона, он взмолился к Аполлону о воздаянии грекам. Когда началась чума, что привело к гибели многих людей, Ахиллес созвал народное собрание. Калхас разъяснил истинную причину несчастья, а Ахиллес повелел умилостивить бога, Агамемнон же, разгневавшись, начинает вражду с Ахиллесом и отнимает его награду, Брисеиду. Ахиллес гневается на греков. Однако Фетида, по просьбе сына взойдя на Олимп, просит Зевса, чтобы он сделал троянцев сильнее, чем греки. Гера, узнав об этом, ссорится с Зевсом, пока их не примиряет Гефест, смешавший вино в золотом кубке, и они, проведя остаток дня в удовольствиях пира, обращаются ко сну. Итак, моление Хриса, чума в войске, вражда царей.
Гнев Ахиллеса, сына Пелея, воспой, о богиня,
Гибельный гнев, принесший ахейцам тысячи бедствий,
Многие души героев низвергший в область Аида,
Их же самих, их тела распростерший в пищу-добычу
Хищным птицам и псам. Совершалася Зевсова воля
С той поры, как оба впервые враждой разделились:
Сын Атрея, владыка племен, с Ахиллесом пресветлым.
Кто из богов их обоих столкнул на вражду и раздоры?
Зевса с Латоною сын, басилеем разгневанный сильно,
Злую язву на войско навел, – и воины гибли,
Ибо Хриса, жреца его, оскорбил Агамемнон,
Сын Атрея. К судам быстроходным ахейцев явился
Хрис, чтобы выкупить дочь, принеся неисчислимый выкуп.
Скипетр имея в руках золотой с повязкой священной,
Знак жреца Аполлона, упрашивал всех он ахейцев,
Больше всех умоляя Атридов, двух пастырей войска:
«Дети Атрея и все вы, ахейцы в поножах пышных!
Боги, живущие в выси Олимпа, вам да позволят
Город Приама разрушить и благополучно вернуться;
Мне же милую дочь возвратите, примите мой выкуп,
Сына Зевса почтив, метателя стрел Аполлона».
Гомер в переводе П. А. Шуйского
Издание второе, исправленное. - Под о бщей р ед. И. А. Летовой. – 2-е изд., испр. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 776 с.
ISBN 978-5-7996-2525-2
Гомер в переводе П. А. Шуйского – Содержание
Уральский переводчик Гомера (И. А. Летова, А. В. Подчиненов)
ИЛИАДА
- Песнь первая. Мор. Гнев
- Песнь вторая. Сон. Испытание. Беотия, или Список кораблей
- Песнь третья. Клятва. Обзор со стены. Поединок Александра и Менелая
- Песнь четвертая. Нарушение клятв. Обход Агамемнона
- Песнь пятая. Подвиги Диомеда
- Песнь шестая. Встреча Гектора и Андромахи
- Песнь седьмая. Поединок Гектора и Аякса. Погребение убитых
- Песнь восьмая. Прерванное сражение
- Песнь девятая. Посольство к Ахиллесу. Просьбы
- Песнь десятая. Долония
- Песнь одиннадцатая. Подвиги Агамемнона
- Песнь двенадцатая. Битва у стены
- Песнь тринадцатая. Битва у судов
- Песнь четырнадцатая. Обольщение Зевса
- Песнь пятнадцатая. Оттеснение от судов
- Песнь шестнадцатая. Патроклия
- Песнь семнадцатая. Подвиги Менелая
- Песнь восемнадцатая. Изготовление оружия
- Песнь девятнадцатая. Отказ от гнева
- Песнь двадцатая. Битва богов
- Песнь двадцать первая. Приречный бой
- Песнь двадцать вторая. Убийство Гектора
- Песнь двадцать третья. Состязания (игры) в честь Патрокла
- Песнь двадцать четвертая. Выкуп тела Гектора
ОДИССЕЯ
- Песнь первая. Собрание богов. Афина наставляет Телемаха
- Песнь вторая. Собрание итакийцев, отъезд Телемаха
- Песнь третья. В Пилосе
- Песнь четвертая. В Лакедемоне
- Песнь пятая. Плот Одиссея
- Песнь шестая. Прибытие Одиссея к феакам
- Песнь седьмая. Приход Одиссея к Алкиною
- Песнь восьмая. Сближение Одиссея с феаками
- Песнь девятая. Долгие рассказы для Алкиноя. Циклопея
- Песнь десятая. Приключения у Эола, лестригонов и Цирцеи
- Песнь одиннадцатая. Жертвы для вызова умерших
- Песнь двенадцатая. Сирены, Сцилла и Харибда, коровы Гелиоса
- Песнь тринадцатая. Отплытие Одиссея из страны феаков и прибытие на Итаку
- Песнь четырнадцатая. Пребывание Одиссея у Эвмея
- Песнь пятнадцатая. Прибытие Телемаха к Эвмею
- Песнь шестнадцатая. Узнавание Одиссея Телемахом
- Песнь семнадцатая. Возвращение Телемаха на Итаку
- Песнь восемнадцатая. Кулачный бой Одиссея с Иром
- Песнь девятнадцатая. Беседа Одиссея и Пенелопы. Узнавание Эвриклеей
- Песнь двадцатая. Перед убийством женихов
- Песнь двадцать первая. Состязание в стрельбе из лука
- Песнь двадцать вторая. Избиение женихов
- Песнь двадцать третья. Узнавание Одиссея Пенелопой
- Песнь двадцать четвертая. Заключение мира
Гомер и его поэмы (А. В. Зайков, И. А. Летова, Е. Е. Приказчикова)
Гомер – Илиада
Издательство – «Эксмо» – 896 с.
Москва – 2009 г.
ISBN 978-5-699-37991-0
Гомер – Илиада – Содержание
Путь к Гомеру С. Маркиш
Илиада Перевод Н.Гнедича
- Песнь первая. Язва. Гнев
- Песнь вторая. Сон. Беотия, или перечень кораблей
- Песнь третья. Клятвы. Смотр со стены.
- Единоборство Александра и Менелая
- Песнь четвертая. Нарушение клятв. Обход войск Агамемноном . . .
- Песнь пятая. Подвиги Диомеда
- Песнь шестая. Свидание Гектора с Андромахой
- Песнь седьмая. Единоборство Гектора и Аякса
- Песнь восьмая. Собрание богов. Прерванная битва
- Песнь девятая. Посольство
- Песнь десятая. Долония
- Песнь одиннадцатая. Подвиг Агамемнона
- Песнь двенадцатая. Битва за стену
- Песнь тринадцатая. Битва при кораблях
- Песнь четырнадцатая. Обольщение Зевса
- Песнь пятнадцатая. Оттеснение от кораблей
- Песнь шестнадцатая. Патроклия
- Песнь семнадцатая. Подвиги Менелая
- Песнь восемнадцатая. Изготовление оружия
- Песнь девятнадцатая. Отречение от гнева
- Песнь двадцатая. Битва богов
- Песнь двадцать первая. Приречная битва
- Песнь двадцать вторая. Умерщвление Гектора
- Песнь двадцать третья. Погребение Патрокла. Игры
- Песнь двадцать четвертая. Выкуп Гектора
Гомер – Одиссея
Издательство – «Эксмо» – 480 с.
Москва – 2018 г.
ISBN 978-5-04-096571-7 (Зарубежная классика)
ISBN 978-5-04-090578-6 (Всемирная литература)
Гомер – Одиссея – Содержание
Путь к Гомеру. С. Маркиш
Одиссея Перевод В. Жуковского
- Песнь первая
- Песнь вторая
- Песнь третья
- Песнь четвертая
- Песнь пятая
- Песнь шестая
- Песнь седьмая
- Песнь восьмая
- Песнь девятая
- Песнь десятая
- Песнь одиннадцатая
- Песнь двенадцатая
- Песнь тринадцатая
- Песнь четырнадцатая
- Песнь пятнадцатая
- Песнь шестнадцатая
- Песнь семнадцатая
- Песнь восемнадцатая
- Песнь девятнадцатая
- Песнь двадцатая
- Песнь двадцать первая
- Песнь двадцать вторая
- Песнь двадцать третья
- Песнь двадцать четвертая
Примечания. С. Ошеров
Словарь мифологических и географических названий и имен. С. Ошеров
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