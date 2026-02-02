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Гомер - Илиада - Одиссея - Гомер в переводе Шуйского

Гомер в переводе П. А. Шуйского
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature
Хрис, священник Аполлона, приходил к месту стоянки греческих кораблей, желая выкупить свою дочь Хрисеиду; не получив ее и будучи оскорблен надменностью Агамемнона, он взмолился к Аполлону о воздаянии грекам. Когда началась чума, что привело к гибели многих людей, Ахиллес созвал народное собрание. Калхас разъяснил истинную причину несчастья, а Ахиллес повелел умилостивить бога, Агамемнон же, разгневавшись, начинает вражду с Ахиллесом и отнимает его награду, Брисеиду. Ахиллес гневается на греков. Однако Фетида, по просьбе сына взойдя на Олимп, просит Зевса, чтобы он сделал троянцев сильнее, чем греки. Гера, узнав об этом, ссорится с Зевсом, пока их не примиряет Гефест, смешавший вино в золотом кубке, и они, проведя остаток дня в удовольствиях пира, обращаются ко сну. Итак, моление Хриса, чума в войске, вражда царей.
Гнев Ахиллеса, сына Пелея, воспой, о богиня,
Гибельный гнев, принесший ахейцам тысячи бедствий,
Многие души героев низвергший в область Аида,
Их же самих, их тела распростерший в пищу-добычу
Хищным птицам и псам. Совершалася Зевсова воля
С той поры, как оба впервые враждой разделились:
Сын Атрея, владыка племен, с Ахиллесом пресветлым.
Кто из богов их обоих столкнул на вражду и раздоры?
Зевса с Латоною сын, басилеем разгневанный сильно,
Злую язву на войско навел, – и воины гибли,
Ибо Хриса, жреца его, оскорбил Агамемнон,
Сын Атрея. К судам быстроходным ахейцев явился
Хрис, чтобы выкупить дочь, принеся неисчислимый выкуп.
Скипетр имея в руках золотой с повязкой священной,
Знак жреца Аполлона, упрашивал всех он ахейцев,
Больше всех умоляя Атридов, двух пастырей войска:
«Дети Атрея и все вы, ахейцы в поножах пышных!
Боги, живущие в выси Олимпа, вам да позволят
Город Приама разрушить и благополучно вернуться;
Мне же милую дочь возвратите, примите мой выкуп,
Сына Зевса почтив, метателя стрел Аполлона».

Гомер в переводе П. А. Шуйского

Издание второе, исправленное. - Под о бщей р ед. И. А. Летовой. – 2-е изд., испр. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 776 с.
ISBN 978-5-7996-2525-2

Гомер в переводе П. А. Шуйского – Содержание

Уральский переводчик Гомера (И. А. Летова, А. В. Подчиненов)
ИЛИАДА
  • Песнь первая. Мор. Гнев
  • Песнь вторая. Сон. Испытание. Беотия, или Список кораблей
  • Песнь третья. Клятва. Обзор со стены. Поединок Александра и Менелая
  • Песнь четвертая. Нарушение клятв. Обход Агамемнона
  • Песнь пятая. Подвиги Диомеда
  • Песнь шестая. Встреча Гектора и Андромахи
  • Песнь седьмая. Поединок Гектора и Аякса. Погребение убитых
  • Песнь восьмая. Прерванное сражение
  • Песнь девятая. Посольство к Ахиллесу. Просьбы
  • Песнь десятая. Долония
  • Песнь одиннадцатая. Подвиги Агамемнона
  • Песнь двенадцатая. Битва у стены
  • Песнь тринадцатая. Битва у судов
  • Песнь четырнадцатая. Обольщение Зевса
  • Песнь пятнадцатая. Оттеснение от судов
  • Песнь шестнадцатая. Патроклия
  • Песнь семнадцатая. Подвиги Менелая
  • Песнь восемнадцатая. Изготовление оружия
  • Песнь девятнадцатая. Отказ от гнева
  • Песнь двадцатая. Битва богов
  • Песнь двадцать первая. Приречный бой
  • Песнь двадцать вторая. Убийство Гектора
  • Песнь двадцать третья. Состязания (игры) в честь Патрокла
  • Песнь двадцать четвертая. Выкуп тела Гектора
ОДИССЕЯ
  • Песнь первая. Собрание богов. Афина наставляет Телемаха
  • Песнь вторая. Собрание итакийцев, отъезд Телемаха
  • Песнь третья. В Пилосе
  • Песнь четвертая. В Лакедемоне
  • Песнь пятая. Плот Одиссея
  • Песнь шестая. Прибытие Одиссея к феакам
  • Песнь седьмая. Приход Одиссея к Алкиною
  • Песнь восьмая. Сближение Одиссея с феаками
  • Песнь девятая. Долгие рассказы для Алкиноя. Циклопея
  • Песнь десятая. Приключения у Эола, лестригонов и Цирцеи
  • Песнь одиннадцатая. Жертвы для вызова умерших
  • Песнь двенадцатая. Сирены, Сцилла и Харибда, коровы Гелиоса
  • Песнь тринадцатая. Отплытие Одиссея из страны феаков и прибытие на Итаку
  • Песнь четырнадцатая. Пребывание Одиссея у Эвмея
  • Песнь пятнадцатая. Прибытие Телемаха к Эвмею
  • Песнь шестнадцатая. Узнавание Одиссея Телемахом
  • Песнь семнадцатая. Возвращение Телемаха на Итаку
  • Песнь восемнадцатая. Кулачный бой Одиссея с Иром
  • Песнь девятнадцатая. Беседа Одиссея и Пенелопы. Узнавание Эвриклеей
  • Песнь двадцатая. Перед убийством женихов
  • Песнь двадцать первая. Состязание в стрельбе из лука
  • Песнь двадцать вторая. Избиение женихов
  • Песнь двадцать третья. Узнавание Одиссея Пенелопой
  • Песнь двадцать четвертая. Заключение мира
Гомер и его поэмы (А. В. Зайков, И. А. Летова, Е. Е. Приказчикова)

Гомер – ИлиадаГомер – Илиада

Издательство – «Эксмо» – 896 с.
Москва – 2009 г.
ISBN 978-5-699-37991-0

Гомер – Илиада – Содержание

Путь к Гомеру С. Маркиш
Илиада Перевод Н.Гнедича
  • Песнь первая. Язва. Гнев
  • Песнь вторая. Сон. Беотия, или перечень кораблей
  • Песнь третья. Клятвы. Смотр со стены.
  • Единоборство Александра и Менелая
  • Песнь четвертая. Нарушение клятв. Обход войск Агамемноном . . .
  • Песнь пятая. Подвиги Диомеда
  • Песнь шестая. Свидание Гектора с Андромахой
  • Песнь седьмая. Единоборство Гектора и Аякса
  • Песнь восьмая. Собрание богов. Прерванная битва
  • Песнь девятая. Посольство
  • Песнь десятая. Долония
  • Песнь одиннадцатая. Подвиг Агамемнона
  • Песнь двенадцатая. Битва за стену
  • Песнь тринадцатая. Битва при кораблях
  • Песнь четырнадцатая. Обольщение Зевса
  • Песнь пятнадцатая. Оттеснение от кораблей
  • Песнь шестнадцатая. Патроклия
  • Песнь семнадцатая. Подвиги Менелая
  • Песнь восемнадцатая. Изготовление оружия
  • Песнь девятнадцатая. Отречение от гнева
  • Песнь двадцатая. Битва богов
  • Песнь двадцать первая. Приречная битва
  • Песнь двадцать вторая. Умерщвление Гектора
  • Песнь двадцать третья. Погребение Патрокла. Игры
  • Песнь двадцать четвертая. Выкуп Гектора

Гомер – ОдиссеяГомер – Одиссея

Издательство – «Эксмо» – 480 с.
Москва – 2018 г.
ISBN 978-5-04-096571-7 (Зарубежная классика)
ISBN 978-5-04-090578-6 (Всемирная литература)

Гомер – Одиссея – Содержание

Путь к Гомеру. С. Маркиш
Одиссея Перевод В. Жуковского
  • Песнь первая
  • Песнь вторая
  • Песнь третья
  • Песнь четвертая
  • Песнь пятая
  • Песнь шестая
  • Песнь седьмая
  • Песнь восьмая
  • Песнь девятая
  • Песнь десятая
  • Песнь одиннадцатая
  • Песнь двенадцатая
  • Песнь тринадцатая
  • Песнь четырнадцатая
  • Песнь пятнадцатая
  • Песнь шестнадцатая
  • Песнь семнадцатая
  • Песнь восемнадцатая
  • Песнь девятнадцатая
  • Песнь двадцатая
  • Песнь двадцать первая
  • Песнь двадцать вторая
  • Песнь двадцать третья
  • Песнь двадцать четвертая
Примечания. С. Ошеров
Словарь мифологических и географических названий и имен. С. Ошеров
Views 873
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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