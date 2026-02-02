Хрис, священник Аполлона, приходил к месту стоянки греческих кораблей, желая выкупить свою дочь Хрисеиду; не получив ее и будучи оскорблен надменностью Агамемнона, он взмолился к Аполлону о воздаянии грекам. Когда началась чума, что привело к гибели многих людей, Ахиллес созвал народное собрание. Калхас разъяснил истинную причину несчастья, а Ахиллес повелел умилостивить бога, Агамемнон же, разгневавшись, начинает вражду с Ахиллесом и отнимает его награду, Брисеиду. Ахиллес гневается на греков. Однако Фетида, по просьбе сына взойдя на Олимп, просит Зевса, чтобы он сделал троянцев сильнее, чем греки. Гера, узнав об этом, ссорится с Зевсом, пока их не примиряет Гефест, смешавший вино в золотом кубке, и они, проведя остаток дня в удовольствиях пира, обращаются ко сну. Итак, моление Хриса, чума в войске, вражда царей.

Гнев Ахиллеса, сына Пелея, воспой, о богиня,

Гибельный гнев, принесший ахейцам тысячи бедствий,

Многие души героев низвергший в область Аида,

Их же самих, их тела распростерший в пищу-добычу

Хищным птицам и псам. Совершалася Зевсова воля

С той поры, как оба впервые враждой разделились:

Сын Атрея, владыка племен, с Ахиллесом пресветлым.

Кто из богов их обоих столкнул на вражду и раздоры?

Зевса с Латоною сын, басилеем разгневанный сильно,

Злую язву на войско навел, – и воины гибли,

Ибо Хриса, жреца его, оскорбил Агамемнон,

Сын Атрея. К судам быстроходным ахейцев явился

Хрис, чтобы выкупить дочь, принеся неисчислимый выкуп.

Скипетр имея в руках золотой с повязкой священной,

Знак жреца Аполлона, упрашивал всех он ахейцев,

Больше всех умоляя Атридов, двух пастырей войска:

«Дети Атрея и все вы, ахейцы в поножах пышных!

Боги, живущие в выси Олимпа, вам да позволят

Город Приама разрушить и благополучно вернуться;

Мне же милую дочь возвратите, примите мой выкуп,

Сына Зевса почтив, метателя стрел Аполлона».

Гомер в переводе П. А. Шуйского

Издание второе, исправленное. - Под о бщей р ед. И. А. Летовой. – 2-е изд., испр. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 776 с.

ISBN 978-5-7996-2525-2

Гомер в переводе П. А. Шуйского – Содержание

Уральский переводчик Гомера (И. А. Летова, А. В. Подчиненов)

ИЛИАДА

Песнь первая. Мор. Гнев

Песнь вторая. Сон. Испытание. Беотия, или Список кораблей

Песнь третья. Клятва. Обзор со стены. Поединок Александра и Менелая

Песнь четвертая. Нарушение клятв. Обход Агамемнона

Песнь пятая. Подвиги Диомеда

Песнь шестая. Встреча Гектора и Андромахи

Песнь седьмая. Поединок Гектора и Аякса. Погребение убитых

Песнь восьмая. Прерванное сражение

Песнь девятая. Посольство к Ахиллесу. Просьбы

Песнь десятая. Долония

Песнь одиннадцатая. Подвиги Агамемнона

Песнь двенадцатая. Битва у стены

Песнь тринадцатая. Битва у судов

Песнь четырнадцатая. Обольщение Зевса

Песнь пятнадцатая. Оттеснение от судов

Песнь шестнадцатая. Патроклия

Песнь семнадцатая. Подвиги Менелая

Песнь восемнадцатая. Изготовление оружия

Песнь девятнадцатая. Отказ от гнева

Песнь двадцатая. Битва богов

Песнь двадцать первая. Приречный бой

Песнь двадцать вторая. Убийство Гектора

Песнь двадцать третья. Состязания (игры) в честь Патрокла

Песнь двадцать четвертая. Выкуп тела Гектора

ОДИССЕЯ

Песнь первая. Собрание богов. Афина наставляет Телемаха

Песнь вторая. Собрание итакийцев, отъезд Телемаха

Песнь третья. В Пилосе

Песнь четвертая. В Лакедемоне

Песнь пятая. Плот Одиссея

Песнь шестая. Прибытие Одиссея к феакам

Песнь седьмая. Приход Одиссея к Алкиною

Песнь восьмая. Сближение Одиссея с феаками

Песнь девятая. Долгие рассказы для Алкиноя. Циклопея

Песнь десятая. Приключения у Эола, лестригонов и Цирцеи

Песнь одиннадцатая. Жертвы для вызова умерших

Песнь двенадцатая. Сирены, Сцилла и Харибда, коровы Гелиоса

Песнь тринадцатая. Отплытие Одиссея из страны феаков и прибытие на Итаку

Песнь четырнадцатая. Пребывание Одиссея у Эвмея

Песнь пятнадцатая. Прибытие Телемаха к Эвмею

Песнь шестнадцатая. Узнавание Одиссея Телемахом

Песнь семнадцатая. Возвращение Телемаха на Итаку

Песнь восемнадцатая. Кулачный бой Одиссея с Иром

Песнь девятнадцатая. Беседа Одиссея и Пенелопы. Узнавание Эвриклеей

Песнь двадцатая. Перед убийством женихов

Песнь двадцать первая. Состязание в стрельбе из лука

Песнь двадцать вторая. Избиение женихов

Песнь двадцать третья. Узнавание Одиссея Пенелопой

Песнь двадцать четвертая. Заключение мира

Гомер и его поэмы (А. В. Зайков, И. А. Летова, Е. Е. Приказчикова)