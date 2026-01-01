Впервые я обнаружил пару дюжин афоризмов (далее — схолий, как автор сам их называл) ранее неизвестного мне писателя в середине 2000-х гг. Схолии мне пришлись весьма по душе, но в то время информация об авторе в русских источниках полностью отсутствовала. Благодаря поддержке польского издателя Кшиштофа Урбанека и знакомству с дочерью мыслителя, Розой Эмилией Гомес де Рестрепо, удалось получить доступ к полному корпусу текстов и даже каталогу грандиозной частной библиотеки Гомеса Давилы.

Чем же может быть интересен аристократ, католик, полиглот и реакционер из Колумбии? Николас Гомес Давила (1913–1994) прожил почти весь XX век, события которого сформировали его уникальное мировоззрение. Результатом его многолетних размышлений стал корпус из 10 260 схолий, написанных в период с 1977 по 1992 год. Помимо афористических текстов, его перу принадлежат две «линейные» книги: «Заметки» (1954) и «Тексты» (1959), а также знаковые статьи «Юридическое» и «Подлинный реакционер».

На сегодняшний день данное издание представляет собой наиболее полный перевод корпуса схолий с языка оригинала на русский. Творчество Гомеса Давилы — это вызов современному миру, брошенный из тишины частной библиотеки, плод глубокого диалога с великими мыслителями прошлого и бескомпромиссная защита традиционных ценностей в эпоху торжества демократических и либеральных идей.

Николас Гомес Давила — Схолии к имплицитному тексту

Пер. с исп. Е. Косиловой; под ред. В. Дворецкого. Сер. Памятники философской мысли. — М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. — 896 с.

ISBN 978-5-88373-650-5

Николас Гомес Давила — Содержание