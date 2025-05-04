Может быть, это дверь в дом Лазаря, Марфы и Марии в Вифании? А может быть, это дверь в ваш дом? Что бы вы почувствовали, если бы Иисус постучался к вам в дверь? Мой дом не готов к принятию такого гостя. Хорошо бы знать заранее, что Иисус собирается прийти к нам, чтобы приготовиться!

Утренние чтения — дверь сердца, которую мы открываем в начале дня, чтобы вошел Христос. Его приход всегда уместен, даже если не все чисто, или голова забита другими мыслями, или просто нет настроения. Он — Тот Гость, Который самим Своим присутствием образует порядок и мир в доме, в жизни, в мыслях и сердце: «Дарю вам Мой мир, какого на земле никто вам не даст» (Ин. 14:27; ИПБ). Открывайте эту дверь каждое утро!

Гончар Павел – Под сенью благодати

2024. —384 с.

ISBN 978-5-00126-307-4

Гончар Павел – Под сенью благодати- Оглавление

Предисловие