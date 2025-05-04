Гончар – Под сенью благодати
В родительском доме на стене висела большая картина, написанная на холсте. На ней был изображен Христос в длинной восточной одежде у массивной двери. Запертая тяжелая дверь — как глухая стена. Господь смотрит на дверь и прислушивается: не подойдет ли кто, чтобы открыть? Рядом старое масличное дерево, тень от кроны которого вперемешку с солнечными лучами падает на мощенный белым камнем двор. Вдали залитые утренним солнцем палестинские дома с плоскими крышами. Художник, написавший картину, — друг моего отца, картина — его подарок. Однажды он заехал к нам гости и долго стоял, рассматривая картину. Отец тогда его спросил: «Сейчас бы ты изобразил что-то иначе, может быть, надо было бы немного приоткрыть дверь — показать, что в доме кто-то есть?»
Может быть, это дверь в дом Лазаря, Марфы и Марии в Вифании? А может быть, это дверь в ваш дом? Что бы вы почувствовали, если бы Иисус постучался к вам в дверь? Мой дом не готов к принятию такого гостя. Хорошо бы знать заранее, что Иисус собирается прийти к нам, чтобы приготовиться!
Утренние чтения — дверь сердца, которую мы открываем в начале дня, чтобы вошел Христос. Его приход всегда уместен, даже если не все чисто, или голова забита другими мыслями, или просто нет настроения. Он — Тот Гость, Который самим Своим присутствием образует порядок и мир в доме, в жизни, в мыслях и сердце: «Дарю вам Мой мир, какого на земле никто вам не даст» (Ин. 14:27; ИПБ). Открывайте эту дверь каждое утро!
Гончар Павел – Под сенью благодати
2024. —384 с.
ISBN 978-5-00126-307-4
ISBN 978-5-00126-307-4
Гончар Павел – Под сенью благодати- Оглавление
Предисловие
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
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