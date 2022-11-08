Гончаренко Евгений - Музыка и духовное возрастание церкви

Основанием церковного музыкально служения (как и всего богослужения) являются библейские доктрины. Во многих книгах Ветхого и Нового Заветов содержатся многочисленные высказывания, высвечивающие многогранность библейского понимания музыки. Отметим две главные и наиболее яркие грани. Во-первых, музыка - это божественный дар, предназначенный для того, чтобы воспеть славу и величие Творца. Мотивы этой темы постоянно звучат на богослужебных собраниях евангельских христиан-баптистов. Один из основоположников музыкального служения в евангельских церквах России, Альберт Иванович Кеше, отмечал, что программой духовного пения могут служить слова пророка Исаии: «Славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое; да знают это по всей земле» (Ис. 12: 4-5). Итак, согласно Исайе, основное направление в духовной музыке - это петь Господу и возвещать в народах дела Его.

Во-вторых, духовное пение - это приобщение к Богу и воспитание верующих. А. И. Кеше сравнивал церковное хоровое пение с проповедью. «Возвещать дела Его» - означает возвещать Благую весть посредством исполнения духовных гимнов. Александр Васильевич Карев в статьях о музыкальном служении писал: «Вдохновенное пение также подготавливает почву сердец к восприятию божественного семени. Евангельское пение находит ключ ко многим сердцам, в том числе и к тем, которых не смогли достигнуть проповеди. <... > Духовная музыка и евангельские песнопения обладают силой вдохновлять верующих на труд и на великие свершения во имя Христа. <... > Музыка, которая связана с личностью Христа, врачует души. Однако чтобы наше пение приближало ко Христу, утешало скорбящие души и вдохновляло служителей Господних на свершение дел милосердия и любви, необходимо, чтобы оно исходило из сердца, преисполненного любовью ко Христу. «... От избытка сердца говорят уста» (Мф. 12: 3-4). В обеих своих функциях - воспевающей и воспитующей - музыка представляется необходимой частью богослужения.

Гончаренко Евгений - Музыка и духовное возрастание церкви

Сборник статей

М.: «Логос», 2001. 64 с.

ISBN 5-87246-066-Х

Гончаренко Евгений - Музыка и духовное возрастание церкви - Содержание

Музыка и духовное возрастание церкви

Музыка в структуре богослужения евангельских христиан- баптистов

Духовные песнопения-гимны

Совершенство будущего в традициях прошлого

К Тебе несется песнь моя

Жанры песнопений евангельских христиан-баптистов

Величественный гимн эпохи Реформации

«Великий Бог»

Хор «Нордик» колледжа Лютера из США

Замечательный регент и композитор нашего братства

Ссылки на литературу

Список сокращений