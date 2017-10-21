Многоразличные иллюзии держат человека в плену ложных представлений, мешают ему познавать свои возможности и свои немощи. Но такое незнание может поставить человека на грань духовной и физической гибели. Потому-то изучение Слова Божия и судеб Господних необходимо, ибо научает нас со страхом, т.е. ответственно, проводить дни земного странствования.

Знание такого рода есть знание жизни, это наиценнейшее богатство всякого человека, пришедшего в мир. А жизнь бессмысленная похожа на сон, на бред, на жизнь слепого и безумного человека. Православное христианство стремится воспринять жизнь в возможной ее полноте, во всей глубине ощущений и переживаний духовного порядка.

Протоиерей Иоанн Гончаров - Сущность веры

Симферополь, «Родное слово», 2017

ISBN 978-96696877-3-9

Протоиерей Иоанн Гончаров - Сущность веры - Содержание

От автора

О Божественной Любви

«Если нет Бога, то все позволено»

Зло этого мира

Путь познания жизни

Слово о свободе

«И познайте истину, и истина сделает вас свободными»

«Многие поищут войти, и не возмогут»

О пустоте в душе

Жизнь по вечным законам Любви

О благоразумии

Мудрость веры

То, что нужно понимать

«Не простая человеческая сущность»

Формальная правота

Божественная справедливость

О промысле Божием

Таинство таинств

В чем сложность покаяния

Возвращение блудного сына

Покаяние - это прозрение

О соотношении внутреннего и внешнего в человеке

Что же с нами происходит?

Сила воздержания

Зачем дан человеку разум?

О Свете Христовом

Просвещающая благодать

Разрушенная гармония жизни

О смысле скорбей

О вечности

Искаженная любовь

Понять человека

Тайна времени жизни

Православная вера - это победа в духе

Трагические страницы священной истории

Главное сокровище жизни

Ожидание

Церковь и Mip

Мысли вслух

Протоиерей Иоанн Гончаров - Сущность веры - От автора

Трудные времена для русской истории - состояние обыкновенное. Но сегодняшние трудности по изощренности и массовости в определении своем вполне подходят под страшное понятие - катастрофа. Россия тает в пороках. Сегодня, как никогда ранее, видна жизненная правда нравственного закона, не соблюдая который люди не просто перестают быть людьми, они погибают. Соблазны разрослись до такой степени, что увлекают в водоворот гибельных страстей и тех, кто хотел бы устоять. Детей наших насильно обучают пороку. Совершаются страшные подмены, в результате для очень многих людей такая ситуация представляется нормальной.

Приходит ложное смирение перед собственной гибелью, появляется равнодушие к гибели своих детей, к гибели дорогой России - смерть узаконивается.

Страдает сама носительница нравственных идеалов - Церковь. Факты истории показывают, что безразличие ко злу не оправдывает себя. Народ Божий спал, когда о. Иоанн Кронштадский призывал его опомниться, и мы сегодня видим ужасающую правоту предсказаний великого пастыря Церкви. Внимательное, вдумчивое отношение к сегодняшнему времени есть необходимость, ибо народ Божий снова потерял ил вида главную цель своего земного странствования - спасение души.

Сценарий жизни человека - всего, что было вчера, происходит сегодня и случится завтра, — написан в Евангелии, особенно в его последних главах. Евангелие рассказывает о сути жизненных искушений и грехопадений, которые непрестанно повторяются в поколениях. Прежние поколения русских людей голосами скорби взывают к нам, к нашим совести и разуму, зовут к покаянию, ибо то, что выпало на их долю, обязательно постигнет и нас. Внутренний мир человека сумеречен и непроницаем без света Евангельского, потому мы должны живым сердцем опять и опять вникать во все, что происходило со Христом и вокруг Него с тем, чтобы еще раз попробовать увидеть, понять, попытаться найти себя в этих событиях.

Православные христиане последних времен несут тяжелую миссию по сохранению чистоты Православия, той его части, которая зависит от них. И хотя мы у себя в храмах торжествуем его победу, на самом деле все не так. Настроение у нас — ожидание возрождения, а обстановка другая. Основная масса людей православных спит в грехах и пробуждаться не торопится. Избегает своей ответственности за Православие в этом погибающем мире. Слышат ли Православные христиане сегодня слово Евангелия и святых отцов? К сожалению, у большинства верующих слишком одностороннее понимание Христа как Бога, избавляющего от бед и скорбей. Конечно, это так, и мы всегда смотрим в эту сторону. Но ведь есть и другое, и в этом другом - вся жизнь, в нем - отражение происходящего сегодня. Это знание, которого мы боимся и никак не хотим учитывать, в Евангелии написано Кровью Спасителя: «кто подле Меня, тот подле огня, но кто захочет стать дальше от огня, тот будет дальше и от Меня».

Все любят Бога в славе. И фарисеи страстно хотели того же, не хотели видеть реальностей жизни, даже когда им на них указывал сам Бог. Именно Крест Христов стал соблазном для фарисеев. Не платим ли мы жизнью своих детей и своим спасением за нежелание взойти на свой Крест? Евангелие лишает нас неспасительного покоя, готовит к настоящим и будущим искушениям, ибо внезапность - страшная вещь. Христос говорил: «бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать будущих бедствий» (Лк.21,36). Если этого не уразумеем, то может случиться, что однажды проснемся и увидим, что в нашем храме, куда мы ходим только за утешением, хозяйничают другие люди, а мы лишние. Живем в своем доме, а потом вдруг окажется, что мы давно в гостях, и потому засиделись... От того, наверное «умные» люди и не спешат в Церковь, предчувствуя, что демонские силы, несмотря на «демократию», никогда не оставят ее в покое. Они предпочитают из-за угла смотреть, что с нею будет. А ведь таких персонажей в Евангелии много.

Оправдывая свое равнодушие и малодушие, «умные люди» хотят думать, что христианство устарело, что вера и Церковь не для них, что жизнь устроится и так... И непростительно ошибаютси. Жизнь строится согласно незыблемым законам, вне которых жизни просто не будет. И они в Православии выражены четко и понятно. При внимательном, должном к нему отношении в этом нетрудно убедиться. Все меньше иллюзий... Жизнь вообще не любит иллюзий, а сейчас их осталось совсем мало. Сегодняшнее время понуждает нас к серьезным размышлениям о сути происходящего, чтобы по возможности правильно сориентироваться и сохранить себя в русле Евангельского благовестил.