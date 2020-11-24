Право на свободу совести и религиозных убеждений является одним из фундаментальных и закреплено во всех основополагающих международно-правовых документах в области прав человека.

В 1948 г. человечество, памятуя об ужасах нацистской идеологии, преследовавшей и уничтожившей миллионы людей, в том числе по религиозному признаку, утвердило краеугольный международный документ — Всеобщую декларацию прав человека, в подготовке которой ключевую роль сыграла экспертиза отечественных специалистов и дипломатов. Религиозные свободы зафиксированы в статьях 16 и, отдельно, 18 данной Декларации.

Гонения на христиан в современном мире - геополитический аспект

Сб. ст. М.: РИСИ, 2016. 142 с

ISBN 978-5-7893-0257-6

Гонения на христиан в современном мире - Содержание

Долгов К. К. Приветствие участникам конференции

Баринов И. В. Приветствие участникам конференции

Рише X. Стратегические аспекты планов террористических организаций против христиан в Сирии

Алексеев В. А. Христианское осмысление проблемы беженства в современных реалиях

Скворцов Д. В. Гонения на христиан на Украине и их вдохновители в православном мире

Джаннотти А. Вина молчания. Европа и христианство в начале XXI века

Ракович А. Преследование и заключение архиепископа Православной Охридской архиепископии Йована (Иоанна Вранишковского) в Республике Македония (2002 — 2015)

Оганесян А. Г. Третья волна исламизации и судьбы христиан Востока и Европы

Поппель П. Притеснение христиан в Европейском Союзе

Фарах С. Будущее христианства на Ближнем Востоке

Михаил Бацкович, священник. Преследование Сербской Православной Церкви в Черногории 98

Вейман Р. Забвение Бога в западном мире: некоторые последствия

Фомин О. И. Положение палестинских христиан в Израиле и оккупированной Палестине

Бондарев Н. В. Интерпретации косовского конфликта в сербской и западной политической мысли. Косово как сербская Святая Земля

Серебрич А. А. Проблема гонений на христиан в освещении западных СМИ

Гонения на христиан в современном мире - Приветствие

Рад приветствовать участников международной научной конференции "Гонения на христиан в современном мире: геополитический аспект". Мы живём в сложный период, когда появляются новые угрозы и вызовы, происходит геополитическое переформатирование мира, складываются новые центры силы. Сегодня, как и две тысячи лет назад, в эпоху Древнего Рима, вновь актуальным становится вопрос о преследованиях людей за приверженность религиозным идеям. Сегодняшняя конференция посвящена гонениям на христиан, которые подвергаются репрессиям в разных частях мира, в том числе на Ближнем и Среднем Востоке. Но справедливым было бы сказать и о тех страданиях, которые испытывают мусульмане, традиционно веками бок о бок жившие с христианами. Как кровавая язва на теле современной человеческой цивилизации расползается зло религиозного экстремизма в лице ИГИЛ/ДАИШ, Джабхат ан-Нусра, аль-Каиды и других малых и больших клонов террористических организаций. Идеи и ценности христианства легли в основу развития современной европейской и российской цивилизаций, а ислам внёс свой неоценимый вклад в процесс цивилизационного развития человечества.

Сейчас льётся кровь в том регионе, который издревле был колыбелью человеческой цивилизации, где расположены святыни почти всех мировых религий. Именно Восточное Средиземноморье и Ближний Восток были тем центром, где зародились и откуда начали свое шествие по миру великие монотеистические авраамические религии, где происходило взаимодействие и взаимообогащение культур различных народов. Противостоять злу, прикрывающемуся религиозными лозунгами, искажающему истинную суть религии, можно только путём согласованных усилий религиозных деятелей различных конфессий, политиков, учёных и общественных деятелей. ФАДН России стремится внести, в пределах своей компетенции, вклад в профилактику экстремизма на религиозной почве, осуществляя тесное взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе с религиозными организациями. Для этих целей в ФАДН России создано специальное управление.