Путь мира и путь святости лежат рядом; точнее, они — единое целое. Тот, что дарует мир, приносит и святость; и, выбирая один из них, в то же время вступаешь и на другой. Дух мира есть Дух святости. Бог мира есть Бог святости.Если когда-либо и создается впечатление, буд-то эти пути расходятся, причиной тому может быть некая неправильность; несовершенство учения, ответственного за их кажущуюся разъединенность; несовершенное состояние человека, в жизни которого они разошлись.

Гораций Бонар - Божий путь святости - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава первая НОВАЯ ЖИЗНЬ

Глава вторая ХРИСТОС ЗА НАС, ДУХ В НАС

Глава третья КОРЕНЬ И ПОЧВА СВЯТОСТИ

Глава четвертая СИЛА ПРОТИВ ГРЕХА

Глава пятая КРЕСТ И ЕГО СИЛА

Глава шестая СВЯТЫЕ И ЗАКОН

Глава седьмая СВЯТЫЕ И СЕДЬМАЯ ГЛАВА ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ

Глава восьмая ИСТИННАЯ ВЕРА И НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ

Глава девятая СОВЕТЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

Гораций Бонар - Божий путь святости - Новая Жизнь

К новой жизни призывает нас Бог; не к каким-либо новым шагам, привычкам, порядку, стремлениям или надеждам, но к НОВОЙ ЖИЗНИ.

Для ее созидания Вечный Сын Божий облекся в плоть, умер, был погребен и воскрес из мертвых.

Мы имеем дело не с жизнью, воспроизводящей другую жизнь, и не с низшей ее формой, перерождающейся в высшую, но с жизнью, корнями уходящей в свою противоположность, жизнью, сотворенной из смерти посредством смерти «Начальника жизни». Будучи Творцом старого, Он является и Творцом нового.



С этой целью Дух Святой, нисходя в силе, проникает в человеческие души и обитает в них, извлекая из старого новое.

То, что Бог называет новым, должно быть таким в действительности. Подтверждением тому является Библия — книга, отличающаяся от остальных не только истинностью содержания, но и точностью выражения. Следовательно, великим и подлинным должно стать «нечто новое на земле», которое «творит» Бог, к чему Он нас призывает и чего достигает невероятными средствами, заплатив столь высокую цену. Насколько же ненавистна должна быть Ему наша прежняя жизнь, что, дабы упразднить ее, Он жертвует Своим Сыном; и сколь дороги должны быть мы Ему, что, спасая нас от жизни старой и делая наследниками новой, Он использует все божественные источники любви, силы и мудрости для разрешения ситуации, которая была бы абсолютно безнадежной.

Человек, из которого вышла прежняя жизнь и в кого вошла новая, является все той же личностью. Тем же существом, бывшим некогда «под законом», теперь находящимся «под благодатью». Черты его лица и физическое строение не претерпевают изменения; его интеллект, воображение, способности и обязанности остаются такими же, как и раньше. Но прежнее уходит, и все становится новым. Ветхий человек погибает, новый живет. Прежняя жизнь не просто подвергается изменению и становится лучше: исчезают изъяны, сглаживаются шероховатости, выявляются достоинства. Разрушенная колонна не только восстанавливается, картина очищается от потемневших слоев, стертая надпись высекается сызнова, из храма выметается мусор. Происходят перемены более значительные, иначе Бог не назвал бы это НОВЫМ ТВОРЕНИЕМ, а Господь в беседе с Никодимом не утвердил с пугающей определенностью Божий закон исключения из Царства Божия и входа в него (Ин. 3:3). Однако как немногочисленны в наши дни те, кто верит, что «рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:6).



Внимайте тому, что говорит Бог! Он называет нас «новорожденными младенцами» (1 Пет. 2:2), «новой тварью» (Гал. 6:15), «новой закваской» (1 Кор. 5:7), «новым человеком» (Еф. 2:15), исполнителями «новой заповеди» (1 Ин. 2:8), наследниками «нового имени» и «нового града» (Отк. 2:17; 3:12), ожидающими «нового неба и новой земли» (2 Пет. 3:13). Это новое естество, взяв начало от нового рождения, развивается в «обновлении духа» (Рим. 7:6) согласно *новому завету» (Евр. 8:8), идет «путем новым и живым» (Евр. 10:19) и оканчивается «новой песней» и «новьш Иерусалимом» (Отк. 5:9; 21:2).