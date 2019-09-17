Столь чуткое и проникновенное описание монастыря Оптинского принадлежит замечательному русскому поэту конца XI X века А. Н. Апухтину, который в детстве не раз посещал обитель, уже достигшую широкой известности. Своими старцами — прозорливыми и мудрыми монахами прославилась Оптина, и все прошлое столетие была одним из духовных центров притяжения страждущих и жаждущих правды православных паломников. Самое суровое и озлобленное сердце не могло не умилиться и не оттаять при виде живописных окрестностей монастыря, расположенного в центральной, обжитой России, в 60 километрах от древней Калуги. Наверно, о таких-то местах и говорят: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».

Наталья Горбачева - Оптинские старцы

Издательство ACT, 1999. - 208 с.

ISBN 5-7390-0694-5

Наталья Горбачева - Оптинские старцы - Содержание

Начало традиции

Плодоносная осень

Последние оптинские старцы

Наталья Горбачева - Оптинские старцы - Начало традиции

Не березки и рябинки перелесков, но могучий сосновый бор подступает к стенам и башенкам обители. Некогда бор этот был дремучим, обильным всякой дичью. Цапли оглашали окрестности странным своим криком, и питались они неисчислимой рыбешкой, во дящейся в неширокой быстроводной речке Жиздре — притоке Оки. На левом берегу Жиздры — роскошный зеленый луг, а к правому подступают белые стены монастыря, похожего на кремль. До советского разорения Оптиной через Жиздру существовала единственная переправа. Паром приставал прямо перед главными Святыми воротами монастыря. Монахи на послушании управляли паромом, и каждый по-своему настраивал странников на пребывание в святой обители — кто молитвенным молчанием, кто приветливым и ласковым словом, а кто и мудрым замечанием, чтобы не с любопытством, но со смирением шагали дальше к старцам.