Хоскена - Введение в социальную реабилитацию
В 1993 исследователи изучали результаты лечения 700 сердечных больных в больнице для ветеранов. Исследование длилось на протяжение 30 месяцев. Те, кого больничный капеллан посещал ежедневно, покидали больницу на три дня раньше, нежели те, кто встречался с капелланом лишь на несколько минут во время своего пребывания в больнице.
Исследования. Проводившиеся в течение более длительных периодов времени, показали, что пожилые люди, которые посещают религиозные богослужения раз в неделю и чаще, живут обычно дольше, чем те, кто приходит на служения нерегулярно. При подобном изучении пациентов-сердечников соотношение между посещением богослужений и молитв и высоким кровяным давлением было ниже среди тех, кто часто посещает служения. Те, кто молился или размышлял над Библией, имели значительное понижение кровяного давления.
Несколько других исследований красочно демонстрируют, что религиозные верования или практика могут улучшить сопротивляемость стрессам, связанным с болезнью, в особенности вреди людей в возрасте.
Что такое духовные нужды?
1. Это потребность в цели и смысле.
Что делает жизнь достойной того, чтобы жить? Что священно? Некоторые пациенты видят смысл жизни в своей роли в качестве матери, отца, или профессионала на какой-либо работе. Духовный кризис может произойти, когда физическая болезнь делает человека неспособным работать или играть ту привычную роль в семье или обществе, которую они играли раньше.
2. Это потребность в любви и принадлежности.
Болезнь может наложить глубокий отпечаток на отношения человека с Богом, своей семьей и самим собой. Например, могут ли ваши пациенты воспринимать себя в качестве нужных человеческих существ? Был ли этот взгляд на себя изменен их нынешней болезнью или состоянием? Как они относятся к семье, друзьям и членам их религиозной общины? Как они относятся к Богу? Какую роль, по их мнению, Бог играет в болезни? Является ли Бог безучастным? Использует ли Бог болезнь в качестве испытания или наказания? Может ли Бог исцелить? Имеет ли Бог власть на болезнью? Желает ли Бог исцелить?
Острое заболевание часто вызывает в пациенте необходимость в прощении или примирении. Для некоторых существует необходимость осознать и принять свои функциональные ограничения, возникшие в результате болезни. (Мы поговорим о функциональных ограничениях позже). Для некоторых существует необходимость заново соединиться со своими членами семьи и друзьями. Другим нужно простить Бога за то, что Он позволил болезни или недееспособности произойти. Пациенты часто говорят: ”Я 6bijj хорошим человеком, что я сделал, чтобы заслужить это?”
Даже если человек не верит в духовную жизнь, болезнь, которая повергла его на больничную койку, может стать началом его понимания духовной жизни. Капеллан является тем, кто избегая осуждения, помогает больному обнаружит ь более глубокие аспекты в жизни.
Шерила Хоскена – Введение в социальную реабилитацию. Вводный курс в серии «Практические Служения»
Семинария – «Великая Благодать»
Москва – 2006 г./ 92 с.
Шерила Хоскена – Введение в социальную реабилитацию - Содержание
Лекция № 001. Введение в процесс реабилитации
Определение реабилитации; цель полной адаптации человека в обществе; физическая, умственная, социальная, профессиональная и экономическая реабилитация; три направления помощи: восстановление способности, компенсация ограничений и изменение среды; примеры из церковной и социальной практики; понятия «реабилитация», «профессиональная реабилитация», «реабилитант», «реабилитатор».
Лекция № 002. Основы исцеления и реабилитации
Богословские основы исцеления; Божья любовь и забота в творении, завете и служении Христа; церковь как Тело Христово; служение заботы как дело всех верующих; духовные дары для попечения; страдание, надежда, молитва и пасторское присутствие; философское основание реабилитации.
Лекция № 003. Исторические взгляды и христианский взгляд на недееспособность
Отношение к инвалидам и больным в древних культурах, Египте, Греции и древнееврейской традиции; болезнь, грех, завет и исцеление; служение Иисуса больным; ранняя церковь как община исцеления; историческое развитие церковной заботы о больных и недееспособных.
Лекция № 004. Определяющие характеристики и профессиональные функции консультанта по реабилитации
Реабилитационное консультирование как профессия помощи; профессиональные знания и ответственность; функции консультанта; медицинская, психологическая, социальная и профессиональная оценка; помощь человеку в возвращении к самостоятельности, труду и участию в обществе.
Лекция № 005. Искусство общения реабилитационного консультанта
Вербальное и невербальное общение; тон голоса, лицо, тело и письменная коммуникация; активное слушание; открытые и закрытые вопросы; сочувствие, уважение, перефразирование, уточнение, отражение чувств; особенности общения с людьми, имеющими физические, эмоциональные или речевые ограничения.
Лекция № 006. Определение работы капеллана
Работа больничного капеллана; клиническое пасторское образование; духовная поддержка пациентов в больнице; различие деноминационных убеждений и духовной помощи; посещение пациентов, молитва, чтение Писания, работа с медицинским персоналом, пасторская ответственность и духовное сопровождение больного.
Лекция № 007. Оценка физических и духовных проблем и план реабилитации
Сбор информации о человеке; физическая оценка, история болезни, подвижность, нужды в помощи, семейная и социальная ситуация; оценка духовных нужд; вмешательства священнослужителей: слушание, сочувствие, поиск смысла, раскрытие вопросов отчаяния, молитва, таинства, эмоциональная поддержка; составление плана реабилитации.
Лекция № 008. Функциональные ограничения: подвижность, общение, чувства
Понятие функционального ограничения; различие между медицинским диагнозом и реальным ограничением жизнедеятельности; ограничения подвижности; архитектурные барьеры; социальная изоляция; ограничения общения; нарушения зрения, слуха и других чувств; обучение, адаптация и восстановление участия человека в жизни общества.
Лекция № 009. Функциональные ограничения: дисфункциональное поведение, нетипичная наружность, невидимые ограничения
Поведенческие, эмоциональные и когнитивные нарушения; мыслительные расстройства, шизофрения, инсульт, травмы мозга; антиобщественное поведение; помощь через поддержку, доверие и терапию поведения; восприятие людей с нетипичной внешностью; невидимые ограничения, страх, депрессия, отрицание и необходимость саморегуляции.
Лекция № 010. Функциональные ограничения: ограниченное окружение, умственные ограничения, зависимость от веществ
Ограниченная среда как барьер: архитектурные препятствия, привязанность к дому, социальное отвержение, жизнь в закрытых учреждениях, чрезмерная опека; умственные ограничения; зависимость от алкоголя, никотина, наркотиков, седативных и стимулирующих веществ; различие привычки, зависимости и разрушительного поведения.
Лекция № 011. Ограничения, вызывающие недееспособность: болевые и двигательные ограничения, неопределенный прогноз
Хроническая и острая боль; физическое и психологическое происхождение боли; влияние страха, усталости, ожиданий, культуры и прошлого опыта; двигательные ограничения; жизнь с болезнями, имеющими неопределенный прогноз; духовное и практическое сопровождение человека в боли и неизвестности.
Лекция № 012. Перенос и перемещение человека: как поменять положение больного в кровати
Практические основы ухода за лежачим больным; профилактика давления на кожу и пролежней; помощь в изменении положения тела; правильное расположение костей и суставов; использование подушек и вспомогательных средств; забота о комфорте, безопасности и достоинстве больного.
Лекция № 013. Перенос и перемещение человека: как перенести больного из кровати
Оценка сил помощника и состояния пациента; вопросы о мобильности, равновесии, боли, зрении, понимании инструкций и страхе движения; подготовка окружающей среды; безопасный перенос человека из кровати; практические навыки опекуна и физическая безопасность обеих сторон.
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