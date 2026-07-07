Хоскена - Введение в социальную реабилитацию

В 1993 исследователи изучали результаты лечения 700 сердечных больных в больнице для ветеранов. Исследование длилось на протяжение 30 месяцев. Те, кого больничный капеллан посещал ежедневно, покидали больницу на три дня раньше, нежели те, кто встречался с капелланом лишь на несколько минут во время своего пребывания в больнице.

Исследования. Проводившиеся в течение более длительных периодов времени, показали, что пожилые люди, которые посещают религиозные богослужения раз в неделю и чаще, живут обычно дольше, чем те, кто приходит на служения нерегулярно. При подобном изучении пациентов-сердечников соотношение между посещением богослужений и молитв и высоким кровяным давлением было ниже среди тех, кто часто посещает служения. Те, кто молился или размышлял над Библией, имели значительное понижение кровяного давления.

Несколько других исследований красочно демонстрируют, что религиозные верования или практика могут улучшить сопротивляемость стрессам, связанным с болезнью, в особенности вреди людей в возрасте.

Что такое духовные нужды?

1. Это потребность в цели и смысле.

Что делает жизнь достойной того, чтобы жить? Что священно? Некоторые пациенты видят смысл жизни в своей роли в качестве матери, отца, или профессионала на какой-либо работе. Духовный кризис может произойти, когда физическая болезнь делает человека неспособным работать или играть ту привычную роль в семье или обществе, которую они играли раньше.

2. Это потребность в любви и принадлежности.

Болезнь может наложить глубокий отпечаток на отношения человека с Богом, своей семьей и самим собой. Например, могут ли ваши пациенты воспринимать себя в качестве нужных человеческих существ? Был ли этот взгляд на себя изменен их нынешней болезнью или состоянием? Как они относятся к семье, друзьям и членам их религиозной общины? Как они относятся к Богу? Какую роль, по их мнению, Бог играет в болезни? Является ли Бог безучастным? Использует ли Бог болезнь в качестве испытания или наказания? Может ли Бог исцелить? Имеет ли Бог власть на болезнью? Желает ли Бог исцелить?

Острое заболевание часто вызывает в пациенте необходимость в прощении или примирении. Для некоторых существует необходимость осознать и принять свои функциональные ограничения, возникшие в результате болезни. (Мы поговорим о функциональных ограничениях позже). Для некоторых существует необходимость заново соединиться со своими членами семьи и друзьями. Другим нужно простить Бога за то, что Он позволил болезни или недееспособности произойти. Пациенты часто говорят: ”Я 6bijj хорошим человеком, что я сделал, чтобы заслужить это?”

Даже если человек не верит в духовную жизнь, болезнь, которая повергла его на больничную койку, может стать началом его понимания духовной жизни. Капеллан является тем, кто избегая осуждения, помогает больному обнаружит ь более глубокие аспекты в жизни.

Шерила Хоскена – Введение в социальную реабилитацию. Вводный курс в серии «Практические Служения»

Семинария – «Великая Благодать»

Москва – 2006 г./ 92 с.

Шерила Хоскена – Введение в социальную реабилитацию - Содержание