Изначально преемником царя Давида надлежало быть его четвертому сыну Адонию. Но царица Вирсавия и пророк Нафан убедили стареющего царя назначить другого. Еще при жизни своей Давид приказал всенародно провозгласить царем сына своего Соломона, рожденного от Вирсавии. Адония восстал и был убит вместе со своим военачальником Исавом.

При Соломоне взошло в полном блеске то, что посеял Давид благодаря своей храбрости и энергии. Народ наконец смог воспользоваться плодами предыдущих завоеваний. «Иудеи, – как говорит Библия, – жили беспечально, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею. Они были бесчисленны, как песок морской, ели, пили и веселились».

Поэтому царя Соломона украшали только мирные добродетели: мудрость и поэтическое дарование, полное живых образов. Он испытывал влечение к красоте и великолепию, проявившееся в разнообразных дорогих постройках и сооружениях. Его тяготила забота о безопасности страны, выразившаяся в укреплении городов и в заключении союзов с дружественными соседями.

Его правление было наполнено заботами о благоденствии народа, осуществляющемся благодаря мирным отношениям с остальными народами, мореплаванию и торговле. Именно эти дела наполняют главным образом историю царствования Соломона. Одновременно с этими делами во времена его правления был радикально изменен государственный строй, установленный еще Моисеем.

Сергей Гордеев — Проповеди царя Соломона

Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015, 164 с.

ISBN: 978-5-386-08224-6

Сергей Гордеев — Проповеди царя Соломона — Содержание

История

Афоризмы Соломона

Книга песни песней

Книга проповедника

Книга пророка

Книга притчей

Сергей Гордеев — Проповеди царя Соломона — История

Однако многие историки сомневаются в подлинности легенды о мудром царе Соломоне. Они утверждают, что если мы изучим традиционную хронологию, то не найдем в ней абсолютно никаких упоминаний о его прославленной империи. По Библии, Соломон женился на дочери фараона, бывшего достаточно сильным для того, чтобы разгромить филистимлян и взять город Газер, отданный им в приданое Соломону за своей дочерью. Однако в древнеегипетских записях времен фараона, которого традиционная хронология соотносит с периодом царствования Соломона, нет каких бы то ни было упоминаний о Палестине. Более того, тот фараон был бездетным. Известно, что дворец Соломона после его смерти был разграблен фараоном по имени Сусаким, и баснословные богатства, описываемые Библией, были вывезены в Египет.

Согласно историческим сведениям, Сусакимом является Шешонк I, малозначительный правитель, оставивший список завоеванных палестинских городов. Но среди них не было никаких упоминаний об Иерусалиме или о дворце. В египетских рукописях того времени нет ни одного описания легендарных сокровищ Соломона.

Археологические находки явно противоречат Библии. Известный археолог М. Магнусон утверждал, что, скорее всего, дворец Соломона был относительно небольшим строением. Хотя совершенно никаких доказательств этого не существует, поскольку он до сих пор не обнаружен. Некоторые историки полагают, что сведения относительно Соломона в Библии сильно преувеличены: его мудрость, его богатство и численность его жен, возможно, были фантазиями летописцев, постаравшихся возвеличить период его правления (960–935 гг. до н. э.).

Однако все сомнения исчезают, если перенести время правления Соломона примерно на 500 лет позже, к временам могущественной XVIII династии фараонов. Очевидно, в Библии наблюдается небольшая путаница с хронологией. Библейский фараон Сусаким, разграбивший храм Соломона после его смерти, был не кем иным, как могущественным фараоном Тутмосом III. Военные действия Тутмоса III в Палестине описаны во многих древнеегипетских текстах. Там же подробно описываются и награбленные сокровища. Поэтому можно смело утверждать, что мудрый царь Соломон реально существовал и правил. Хотя, очевидно, его правление было несколько короче и несколько позднее, чем описано в Библии.