Nehemia Gordon - The Hebrew Yeshua vs. the Greek Jesus

Книга Нехемии Гордона «The Hebrew Yeshua vs. the Greek Jesus» представляет собой захватывающее лингвистическое и текстологическое расследование, направленное на поиск аутентичного голоса Иисуса в еврейском контексте I века. Автор, будучи специалистом по свитками Мертвого моря и караимом по вероисповеданию, ставит задачу доказать, что греческие тексты Евангелий являются лишь переводом, порой искажающим оригинальный еврейский смысл учений Иисуса. Основная идея произведения заключается в том, что понимание Иисуса как «Иешуа» (его подлинного имени) в рамках еврейской мысли и закона Торы радикально меняет восприятие многих его высказываний, которые в греческом переводе кажутся направленными против иудаизма.

Содержательная часть книги детально анализирует древние еврейские рукописи Евангелия от Матфея (в частности, манускрипт Шем-Това), которые автор считает отражением более ранней еврейской традиции. Гордон последовательно разбирает ключевые места Нагорной проповеди, такие как фраза о «сидящих на седалище Моисеевом», доказывая, что в еврейском оригинале Иисус призывал следовать Торе, а не фарисейским преданиям. Автор уделяет значительное внимание семантическим различиям между греческими и еврейскими терминами, показывая, как нюансы перевода влияют на доктрины о законе, молитве и мессианстве. В книге также исследуется исторический контекст противостояния различных течений внутри иудаизма времен Второго Храма, что позволяет увидеть в Иешуа не основателя новой религии, а реформатора, стремившегося вернуть свой народ к прямому исполнению Божьих заповедей.

Текст написан в живом, почти детективном стиле, сочетающем глубокую академическую эрудицию с личными переживаниями исследователя. Нехемия Гордон мастерски ведет читателя через лабиринты текстовых вариантов, делая сложные вопросы гебраистики понятными даже для непрофессионала. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто интересуется еврейскими корнями христианства и стремится услышать слова Иисуса без многовековых наслоений эллинской философии. Это чтение помогает осознать, что за «греческим Иисусом» стоит живой «еврейский Иешуа», чей призыв к верности Слову Божьему остается актуальным и по сей день.

Nehemia Gordon - The Hebrew Yeshua vs. the Greek Jesus

First Edition, 2005

eBook Edition, 2010

ISBN 13 978-0-9762637-6-0

The cover of this book depicts a "Moses' Seat" unearthed by archaeologists at the ancient synagogue of Chorazin, Israel, an excerpt of Greek Matthew from the Codex Sinaiticus, and an excerpt from a manuscript of Shem-Tov's Hebrew Matthew.

Nehemia Gordon - The Hebrew Yeshua vs. the Greek Jesus - Contens

Preface by Avi Ben Mordechai

Foreword by Keith Johnson

Introduction by Michael Rood

Chapter 1: Whatsoever They Bid You Observe...

Chapter 2. Washing the Hands

Chapter 3. Understanding Phariseeism

Chapter 4. Was Yeshua a Karaite?

Chapter 5. A Contradiction in Greek Matthew?

Chapter 6. Greek or Hebrew?

Chapter 7. Shem-Tov's Hebrew Matthew

Chapter 8. Moses' Seat

Chapter 9. They Talk But They Do Not Do

Chapter 10. You Have Heard It Said

Chapter 11. A New Understanding

Appendix 1. The Testimony of Papias

Appendix 2. The Abomination of Desolation

Appendix 3. Absolute Authority of the Rabbis

Appendix 4. The Text of Matthew 23:2

Appendix 5. A Glossary of Shem-Tov's Hebrew Matthew 23:2-3

Glossary of Terms

Bibliography