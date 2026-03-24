Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гордон - Тихие беседы о служении

Гордон - Тихие беседы о служении
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

С. Л. Гордон – Тихие беседы о служении

Großwallstadt: Христианское издательство, 1991. – 132 с.

С. Л. Гордон – Тихие беседы о служении - Содержание

  • 1. ЛИЧНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ СО ХРИСТОМ. НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ (Иоан. 1:35-51)

  • 2. ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ (Лук. 9:1-6; 10:1-3,17; Иоан. 20:19-23;Мат. 28:18-20)

  • 3. ТОВАРИЩЕ ПО ИГУ. РИТМ СЛУЖЕНИЯ (Мат. 11:2530־; Лук. 10:1,17, 21-24)

  • 4. СТРАСТЬ СПАСАТЬ. ПОБУДИТЕЛЬНАЯ СИЛА СЛУЖЕНИЯ (Мар. 6:30-34)

  • 5. ЛОВЛЯ НА ГЛУБИНЕ. АМБИЦИЯ СЛУЖЕНИЯ Лук. 5:1-11

  • 6. ДЕНЬГИ. ЗОЛОТОЙ ПРОВОДНИК СЛУЖЕНИЯ Лук. 16:1-18

  • 7. ЗАБОТЫ —ПОМЕХА СЛУЖЕНИЮ (Пс. 36:1-11; Мат. 6:19-34; Фил. 4:6-7)

  • 8. ОТРЯД ГЕДЕОНА - ПРОСЕЯННЫЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ (1 Кор. 1:18-31; Суд. 6 и 7)

Views 31
Rating 5.0 / 5
Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books