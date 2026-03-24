Гордон - Тихие беседы о служении
С. Л. Гордон – Тихие беседы о служении
Großwallstadt: Христианское издательство, 1991. – 132 с.
С. Л. Гордон – Тихие беседы о служении - Содержание
1. ЛИЧНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ СО ХРИСТОМ. НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ (Иоан. 1:35-51)
2. ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ (Лук. 9:1-6; 10:1-3,17; Иоан. 20:19-23;Мат. 28:18-20)
3. ТОВАРИЩЕ ПО ИГУ. РИТМ СЛУЖЕНИЯ (Мат. 11:2530־; Лук. 10:1,17, 21-24)
4. СТРАСТЬ СПАСАТЬ. ПОБУДИТЕЛЬНАЯ СИЛА СЛУЖЕНИЯ (Мар. 6:30-34)
5. ЛОВЛЯ НА ГЛУБИНЕ. АМБИЦИЯ СЛУЖЕНИЯ Лук. 5:1-11
6. ДЕНЬГИ. ЗОЛОТОЙ ПРОВОДНИК СЛУЖЕНИЯ Лук. 16:1-18
7. ЗАБОТЫ —ПОМЕХА СЛУЖЕНИЮ (Пс. 36:1-11; Мат. 6:19-34; Фил. 4:6-7)
8. ОТРЯД ГЕДЕОНА - ПРОСЕЯННЫЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ (1 Кор. 1:18-31; Суд. 6 и 7)
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