Горелик - Разговоры с Адином Штейнзальцем
Как появилась на свет эта книга? Все ее короткие и такие разные главы имеют похожую историю: они родились из наших встреч с Михаилом Гореликом. Мы видимся по большей части в России, иногда в Израиле. Михаил всегда одет по сезону: летом он чисто, выбрит, зимой его интеллигентное лицо украшает борода. Остальная одежда не претерпевает сезонных изменений. Тему для беседы обычно выбирает он: вечные вопросы или злободневные проблемы, важные или заведомо несерьезные - словом, что придет в голову. В этой выбранной .Михаилом точке начинается наш разговор. Он спрашивает, я отвечаю, он парирует, иногда пускаясь в лирические отступления. Так возникает ”рыба", сырье для будущей главы. Из достаточно беспорядочных диалогов, в которых порой прямых ответов на вопросы меньше, нежели рассуждений вокруг да около, Михаил извлекает упорядоченный и подчиненный единой теме материал.
Наш диалог всякий раз вызывает у меня одну и ту же ассоциацию: он напоминает мне принцип действия простой зажигалки. Сталь, кремень - разноцветные искры рождаются из их встречи. Кремень и не подозревает, сколько оттенков огня скрыто в нем. Красный, синий, зеленый - прячутся ли они в камне? А может быть, в стали? Главы этой книги - разноцветные искры. Я искренне надеюсь, что читатели получат от нее удовольствие, соизмеримое с тем, которое получили мы, извлекая искры. Что будет потом? Может быть, огонек вспыхнет и погаснет, а может быть, пламя будет гореть и гореть. Бывает, что человек читает книгу с удовольствием - и тут же забывает о ней. Но порой в душе остается отрывочная мысль, идея - и кто может сказать, куда все это приведет?..
Михаил Горелик - Разговоры с Адином Штейнзальцем
Москва: Институт изучения иудаизма в СНГ, 2003
ISBN 5-901905-04-0
Михаил Горелик - Разговоры с Адином Штейнзальцем - Содержание
Адин Штейнзальц. Разноцветные искры
- Ни один бык не берет корову в жены
- Деньги - это лестница
- Когда доят корову, ей кланяются
- Пес и кот
- На острие меча
- Входит вино - выходит тайна
- В Библии нет ругательств
- Проблема в проклинающем
- Тигры на свадьбе
- Особенности национальной неохоты
- Чем Каин убил Авеля?
- Мученик рационализма
- Японцы переводят Талмуд
- Завершение текста
- Всадник и конь
- Медицинская проблема
- Победители революции
- Девушка с красными волосами
- Осел и контрабандист
- Очень узкий мост
- Почему деревья возрадуются Мессии?
- Дорога короткая, но длинная
- В юности человек подобен Богу
- Нельзя быть старым!
- Группа риска
- Шахматы, а не карты
- За кого болеет Всевышний?
- Человек о двух головах
- Ошибка Гувера
- В поисках национальной идеи
- Апология болезни
- Тебе нравятся твои болезни?
- Феномен Распутина
- Определение чуда
- Мудрец и теленок
- Поговорим о странностях любви
- Модель Бернарда Шоу
- Кто проглотил Иону?
- Большой свет пустыни
- В фантомном мире
- Где ты, Адам?
Как я разговаривал с Штейнзальцем
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