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Горелик - Разговоры с Адином Штейнзальцем

Михаил Горелик - Разговоры с Адином Штейнзальцем
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling
Как появилась на свет эта книга? Все ее короткие и такие разные главы имеют похожую историю: они родились из наших встреч с Михаилом Гореликом. Мы видимся по большей части в России, иногда в Израиле. Михаил всегда одет по сезону: летом он чисто, выбрит, зимой его интеллигентное лицо украшает борода. Остальная одежда не претерпевает сезонных изменений. Тему для беседы обычно выбирает он: вечные вопросы или злободневные проблемы, важные или заведомо несерьезные - словом, что придет в голову. В этой выбранной .Михаилом точке начинается наш разговор. Он спрашивает, я отвечаю, он парирует, иногда пускаясь в лирические отступления. Так возникает ”рыба", сырье для будущей главы. Из достаточно беспорядочных диалогов, в которых порой прямых ответов на вопросы меньше, нежели рассуждений вокруг да около, Михаил извлекает упорядоченный и подчиненный единой теме материал.
Наш диалог всякий раз вызывает у меня одну и ту же ассоциацию: он напоминает мне принцип действия простой зажигалки. Сталь, кремень - разноцветные искры рождаются из их встречи. Кремень и не подозревает, сколько оттенков огня скрыто в нем. Красный, синий, зеленый - прячутся ли они в камне? А может быть, в стали? Главы этой книги - разноцветные искры. Я искренне надеюсь, что читатели получат от нее удовольствие, соизмеримое с тем, которое получили мы, извлекая искры. Что будет потом? Может быть, огонек вспыхнет и погаснет, а может быть, пламя будет гореть и гореть. Бывает, что человек читает книгу с удовольствием - и тут же забывает о ней. Но порой в душе остается отрывочная мысль, идея - и кто может сказать, куда все это приведет?..

Михаил Горелик - Разговоры с Адином Штейнзальцем

Москва: Институт изучения иудаизма в СНГ, 2003
ISBN 5-901905-04-0

Михаил Горелик - Разговоры с Адином Штейнзальцем - Содержание

Адин Штейнзальц. Разноцветные искры
  • Ни один бык не берет корову в жены
  • Деньги - это лестница
  • Когда доят корову, ей кланяются
  • Пес и кот
  • На острие меча
  • Входит вино - выходит тайна
  • В Библии нет ругательств
  • Проблема в проклинающем
  • Тигры на свадьбе
  • Особенности национальной неохоты
  • Чем Каин убил Авеля?
  • Мученик рационализма
  • Японцы переводят Талмуд
  • Завершение текста
  • Всадник и конь
  • Медицинская проблема
  • Победители революции
  • Девушка с красными волосами
  • Осел и контрабандист
  • Очень узкий мост
  • Почему деревья возрадуются Мессии?
  • Дорога короткая, но длинная
  • В юности человек подобен Богу
  • Нельзя быть старым!
  • Группа риска
  • Шахматы, а не карты
  • За кого болеет Всевышний?
  • Человек о двух головах
  • Ошибка Гувера
  • В поисках национальной идеи
  • Апология болезни
  • Тебе нравятся твои болезни?
  • Феномен Распутина
  • Определение чуда
  • Мудрец и теленок
  • Поговорим о странностях любви
  • Модель Бернарда Шоу
  • Кто проглотил Иону?
  • Большой свет пустыни
  • В фантомном мире
  • Где ты, Адам?
Как я разговаривал с Штейнзальцем
Views 303
Rating 5.0 / 5
Added 28.10.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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