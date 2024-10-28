Как появилась на свет эта книга? Все ее короткие и такие разные главы имеют похожую историю: они родились из наших встреч с Михаилом Гореликом. Мы видимся по большей части в России, иногда в Израиле. Михаил всегда одет по сезону: летом он чисто, выбрит, зимой его интеллигентное лицо украшает борода. Остальная одежда не претерпевает сезонных изменений. Тему для беседы обычно выбирает он: вечные вопросы или злободневные проблемы, важные или заведомо несерьезные - словом, что придет в голову. В этой выбранной .Михаилом точке начинается наш разговор. Он спрашивает, я отвечаю, он парирует, иногда пускаясь в лирические отступления. Так возникает ”рыба", сырье для будущей главы. Из достаточно беспорядочных диалогов, в которых порой прямых ответов на вопросы меньше, нежели рассуждений вокруг да около, Михаил извлекает упорядоченный и подчиненный единой теме материал.

Наш диалог всякий раз вызывает у меня одну и ту же ассоциацию: он напоминает мне принцип действия простой зажигалки. Сталь, кремень - разноцветные искры рождаются из их встречи. Кремень и не подозревает, сколько оттенков огня скрыто в нем. Красный, синий, зеленый - прячутся ли они в камне? А может быть, в стали? Главы этой книги - разноцветные искры. Я искренне надеюсь, что читатели получат от нее удовольствие, соизмеримое с тем, которое получили мы, извлекая искры. Что будет потом? Может быть, огонек вспыхнет и погаснет, а может быть, пламя будет гореть и гореть. Бывает, что человек читает книгу с удовольствием - и тут же забывает о ней. Но порой в душе остается отрывочная мысль, идея - и кто может сказать, куда все это приведет?..

Михаил Горелик - Разговоры с Адином Штейнзальцем

Москва: Институт изучения иудаизма в СНГ, 2003

ISBN 5-901905-04-0

Михаил Горелик - Разговоры с Адином Штейнзальцем - Содержание

Адин Штейнзальц. Разноцветные искры

Ни один бык не берет корову в жены

Деньги - это лестница

Когда доят корову, ей кланяются

Пес и кот

На острие меча

Входит вино - выходит тайна

В Библии нет ругательств

Проблема в проклинающем

Тигры на свадьбе

Особенности национальной неохоты

Чем Каин убил Авеля?

Мученик рационализма

Японцы переводят Талмуд

Завершение текста

Всадник и конь

Медицинская проблема

Победители революции

Девушка с красными волосами

Осел и контрабандист

Очень узкий мост

Почему деревья возрадуются Мессии?

Дорога короткая, но длинная

В юности человек подобен Богу

Нельзя быть старым!

Группа риска

Шахматы, а не карты

За кого болеет Всевышний?

Человек о двух головах

Ошибка Гувера

В поисках национальной идеи

Апология болезни

Тебе нравятся твои болезни?

Феномен Распутина

Определение чуда

Мудрец и теленок

Поговорим о странностях любви

Модель Бернарда Шоу

Кто проглотил Иону?

Большой свет пустыни

В фантомном мире

Где ты, Адам?

Как я разговаривал с Штейнзальцем