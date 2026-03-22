Горин - Прогулки по саду

«В начале создал Бог небеса и землю». С первого же предложения комментаторы вступают в спор: про что она, Тора? Для чего? Рабби Авраам Ибн-Эзра считает, что для разного: местами для нравоучения, местами для исторического повествования. А Раши говорит, что нет: всегда для урока. Поэтому первый вопрос в первом же комментарии Раши: а зачем нам рассказывают про сотворение неба и земли? Чему это должно научить нас, к чему призвать?

И он находит урок в том, чтобы «научить Его могуществу — вся земля Его». А в историческом контексте — чтобы было что ответить на очередную резолюцию ООН. Не забудем: во времена Раши претензию на Святую землю предъявляли не более безобидные, чем ХАМАС, крестоносцы. Все это весьма интересно, говорит Ребе, но все же, к чему нас призывает первый стих Торы, в соответствии с подходом Раши и его комментарием? Где заповедь? В начале создал Бог небеса и землю.

У тебя все поделено на, прости Господи, «духовное» и «земное» ?.. Так не пойдет, Он показал тебе Свое могущество: земля тоже Его. Именно в земном проверяется твоя вера. Рецепт этого блюда прост: все смешать, земное и небесное, принести небо на землю. Приятного аппетита!

Из книги «а-йом йом» Дневник 6-го любавичского ребе. Цемах Цедек писал: любовь на уровне «Кто нужен мне, кроме Тебя...» означает ничего не желать, кроме Него Благословенного, даже неба и земли—горнего и дольнего Эдема, — ибо «лишь буквой “йод” сотворены».

А любовь должна быть исключительно к Нему Благословенному, то есть буквально к Сути и Сущности Его Благословенного. И именно так следует понимать высказывание Алтер Ребе в забытьи: — Ничего не хочу, не хочу твоего Эдема, не хочу твоего загробного мира... Ничего не хочу, кроме Тебя Одного.

Ребе Рашаб сказал: — Между холодностью и безбожием совсем тонкая грань. Написано: «Господь — огонь пожирающий». Божественность — это пламенный огонь, учиться и молиться следует с сердечным трепетом, чтобы «все кости мои провозгласили» слова Божьи Торы и молитвы. Один благочестивый человек или один ученый, отдаваясь всем сердцем, разумом, душой Торе и ее укреплению, приносит милость во все дела большого города, и это происходит вне законов природы в заслугу отцов мира.

Борух Горин – Прогулки по саду – Чейсовская коллекция

Борух Горин – Прогулки по саду – Hoax

«С Богом ходит» Глава повествует об удивительном хладнокровии Ноя, Ноаха. Вокруг люди жизни радуются во всех ее проявлениях, зажигают не по-детски, а он знай себе «с Богом ходит». А ведь нелегко ходить с Богом, когда вокруг люди ходят по клубам. Но ему хоть бы хны. Когда же вся эта «сладкая жизнь» человеков Богу надоела, Он сообщает Своему наперснику Ноаху о планах закрыть — а точнее, затопить — лавочку и велит строить ковчег, тот принимается за дело. А как еще? Все погибнут, надо спасать семью. И понятно, и правильно. Но что-то в этой позиции еврейскую традицию смущает.