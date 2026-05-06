Горохов - Специфика передачи и интерпретации библейской английской лексики в текстах Samuel и Kings

Монография А. А. Горохова «Специфика передачи и интерпретации библейской английской лексики в текстах Samuel и Kings» (2026) посвящена комплексному лингвистическому и историческому анализу книг Первой и Второй Царств. Исследование фокусируется на особенностях перевода ветхозаветной лексики на английский язык, что имеет ключевое значение для понимания библейской традиции и исторического контекста эпохи Древнего Израиля. Автор предлагает уникальную классификацию библейских реалий по тематическому принципу, разделяя их на группы, описывающие структуру общества, систему управления и антропонимику. Особое внимание в работе уделено междисциплинарному подходу, связывающему теоретическую лингвистику с практическими задачами обучения студентов теологических и исторических направлений.

В первой части монографии рассматривается переход древнеизраильского общества от сегментарных родоплеменных отношений к монархическому устройству в XI веке до н.э.. Автор анализирует ранние «соционимы» — социальные реалии, зафиксированные в текстах, — и доказывает, что лингвистические изменения отражают смену хозяйственного уклада от кочевого скотоводства к оседлому земледелию. Вторая часть книги посвящена стратегиям интерпретации лексики в классических английских переводах, таких как Библия короля Иакова, и разработке методик преподавания английского языка студентам-теологам. Исследование подчеркивает роль английского языка как международного инструмента научного общения в современной библеистике.

Казань: Бук, 2026. — 144 с.

ISBN 978-5-00254-286-4

