Горохов - Специфика передачи и интерпретации библейской английской лексики в текстах Samuel и Kings

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Philology Literature

Монография А. А. Горохова «Специфика передачи и интерпретации библейской английской лексики в текстах Samuel и Kings» (2026) посвящена комплексному лингвистическому и историческому анализу книг Первой и Второй Царств. Исследование фокусируется на особенностях перевода ветхозаветной лексики на английский язык, что имеет ключевое значение для понимания библейской традиции и исторического контекста эпохи Древнего Израиля. Автор предлагает уникальную классификацию библейских реалий по тематическому принципу, разделяя их на группы, описывающие структуру общества, систему управления и антропонимику. Особое внимание в работе уделено междисциплинарному подходу, связывающему теоретическую лингвистику с практическими задачами обучения студентов теологических и исторических направлений.

В первой части монографии рассматривается переход древнеизраильского общества от сегментарных родоплеменных отношений к монархическому устройству в XI веке до н.э.. Автор анализирует ранние «соционимы» — социальные реалии, зафиксированные в текстах, — и доказывает, что лингвистические изменения отражают смену хозяйственного уклада от кочевого скотоводства к оседлому земледелию. Вторая часть книги посвящена стратегиям интерпретации лексики в классических английских переводах, таких как Библия короля Иакова, и разработке методик преподавания английского языка студентам-теологам. Исследование подчеркивает роль английского языка как международного инструмента научного общения в современной библеистике.

Горохов А. А. - Специфика передачи и интерпретации библейской английской лексики в текстах Samuel и Kings

Казань: Бук, 2026. — 144 с.
ISBN 978-5-00254-286-4

Горохов А. А. - Специфика передачи и интерпретации библейской английской лексики в текстах Samuel и Kings - Содержание

  • Раздел I. Теоретико-методологические особенности:

    • Исторический контекст книг Samuel и Kings: соционимы, власть военных лидеров и эпоха Саула.

    • Основы филологического анализа: текстология, отличительные черты английских переводов и литературно-лингвистические характеристики.

  • Раздел II. Переводческие и лингводидактические особенности:

    • Практика передачи ветхозаветной лексики: социально-политические и хозяйственные реалии, антропонимы и теонимы.

    • Система обучения английскому языку: цели, подходы и технологии в подготовке теологов и историков.

  • Заключительные разделы: Заключение, список литературы и приложения (включая указатель имен).

Views 38

Added 06.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

