Горошко Антон – Николай Пейсти – Биографический очерк
«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» (Деян. 17:26).
В 1 час утра 20 ноября 1947 года окончилось определенное Господом время обитания на земле нашего друга и брата во Христе, Николая Ивановича Пейсти.
Господь закрыл книгу его жизни. Светильник погас. Осиротела семья, осиротела миссия, осиротели тысячи тех, которые через него познали Господа и находились в постоянном духовном единении, как с опытным домостроителем.
Знаем, что он вошел в совершенную радость Христа; знаем и то, что нас ожидает радостная встреча там, в Его Царстве вечной красоты, но грусть расставания камнем легла на сердце. Слишком тяжело отпускать того, которого многие так любили. Хочется снова услышать его ласковую речь, заглянуть в его глаза, полные любви, и созерцать на его лице улыбку безграничной веры.
Погас светильник любви Христовой.
Весть о кончине пастора Николая Ивановича Пейсти быстро разнеслась по Америке. Уже на другой день многие друзья и братья прибыли в Нью-Йорк из других городов Соединенных Штатов и Канады, чтобы почтить память покойного своим присутствием на прощальном богослужении, которое было назначено на 2 часа дня 22 ноября в Первой баптистской американской церкви.
К часу дня тело покойного было доставлено в церковь; с этого времени помещение стало наполняться народом. Представители церквей, организаций и братств приносили венки из цветов; вскоре вся платформа была заполнена ими.
К двум часам большое помещение церкви было заполнено людьми. На богослужение приехало много пасторов и пресвитеров из разных церквей Нью-Йорка, а также окрестных городов. У покойного было много друзей всех вероисповеданий, и теперь они пришли помолиться у гроба своего друга. Присутствовали также люди, которые через него познали Господа. Они горько оплакивали потерю друга и опытного наставника.
Богослужение проводил пресвитер Пауль Б. Петерсон, президент Русской и Восточно-Европейской миссии. После короткой молитвы и чтения Библии, слово было предоставлено пастору Г. А. Вальдфогелю. Он, как и следующий пастор, Генри Барджер, коротко, но проникновенно рассказал о самоотверженном служении Господу Н. И. Пейсти, о незаменимой потере лучшего друга и брата. Вспоминали благословенные часы их взаимного служения и благодарили Господа за ту огромную работу, которую Он поручил выполнить покойному. Затем богослужение продолжил миссионер среди славянского народа в Канаде пастор Е. Потипко из Ошавы. Он также отметил глубину отдачи Господу покойного Н. И. Пейсти. Сжато, но содержательно пастор Е. Потипко рассказал, что значит для всех русских в Канаде имя пастора Пейсти. Каким глубоким уважением и любовью пользовался он в этой стране, и как тяжело сейчас людям пережить смерть такого великого христианина-проповедника. Брат А. Калугин с вдохновением охарактеризовал светлую личность покойного — слуги Христа для русского народа, отметив, что пастор Пейсти, будучи только наполовину русским, всю свою жизнь и сердце отдал служению русскому народу. Заканчивая свою речь, брат А. Калугин благодарил Бога за Его дар русскому народу и от имени русского народа передал покойному сердечное спасибо и глубокий поклон.
Антон Горошко – Николай Пейсти – Биографический очерк
Киев: Христианское библейское братство св. ап. Павла, 2010. – 230 с.
ISBN 978-966-7698-53-9
Антон Горошко – Николай Пейсти – Содержание
Предисловие .
Глава 1. У тихой пристани
- У гроба пастора Н. И. Пейсти
- Краткая биография Н. И. Пейсти И
- Соболезнования
- Вечной памяти пастора Н. И. Пейсти
- Экстренное сообщение
- Из гнетущего мрака сомнений к светлой и радостной вере в Бога
- Пастор Н. И. Пейсти: его личность и деятельность
Глава 2. На зов России
- Мы посвятили нашу жизнь
- Чудо на Волге
- Приезд Н. И. Пейсти в Шанхай
- Наша задача в Маньчжурии
- Привет из Америки ( г.)
- Наша деятельность среди славянского братства
- Привет из Америки ( г.)
- Считаю важным сделать это заявление
- О посещении Н. И. Пейсти Польши
- О посещении Н. И. Пейсти Полесского района
- Союз ХВЕ довоенной Польши
- На русской ниве Божьей по всему миру
- Миллионы русских для Христа
- Относительно евангельского центра в г. Нью-Йорке
- Под небесным сводом Нью-Йорка
- Миссионерское путешествие Н. И. Пейсти
Глава 3. Писательский труд. Радиоблаговестие
- Что требует от тебя Господь?
- ДеньТосподень приближается
- Что-то неладно
- Исцеляет ли Христос в наше время?
- Воспоминания Ярла Николаевича Пейсти
- Библия о крещении Духом Святым
- Поздний дождь
- Полнота Духа Святого
- Пятидесятница в Швеции
- «Дух дышит, где хочет»
- Дела и учения Николаитов, которые ненавидит Господь
- Истинные христиане всегда будут гонимы
- Пора всем верующим понять
- Меня все еще продолжает беспокоить
- Рубрика христианских работников
- Возвещай!
- Библейский курс в г. Нью-Йорке
- Серьезная опасность
- Основное исповедание
- Как должна быть организована работа
- Что произошло в Москве?
- Еще один шаг в деле единства..
- Причина неудач многих проповедников и миссионеров
- Вечерние тени
- «Что же нам делать?»
- Трагедия Марии
- Слово к грешникам
- Человек, через которого действует Бог
- Ответы на важные вопросы
- Русские пионеры евангельского движения
- Девять даров Духа Святого
- Зерна мудрости. Призывы. Сообщения
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