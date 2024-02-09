Горошко Антон – Николай Пейсти – Биографический очерк

«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» (Деян. 17:26).

В 1 час утра 20 ноября 1947 года окончилось определенное Господом время обитания на земле нашего друга и брата во Христе, Николая Ивановича Пейсти.

Господь закрыл книгу его жизни. Светильник погас. Осиротела семья, осиротела миссия, осиротели тысячи тех, которые через него познали Господа и находились в постоянном духовном единении, как с опытным домостроителем.

Знаем, что он вошел в совершенную радость Христа; знаем и то, что нас ожидает радостная встреча там, в Его Царстве вечной красоты, но грусть расставания камнем легла на сердце. Слишком тяжело отпускать того, которого многие так любили. Хочется снова услышать его ласковую речь, заглянуть в его глаза, полные любви, и созерцать на его лице улыбку безграничной веры.

Погас светильник любви Христовой.

Весть о кончине пастора Николая Ивановича Пейсти быстро разнеслась по Америке. Уже на другой день многие друзья и братья прибыли в Нью-Йорк из других городов Соединенных Штатов и Канады, чтобы почтить память покойного своим присутствием на прощальном богослужении, которое было назначено на 2 часа дня 22 ноября в Первой баптистской американской церкви.

К часу дня тело покойного было доставлено в церковь; с этого времени помещение стало наполняться народом. Представители церквей, организаций и братств приносили венки из цветов; вскоре вся платформа была заполнена ими.

К двум часам большое помещение церкви было заполнено людьми. На богослужение приехало много пасторов и пресвитеров из разных церквей Нью-Йорка, а также окрестных городов. У покойного было много друзей всех вероисповеданий, и теперь они пришли помолиться у гроба своего друга. Присутствовали также люди, которые через него познали Господа. Они горько оплакивали потерю друга и опытного наставника.

Богослужение проводил пресвитер Пауль Б. Петерсон, президент Русской и Восточно-Европейской миссии. После короткой молитвы и чтения Библии, слово было предоставлено пастору Г. А. Вальдфогелю. Он, как и следующий пастор, Генри Барджер, коротко, но проникновенно рассказал о самоотверженном служении Господу Н. И. Пейсти, о незаменимой потере лучшего друга и брата. Вспоминали благословенные часы их взаимного служения и благодарили Господа за ту огромную работу, которую Он поручил выполнить покойному. Затем богослужение продолжил миссионер среди славянского народа в Канаде пастор Е. Потипко из Ошавы. Он также отметил глубину отдачи Господу покойного Н. И. Пейсти. Сжато, но содержательно пастор Е. Потипко рассказал, что значит для всех русских в Канаде имя пастора Пейсти. Каким глубоким уважением и любовью пользовался он в этой стране, и как тяжело сейчас людям пережить смерть такого великого христианина-проповедника. Брат А. Калугин с вдохновением охарактеризовал светлую личность покойного — слуги Христа для русского народа, отметив, что пастор Пейсти, будучи только наполовину русским, всю свою жизнь и сердце отдал служению русскому народу. Заканчивая свою речь, брат А. Калугин благодарил Бога за Его дар русскому народу и от имени русского народа передал покойному сердечное спасибо и глубокий поклон.

Антон Горошко – Николай Пейсти – Биографический очерк

Киев: Христианское библейское братство св. ап. Павла, 2010. – 230 с.

ISBN 978-966-7698-53-9

Антон Горошко – Николай Пейсти – Содержание

Предисловие .

Глава 1. У тихой пристани

У гроба пастора Н. И. Пейсти

Краткая биография Н. И. Пейсти И

Соболезнования

Вечной памяти пастора Н. И. Пейсти

Экстренное сообщение

Из гнетущего мрака сомнений к светлой и радостной вере в Бога

Пастор Н. И. Пейсти: его личность и деятельность

Глава 2. На зов России

Мы посвятили нашу жизнь

Чудо на Волге

Приезд Н. И. Пейсти в Шанхай

Наша задача в Маньчжурии

Привет из Америки ( г.)

Наша деятельность среди славянского братства

Привет из Америки ( г.)

Считаю важным сделать это заявление

О посещении Н. И. Пейсти Польши

О посещении Н. И. Пейсти Полесского района

Союз ХВЕ довоенной Польши

На русской ниве Божьей по всему миру

Миллионы русских для Христа

Относительно евангельского центра в г. Нью-Йорке

Под небесным сводом Нью-Йорка

Миссионерское путешествие Н. И. Пейсти

Глава 3. Писательский труд. Радиоблаговестие

Что требует от тебя Господь?

ДеньТосподень приближается

Что-то неладно

Исцеляет ли Христос в наше время?

Воспоминания Ярла Николаевича Пейсти

Библия о крещении Духом Святым

Поздний дождь

Полнота Духа Святого

Пятидесятница в Швеции

«Дух дышит, где хочет»

Дела и учения Николаитов, которые ненавидит Господь

Истинные христиане всегда будут гонимы

Пора всем верующим понять

Меня все еще продолжает беспокоить

Рубрика христианских работников

Возвещай!

Библейский курс в г. Нью-Йорке

Серьезная опасность

Основное исповедание

Как должна быть организована работа

Что произошло в Москве?

Еще один шаг в деле единства..

Причина неудач многих проповедников и миссионеров

Вечерние тени

«Что же нам делать?»

Трагедия Марии

Слово к грешникам

Человек, через которого действует Бог

Ответы на важные вопросы

Русские пионеры евангельского движения

Девять даров Духа Святого

Зерна мудрости. Призывы. Сообщения

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