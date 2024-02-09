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Горошко Антон – Николай Пейсти – Биографический очерк

Антон Горошко – Николай Пейсти – Биографический очерк
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs
«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» (Деян. 17:26).
В 1 час утра 20 ноября 1947 года окончилось определенное Господом время обитания на земле нашего друга и брата во Христе, Николая Ивановича Пейсти.
Господь закрыл книгу его жизни. Светильник погас. Осиротела семья, осиротела миссия, осиротели тысячи тех, которые через него познали Господа и находились в постоянном духовном единении, как с опытным домостроителем.
Знаем, что он вошел в совершенную радость Христа; знаем и то, что нас ожидает радостная встреча там, в Его Царстве вечной красоты, но грусть расставания камнем легла на сердце. Слишком тяжело отпускать того, которого многие так любили. Хочется снова услышать его ласковую речь, заглянуть в его глаза, полные любви, и созерцать на его лице улыбку безграничной веры.
Погас светильник любви Христовой.
Весть о кончине пастора Николая Ивановича Пейсти быстро разнеслась по Америке. Уже на другой день многие друзья и братья прибыли в Нью-Йорк из других городов Соединенных Штатов и Канады, чтобы почтить память покойного своим присутствием на прощальном богослужении, которое было назначено на 2 часа дня 22 ноября в Первой баптистской американской церкви.
К часу дня тело покойного было доставлено в церковь; с этого времени помещение стало наполняться народом. Представители церквей, организаций и братств приносили венки из цветов; вскоре вся платформа была заполнена ими.
К двум часам большое помещение церкви было заполнено людьми. На богослужение приехало много пасторов и пресвитеров из разных церквей Нью-Йорка, а также окрестных городов. У покойного было много друзей всех вероисповеданий, и теперь они пришли помолиться у гроба своего друга. Присутствовали также люди, которые через него познали Господа. Они горько оплакивали потерю друга и опытного наставника.
Богослужение проводил пресвитер Пауль Б. Петерсон, президент Русской и Восточно-Европейской миссии. После короткой молитвы и чтения Библии, слово было предоставлено пастору Г. А. Вальдфогелю. Он, как и следующий пастор, Генри Барджер, коротко, но проникновенно рассказал о самоотверженном служении Господу Н. И. Пейсти, о незаменимой потере лучшего друга и брата. Вспоминали благословенные часы их взаимного служения и благодарили Господа за ту огромную работу, которую Он поручил выполнить покойному. Затем богослужение продолжил миссионер среди славянского народа в Канаде пастор Е. Потипко из Ошавы. Он также отметил глубину отдачи Господу покойного Н. И. Пейсти. Сжато, но содержательно пастор Е. Потипко рассказал, что значит для всех русских в Канаде имя пастора Пейсти. Каким глубоким уважением и любовью пользовался он в этой стране, и как тяжело сейчас людям пережить смерть такого великого христианина-проповедника. Брат А. Калугин с вдохновением охарактеризовал светлую личность покойного — слуги Христа для русского народа, отметив, что пастор Пейсти, будучи только наполовину русским, всю свою жизнь и сердце отдал служению русскому народу. Заканчивая свою речь, брат А. Калугин благодарил Бога за Его дар русскому народу и от имени русского народа передал покойному сердечное спасибо и глубокий поклон.

Антон Горошко – Николай Пейсти – Биографический очерк

Киев: Христианское библейское братство св. ап. Павла, 2010. – 230 с.
ISBN 978-966-7698-53-9

Антон Горошко – Николай Пейсти – Содержание

Предисловие .
Глава 1. У тихой пристани
  • У гроба пастора Н. И. Пейсти
  • Краткая биография Н. И. Пейсти И
  • Соболезнования
  • Вечной памяти пастора Н. И. Пейсти
  • Экстренное сообщение
  • Из гнетущего мрака сомнений к светлой и радостной вере в Бога
  • Пастор Н. И. Пейсти: его личность и деятельность
Глава 2. На зов России
  • Мы посвятили нашу жизнь
  • Чудо на Волге
  • Приезд Н. И. Пейсти в Шанхай
  • Наша задача в Маньчжурии
  • Привет из Америки ( г.)
  • Наша деятельность среди славянского братства
  • Привет из Америки ( г.)
  • Считаю важным сделать это заявление
  • О посещении Н. И. Пейсти Польши
  • О посещении Н. И. Пейсти Полесского района
  • Союз ХВЕ довоенной Польши
  • На русской ниве Божьей по всему миру
  • Миллионы русских для Христа
  • Относительно евангельского центра в г. Нью-Йорке
  • Под небесным сводом Нью-Йорка
  • Миссионерское путешествие Н. И. Пейсти
Глава 3. Писательский труд. Радиоблаговестие
  • Что требует от тебя Господь?
  • ДеньТосподень приближается
  • Что-то неладно
  • Исцеляет ли Христос в наше время?
  • Воспоминания Ярла Николаевича Пейсти
  • Библия о крещении Духом Святым
  • Поздний дождь
  • Полнота Духа Святого
  • Пятидесятница в Швеции
  • «Дух дышит, где хочет»
  • Дела и учения Николаитов, которые ненавидит Господь
  • Истинные христиане всегда будут гонимы
  • Пора всем верующим понять
  • Меня все еще продолжает беспокоить
  • Рубрика христианских работников
  • Возвещай!
  • Библейский курс в г. Нью-Йорке
  • Серьезная опасность
  • Основное исповедание
  • Как должна быть организована работа
  • Что произошло в Москве?
  • Еще один шаг в деле единства..
  • Причина неудач многих проповедников и миссионеров
  • Вечерние тени
  • «Что же нам делать?»
  • Трагедия Марии
  • Слово к грешникам
  • Человек, через которого действует Бог
  • Ответы на важные вопросы
  • Русские пионеры евангельского движения
  • Девять даров Духа Святого
  • Зерна мудрости. Призывы. Сообщения
Об авторе
Views 206
Rating 5.0 / 5
Added 09.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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